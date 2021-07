Oddset sticker ut på bästa spelet

Dagens bästa spel

Haugesund att vinna.

Odds: 2,30

Skistad har brutet benet och blir borta en längre tid. Haugesund saknar målsprutan Wadji och Nilsen. Hemmalaget är segerlösa i sina fem senaste. Haugesund glänste senast.

ANNONS: Lämna in expertens bästa spel

Matchlistan

Oskarshamn – Assyriska IK 1

Serieledande Oskarshamn tar sig an bottenlaget Assyriska. Hemmalaget saknar Johan Arvidsson. Assyriskas formkurva pekar spikrakt neråt. Deras försvar har varit under all kritik - etta.

Skövde – Linköping 1

Linköping har varit förklarligt dåliga den här säsongen. Laget ligger sist och har gjort minst mål framåt samt att man släppt in flest mål bakåt. Det finns kvalité i truppen. Svagt odds på ettan.

Åtvidaberg – Ljungskile 2

Åtvidaberg är segerlösa i sina sex senaste matcher. Klubben slåss för ett nytt kontrakt. Det är något man borde klara, men det här blir en tuff uppgift. Ljungskile får klara sig utan Dresevic.

Österlen – Utsikten 1

Hos Österlen saknas Lassine Traore. I övrigt är det näst intill en fullständig trupp. Österlen har varit bra hela säsongen spelmässigt och segrar har börjat ramla in på slutet. Fint värdespel!

Rosenborg – Kristiansund 1

Rosenborg dras med en del pjäser på nyckelspelare men det är ingen ursäkt för deras resultat. Vecchia, Skjelbred och Henriksen missar helgens match. Bye är osäker till spel för Kristiansund.

Sandefjord – Sarpsborg 2

Brenden saknas sedan tidigare för Sandefjord. Horn och Vetti befinner sig på skadelistan för gästerna. Mittfältaren Saletros är avstängd. Sarpsborg har en fin inbördesstatistik mot Sandefjord!

Viking – Strömsgodset 1

Bjorshol och Lokberg missar mötet för Viking. Strömsgodset har Mickelson och Salvesen borta från spel. Mycket talar för en öppen tillställning när två offensiva lag ställs mot varandra - etta!

Brann – Tromsö 2

Gerson och Grogaard är borta för Brann. Tromsö får klara sig utan skadade Gundersen. Det är två lag med svag form som ställs mot varandra i botten av tabellen. Brann har blivit för stor favorit.