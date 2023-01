Defensivt fokus i det spännande toppmötet

■■ Det är full omgång i SHL med flera heta matcher. Det mest intressanta blir att se om Skellefteå kan utöka sin historiska svit hemma mot HV71.

■■ Dagens bästa spel hittas i London och mötet mellan Arsenal och Newcastle. Serieledaren Arsenal tar emot trean Newcastle på hemmaplan. Newcastle har varit den stora överraskningen i Premier League. Det har pumpats in pengar i klubben de senaste åren och man har varit aktivt på transfermarknaden men att det skulle gå så här pass snabbt att etablera sig i toppen var det nog ingen som trodde på förhand. Spelare som Willock, Almiron och Joelinton har sett ut som världsspelare under den första halvan av säsongen. Newcastles segerrecept har varit deras starka organisation. Laget har bara släppt in elva mål på 17 matcher i Premier League vilket är bäst i hela serien. Man har endast förlorat en av sina 17 matcher.

Arsenal går starkt i toppen i tabellen. Laget har inte tappat en poäng i Premier League sedan slutet av oktober då man kryssade borta mot Southampton. Gabriel Jesus, Nelson och Smith Rowe saknas för hemmalaget. Nketiah som kommit in som ersättare för Gabriel Jesus har gjort mål i två raka matcher.

Det är två av ligans bästa försvar som ställs mot varandra. Newcastle är väldigt kompakt och bjuder på ytterst lite defensivt. Arsenal trivs med bollen och förväntas styra matchbilden med ett stort bollinnehav. Det är två svårslagna lag och jag tror att vi kan få se en jämn och målsnål tillställning med ett evigt letande Arsenal.

Under 2,5 mål i matchen spelas till oddset 2,06.

■■ På Bomben finns det goda skrällmöjligheter för både Rögle och Timrå.

■■ Leksand mot Luleå ser ut bli att bli jämnt och ganska målsnålt med två lag som sätter försvarsspelet i första hand.

Brynäs – Linköping 1

Brynäs har släppt in 18 mål på sina tre senaste matcher. Både målvaktsspelet och försvaret har varit direkt svagt. Linköping blev utspelat mot Leksand senast. Rätt favorit men svagt odds...

Frölunda – Timrå 1

Frölunda har haft spelledigt sedan förra onsdagen. Det kan finnas lite rost hos hemmalaget då Timrå varit igång och mött Malmö i fredags. Lasu är avstängd för Frölunda. Ettan är för stor favorit här.

Leksand – Luleå 1

Luleå får inte ut maximalt av sin trupp. Det är ett lag som ska vara med i toppen av tabellen men varken offensivt eller defensivt får man spelet att fungera fullt ut. Lågt odds på hemmasegern, avslag.

Malmö – Oskarshamn 2

Jiri Smejkal har varit stekhet för Oskarshamn senaste tiden och hjälpt både Soumela och Karlkvist med poängproduktionen. Malmö får inte offensiven att fungera. Värde i tvåan!

Örebro – Färjestad 1

Örebro är seriens näst bästa hemmalag bakom Skellefteå. Man har endast förlorat två av sina 15 hemmamatcher den här säsongen. Färjestads skadeläge ser bättre ut nu. Vidöppet på förhand.

Skellefteå – HV71 1

Skellefteå har 15 raka segrar i SHL och staplar upp rekorden på varandra för stunden. Tacksam uppgift i kväll mot ett underpresterande HV71. Gästerna behöver höja sig rejält för att nå poäng.

Växjö – Rögle 1

Det är inte alltid vackert när Växjö spelar ishockey men väldigt effektivt. Man försvarade sig till segern borta mot HV71 förra omgången. Rögle har kommit igång på allvar. Avslag på ettan.

Arsenal – Newcastle 1

Gabriel Jesus, Smith Rowe och Nelson saknas för hemmalaget. Newcastle har Isak, Targett, Krafth, Shelvey och Dummett på skadelistan. Gästerna har visat upp ligans bästa försvar hittills.

Arsenal – Newcastle: Under 2,5 mål.

Odds: 2,06

Bomben 1

A. Frölunda – Timrå

2, 4, 6 – 2, 4

B. Växjö – Rögle

0, 3, 5 – 0, 2, 4

C. Leksand – Luleå

2, 3 – 2, 3

216 rader, spelstopp 18.59

