Man får gräva i de lägre divisionerna för att hitta värde bland dagens utbud men jag har funnit en idé som jag gillar starkt. Den hämtas från Damallsvenskan och mötet mellan Rosengård och Piteå. Gästerna kommer stärkta från mötet mot topplaget Häcken. Man fick med sig 1-1 från det mötet och visade återigen styrka genom att göra mål. Piteå lämnar sällan planen mållösa.

Rosengård är fortfarande obesegrade i ligan. Laget såg stundtals briljanta ut under andra halvlek i cupfinalen mot Häcken. Efter en knackig första halvlek så ökade Rosengård tempot och då var Häcken chanslösa. Rosengård har haft en jobbig skadesituation under inledningen av säsongen men man har lyckats hålla uppe spelet någorlunda ändå. Nu börjar flera spelare komma tillbaka och kan man prestera som man gjorde mot Häcken under den andra halvleken och förlängningen kommer Piteå att få det väldigt svårt ikväll. Cankovic var smått briljant under den andra halvan av cupfinalen.

Jag tror att vi kommer få se gott om målchanser med goda möjligheter för att även Piteå hittar nätmaskorna. Över 3,5 mål i matchen finns att spela till oddset 2,08.

På Bomben tror jag på en jämn tillställning i matchen från Superettan. Skövde åker dit för att försvara en poäng och hoppas på utdelning när fasta situationer ges. Rosengård är stöttepelaren på kupongen. Som en 1,17-favorit ska det mycket till om man tappar poäng mot kvällens motstånd. Mötet mellan Umeå och Kristianstad är svårbedömt men med nuvarande form talar mycket för gästerna. Umeå har inte alls levt upp till förväntningarna inför säsongen och riskerar att åka ur igen.

Matchlistan

Utsikten – Skövde 1

Det är femman mot sexan i tabellen som ställs mot varandra. Både Utsikten och Skövde var tippade att hamna på den undre halvan men har överraskat positivt hittills. Utsikten saknar Nilsson.

Rosengård – Piteå 1

Rosengård imponerade när man vände underläge till seger i cupfinalen mot Häcken. Seger stod över med en skada senast och är osäker till spel. Piteå har inte övertygat i bortaspelet - trolig etta.

Umeå – Kristianstad 2

Kristianstad har inlett säsongen bra. Gästerna är det laget som gjort näst flest mål i serien med sina 22 mål framåt efter tio omgångar. Svår uppgift för defensivt svaga Umeå, lutar åt tvåan.

Örebro Syrianska – Gefle 2

Serietvåan Gefle får klara sig utan avstängde Eliasson. Syrianska vann båda matcherna när lagen möttes i fjol men det är ett helt nytt Gefle nu. Gästerna har stundtals briljerat i spelet.

Täby – Vasalund 2

Det är ett Stockholmsderby när Täby tar emot formstarka Vasalund. Gästerna går in till mötet med en förlustfri svit på nio raka matcher. Man har inte förlorat sedan i premiären borta mot Umeå.

Olympic – Ängelholm 1

Olympic är det enda obesegrade laget kvar i ligan. Ängelholm har också inlett säsongen starkt men det är framförallt på hemmaplan man bärgat sina segrar. Olympics Bohman toppar skytteligan.

Nosaby – Eslöv 2

Det är ett bottenmöte med mycket på spel. Båda lagen ser ut att få det svårt att klara kontraktet till hösten. Nosaby saknar avstängde Hamdan. Nosaby har haft det kämpigt med målskyttet - tvåa.

Enskede – Arameisk-Syrianska 1

Med elva gjorda mål framåt är Arameisk-Syrianska näst sämst i serien. Trots att man ligger i botten av tabellen så har man spelat ganska bra. Det har varit flera uddamålsförluster. Avslag på ettan.

Dagens bästa spel

Rosengård – Piteå över 3,5 mål i matchen.

Odds: 2,08

Bomben

A. Utsikten – Skövde

0, 1, 2 – 0, 1

B. Rosengård – Piteå

1, 2, 3 – 0, 1

C. Umeå – Kristianstad

1, 2 – 1, 3, 4

216 rader, spelstopp 18.59

