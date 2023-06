Kroatiens mittfältsglans bäddar för överraskning

■■ Det väntar semifinal i Nations League under onsdagskvällen då Nederländerna ställs mot Kroatien i Rotterdam. Kroatien fortsätter att skörda framgångar med den gyllene generationen ledda av världsstjärnan Luka Modric. Deras innermittfält med Modric, Brozovic och Kovacevic är fortfarande ett av världens bästa. Det finns ytterst få landslag som kan kontrollera tempot i matcher som Kroatien tack vare deras bollsäkra innermittfält. Kroatien har förlorat en av sina 15 senaste matcher och den förlusten kom mot Argentina i VM.

Nederländerna fick ett lyft efter att Koeman tog över som tränare. Man pressade världsmästarna Argentina i VM men förra samlingen visade man upp svaga prestationer både mot Frankrike och Gibraltar. Nederländerna genomgår en generationsväxling på flera positioner vilket också syns på spelet.

Även om Nederländerna har de Jong så håller jag Kroatiens mittfält högre. Jag tror på en jämn tillställning och tycker att Nederländerna blivit för stor favorit. Visserligen saknar Kroatien Gvardiol i backlinjen men X2 till 1,87 tycker jag fortfarande är för högt.

Matchlistan

Sydsudan – Gambia 2

Sydsudan måste vinna matchen för att ha chans att gå vidare från gruppen. Gambia har en livlina i den sista omgången oavsett. Gambia har mer spets med namn som Barrow och Colley.

Sao Tome & P. – Guinea-Bissau 2

Hemmalaget har plockat en poäng i gruppen efter fyra matcher och har målskillnaden 3-19. Gästerna kan säkra avancemang till nästa fas vid en seger. Det mesta talar för en komfortabel tvåa.

IFK Kalmar – Rosengård 2

Rosengård dominerade matchen mot Uppsala men fick inte in bollen och fick nöja sig med en poäng. Kalmar kämpar i botten av tabellen och ligger just nu hopplöst sist. Tvåan känns given här.

Ariana – Ängelholm 1

Hemmalaget har försvararen Fröjdh avstängd till mötet. Ängelholm bröt sin negativa trend på sex raka förluster förra omgången när man vann hemma mot Åtvidaberg med 1-0. Lutar åt ettan.

Vittsjö – Piteå 2

Piteå har varit det stora utropstecknet i ligan hittills. Laget ligger tvåa med fyra poäng upp till ettan Häcken. Piteås starka lagspel är nyckeln bakom deras succé. Det är två defensivt starka lag.

Guinea – Egypten 2

Gruppfinal i Grupp D. Båda lagen är redan klara för avancemang. Egypten vann matchen på hemmaplan tidigare i gruppen med 1-0. Gästerna jagar sin sjätte raka seger. Tvåan får U-tecknet.

Nederländerna – Kroatien 2

Det är första gången nationerna möts sedan 2008. Kroatiens styrka ligger hos deras mittfält men det finns frågetecken kring hur man ska hantera snabbheten hos Nederländernas offensiv. Skrälläge!

Los Angeles FC – Houston 1

Lagen möttes för bara några dagar sedan i ligan. Då vann Houston med 4-0 på hemmaplan. Los Angeles har gått mållösa av planen i sina tre senaste matcher. Gästerna har tre spelare borta.

Dagens bästa spel

Nederländerna – Kroatien X2

Odds: 1,87

ANNONS: Lämna in expertens spel här