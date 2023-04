Championship-mötet kan bjuda på målfest

■■ Sista kvartsfinalerna i Champions League ska avgöras under kvällen. City har kopplat ett järngrepp om sitt dubbelmöte med Bayern efter att ha vunnit på Etihad med 3–0. Det ska till en kollaps från Guardiolas lag för att Bayern ska ha någon chans att avancera.

Det andra mötet känns mer öppet även om Inter har 2–0 att gå på från matchen i Portugal. Benfica kan hota Inter och var klar favorit i hemmamötet hos oddsbolagen. Inter har stått för flera plattmatcher den här säsongen och det finns tillräckligt med kvalité hos Benfica offensivt för att kunna skada Inters decimerade backlinje om inte Inter kommer upp i nivå.

■■ Dagens bästa spel hittar vi i The Championship. Det är topplaget Middlesbrough som tar sig an mittenlaget Hull. Gästerna har ingenting att spela för mer än äran. Det behövs en poäng till för att laget helt och hållet ska ha säkrat kontraktet men det är förutsatt att sex lag bakom Hull hittar en formtopp som vi inte sett hela på säsongen. Hull har varit en positiv överraskning sedan Rosenior tog över som tränare under säsongen. Laget har varit stabilt och svårslaget.

Jag tror inte att Hull räcker till defensivt mot Middlesbroughs högoktaniga offensiv men gästerna har en förmåga att hålla matcherna jämna. Ska man peka på en svaghet hos Carricks Boro så är det just försvarsspelet.

Oddset 1,43 på hemmasegern lockar inte utan då känns över 2,5 mål i matchen till 1,69 betydligt mer intressant.

■■ På Bomben är jag inne på att strecka mål för båda lagen i Championship-mötet.

I Tyskland måste Bayern chansa medan City kommer att försöka spela av tiden. Bayerns enda chans är att City blir passiva samtidigt som Bayern får maximal utdelning på sina målchanser.

Matchen mellan Inter och Benfica riskerar att bli en stängd historia med ett Inter som vill bevaka sin ledning snarare än att anfalla.

Matchlistan

Blackburn – Coventry 2

Sexpoängsmatch i kampen om playoff. Blackburn har överpresterat under säsonsgen och går in till mötet med en svag formrad. Det första mötet mellan lagen i ligan slutade 1-0 till Coventry.

Queens PR – Norwich 2

Både QPR och Norwich har varit en besvikelse den här säsongen. QPR saknar Kakay och Clarke-Salter. Hos gästerna är Gibson, Placheta, Dowell, Hanley och McLean borta med skador.

Swansea – Preston 2

Swansea går in till mötet med bäst form men det är Preston som har mest att spela för. Playoff är i princip omöjligt att nå för Swansea. Preston har endast en poäng upp till den sista play off-platsen.

Watford – Cardiff 1

Watford har inte fått något lyft i spelet sedan Wilder tog över som tränare. Det är ett lag som ska ligga betydligt högre upp i tabellen. Hemmalaget har flera tongivande spelare borta. Favorit i fara!

Middlesbrough – Hull 1

Boro har varit fantastiska offensivt sedan Carrick tog över som tränare. Laget kommer från en 5-1-seger mot Norwich förra omgången. Kan Hull matcha Boros offensiv? Jag är tveksam.

Reading – Luton 2

Reading befinner sig just nu under nedflyttningsstrecket och har hela nio spelare på skadelistan. Namn som Ince, Hoilett och Long ser ut att missa mötet. Luton har tio raka matcher utan förlust.

Bayern München – Manchester City 2

Bayern ska försöka att hämta in tre mål mot Europas formstarkaste lag. City körde över Bayern i det första mötet och med målformen som gästerna har ska det mycket till för en vändning i mötet.

Inter – Benfica 2

Benfica gick in till det första mötet som klar favorit hos oddsbolagen. Inter vann till slut med 2-0 men jag tycker inte att man ska räkna bort portugiserna. Inter saknar fortsatt viktige backen Skriniar.

Dagens bästa spel

Middlesbrough – Hull: över 2,5 mål.

Odds: 1,69

Bomben 2

A. Bayern München – Manchester City

1, 3, 4 – 1, 2, 3

B. Inter – Benfica

0, 2 – 1, 3

C. Middlesbrough – Hull

1, 3, 5 – 1, 3

216 rader, spelstopp 20.59

