Oddset på tvåan är alldeles för lågt

■■ Det är mycket som står spel i det europeiska kvalet för flera av de svenska klubbarna. Ett avancemang till gruppspelet skulle göra den här säsongen till en succé oavsett resultat i Allsvenskan. För AIK:s del är det en absolut nödvändighet då man behöver få in pengar i klubbkassan. Man har dessutom fått en relativt gynnsam lottning i form av Shkendija. Det är ett lag man förväntas slå men det blev bara 1-1 på hemmaplan. I Stockholm stod AIK för en horribel insats och kan man bara höja sig ytterligare några snäpp till en normal nivå ska det räcka till seger mot ett högst begränsat hemmalag.

Oddset på bortasegern står just nu 2,29 vilket är alldeles för högt. Med spelare som Guidetti, Larsson och Hussein ska AIK kunna kontrollera tillställningen. När man spelar på bortaplan kommer det inte att krävas att laget har så mycket boll som man hade i hemmamötet. Det är en klar fördel för AIK som haft problem med just uppbyggnadsfasen med boll under säsongen.

■■ På Bomben är jag inne på samma spår med en målsnål AIK-seger. Både Djurgården och Malmö kan få det svårare än många tror. Det är svårt att spela på en ledning i Europa. Då har man helt plötsligt någonting att förlora. Det är värt att strecka mål i både Sepsi och Dudelanges riktning för att jaga högre utdelning.

Matchlistan

HJK Helsingfors – Maribor 2

HJK överraskade positivt när laget vann med 2-0 i Slovenien. Siffrorna låg dock i överkant sett till matchbilden. I ligan kommer man från ytterligare en svag insats. Tvåan rekas till oddset 3,63.

Slovacko – Fenerbahce 2

Fenerbahce avgjorde mer eller mindre dubbelmötet när man vann med 3-0 på hemmaplan. Nu handlar det bara om att bevaka ledningen för turkarnas del. Hofmann är avstängd för Slovacko.

Basel – Bröndby 1

Det är ett sargat Bröndby som åker till Schweiz för att spela returen efter nederlaget i derbyt mot Köpenhamn förra omgången. Basel har goda chanser att vända och avancera - ettan rekas!

Djurgården – Sepsi 1

Djurgårdens stora problem den här säsongen har varit spelet på naturgräs. Laget tappade poäng i guldstriden mot Värnamo förra omgången. Med 3-1 i bagaget ska man fixa det här, svag etta.

Dudelange – Malmö FF 2

Malmö har breddet truppen ytterligare med värvningen av Lomotey. Gästerna har 3-0 att gå på från det första mötet och ska kunna defilera hem avancemanget. Oddset på tvåan är för lågt...

Shkendija – AIK 2

AIK är det bättre laget vilket man kunde se i det första mötet. Deras spelidé och uppspelsfas behöver bli bättre då det ser fantasilöst ut offensivt. Gästerna får ändå gälla som klar favorit till att vinna.

Slovan Bratislava – Olympiakos 2

Trots massivt tryck i Grekland så lyckades inte Olympiakos vinna matchen. Man var alldeles för ineffektiva framåt helt enkelt. Kvalitetsmässigt befinner sig Olympiakos en nivå upp.

West Bromwich – Sheffield United 2

West Bromwich stod för en fantastisk insats mot Watford och förtjänade segern trots att man räddade en straff i andra halvlek. Bryan är fortsatt skadad för hemmalaget. Kort vila talar för Utd.

Dagens bästa spel

Shkendija – AIK 2

Odds: 2,29

ANNONS: Lämna in expertens spel

Bomben

A. Dudelange – Malmö FF

0, 2 – 1, 2, 3

B. Djurgården – Sepsi

0, 2, 3 – 1, 2, 3

C. Shkendija – AIK

0, 1 – 1, 2

216 rader, spelstopp 18.59

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag här