Bilbao har toppchans hemma i Baskien

JONAS AMROUNIS SPEL

Match: Athletic Club – Huesca

Spel: Athletic Club

Odds: 1.61

Insats: 1%

Spelstopp: 22.00

Liga: Spanien, La Liga

Återigen är det måndag och kvällsmatch i Baskien som gäller. Bilbao tar sig an Huesca på hemmaplan. I deras första match mot Leganes dominerade man bollinnehavet men hade svårt att komma till några riktigt heta målchanser. En snabb replik från Leganes i första halvlek tog luften ur hemmalaget. En sen forcering från Athletic gjorde dock att man kunde pressa in ett sent ledningsmål på tilläggstid genom Muniain.

Huesca fick en fin start på säsongen genom en skrällseger borta mot Eibar men den hängde på en skör tråd. Det var snarare Eibars ineffektivitet som räddade Huesca den gången. Athletic har en annan typ av spets som kommer straffa Huesca om försvarsspelet inte blir bättre. Huesca besitter en något sexigare anfallsuppsättning än Leganes men det ska mycket till om gästerna håller tätt här.