Nykomlingarna är fortsatt svårslagna

Frölunda–Djurgården 1

Djurgården vann mycket säkert över ett för dagen energilöst Örebro. Frölundas nyckelspelare Joel Lundqvist gjorde comeback i tisdagens kvartsfinal i Champions Hockey League. Utgångsetta.

HV71–Luleå 1

HV71 kommer från knapp seger och ska vara tacksamt för tre poäng mot Brynäs. Luleås Emil Larsson gjorde comeback i veckan. Jesper Sellgren medverkade i allra högsta grad till segern i tisdags.

Leksand–Oskarshamn 1

Leksand behövde segern över Rögle efter tröga veckor. Spencer Abbott och Andrée Hult saknades men kan vara tillbaka i dag. Marek Hrivik har varit sjuk men masarna hoppas att han spelar.

Linköping–Skellefteå 1

Skellefteå vann utan att glänsa mot ett försvagat Malmö Redhawks. Pontus Widerström inleder en tre matcher lång avstängning. Linköping har svårt med målskyttet. Oddsen på ettan lockar mest.

Malmö–Frölunda 1

Malmö hoppas och tror att poängmaskinen Konstantin Komarek medverkar. Jesper Jensen kan troligen spela trots smällen han fick i helgen. Carl-Johan Lerby och Niklas Arell spelar inte.

Rögle–Brynäs 1

Brynäs gjorde en bra insats mot HV71, men blev poänglöst trots sen kvittering. Spelare är på väg tillbaka. Rögle tappade 1-2 till 2–3 inom loppet av en minus mot Leksand. Tippas på hemmais.

Sheffield United–Newcastle 1

Sheffield United är svårslaget och det har blivit under 2,5 mål i åtta av de tio senaste matcherna. Och i endast en match av 14 har man släppt in mål under slutkvarten. Etta + underspel.

Arsenal–Brighton 1

Arsenal började inspirerat och saknade inte chanser att ta ledningen mot Norwich. Istället hamnade man i underläge efter tafatt agerande. I slutet hade man inte mycket energi. Utgångsetta.