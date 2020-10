De har stark defensiv – skräller i Göteborg?

SPIKEN

Gästerna har byggt vidare på sin starka defensiva grund. Efter två mindre bra matcher tror jag vi får se en uppryckning här mot ett Örebro som trivs bättre med en öppen hockey.

SKRÄLLEN

Frölunda är med all rätt favorit mot Växjö men streckningen på tvåan är inte befogad. Växjö har trots allt bra defensiv och starkt målvaktsspel. Står tvåan i under 25% måste den med på kupongen.

MATCH FÖR MATCH

1. Frölunda – Växjö 1

Frölunda ligger tvåa i serien strax bakom Rögle. Laget går från klarhet till klarhet och ser otroligt stabilt ut. Växjö har med sina tio mål framåt gjort näst minst mål i hela serien.

2. Oskarshamn – Leksand 1

Det är två lag som tog övertygande bortasegrar i helgen. Leksands förstakedja briljerade återigen. Om klubben ska lyckas hålla sig kvar behöver man en bredare produktion framåt – etta!

3. Brynäs – Rögle 2

Rögle har visat strålande form under starten av serien med vinster i fem av sex matcher. Brynäs backstjärna Greg Scott är tillbaka på is igen och ska vara aktuell för spel för hemmalaget - öppet.

4. Skellefteå – Färjestad 1

Efter en jobbig start på säsongen kommer Färjestad från två raka segrar. Nu saknas dock Peterson och Rydahl. Det är även osäkert om Ejdsell, Lindqvist, Arnesson och Ginning kan spela.

5. HV71 – Malmö 2

HV71 har underpresterat kraftigt under inledningen sett till förväntningarna inför säsongen. Fyra poäng efter sju omgångar är under all kritik. Malmös nyförvärv Veleno förväntas debutera.

6. Örebro – Luleå 2

Luleå kommer från två raka enpoängare. Luleås tränarstab har pekat på att man behöver vara lite rakare i spelet. Örebro har haft svårt med målskyttet på slutet och möter nu SHL:s bästa försvar.

7. Linköping – Djurgården 2

Frycklund blev avstängd i fem matcher efter tacklingen på Själin förra omgången. Han missar mötet för Linköping. Det är två lag med problem defensivt.

8. B Little – A Holtz h2h 1

Jag räknar med att vi får se en hel del mål i den här matchen och då brukar dessa två vara inblandade.