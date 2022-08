Nyckelspelare saknas – det luktar utklassning

■■ Sundsvall har varit historiskt dåliga defensivt. Individuella misstag under den första kvarten som kostat mål bakåt har varit ett återkommande tema för klubben.

Sundsvall vann visserligen hemmamatchen mot Malmö men det var en överkörning utan dess like där Sundsvall gjorde mål på två halvchanser medan Malmö radade upp över 30 avslut mot mål. En storspelande målvakt tillsammans med flera ramträffar räddade Sundsvall den gången.

Blir det samma typ av matchbild igen är chansen större att Malmö vinner med 5-0 än att Sundsvall tar en ny 2-1-seger.

Sundsvall saknar avstängde Lundström på högerbackspositionen. Det finns ingen naturlig ersättare på den platsen. Det blir en position som Malmö kan måla ut som sårbar i defensiven. MFF har fortsatt värva för att försöka rädda upp säsongen. Känslan är att vi har en total utklassning framför oss. Malmö att vinna med -2.0 Asian Handicap betalar 1,70 gånger pengarna.

Det innebär alltså vinst om MFF vinner med tre mål eller fler och pengarna tillbaka om MFF vinner med två mål.

■■ På Bomben är jag villig att chansa med höga målsiffror i MFF:s riktning. Stockholmslagen kan däremot få problem efter europaspelet då man möter defensivt skickliga lag som Kalmar och Värnamo.

Det är inget drömmotstånd efter ett europakval. Räkna inte med några målfester i Stockholm.

Nottingham – West Ham 2

Ogbonna, Fabianski, Dawson och Antonio är alla osäkra till spel för West Ham. Hemmalaget har Richards på skadelistan och McKenna som tveksam inför mötet. Lågt odds på bortasegern...

AIK – IFK Värnamo 1

AIK fortsätter att ha enorma bekymmer i uppspelsfasen. Det är omständigt och går väldigt långsamt. Det är något som passar Värnamo alldeles utmärkt. Guidetti var sjuk i veckan, tveksam nu.

Djurgården – Kalmar 1

Djurgården spelade så sent som i torsdags och kommer att tvingas rotera i startelvan. Kalmar är ett spelskickligt lag som kan ställa till med problem för Djurgården. Iskallt odds på Djurgården.

Malmö FF – GIF Sundsvall 1

Sundsvall har förstärkt truppen med Castro och Makrillos under fönstret men också tappat Eriksson och Stensson. Laget känns varken bättre eller sämre. Chans till revansch för MFF hemma!

Chelsea – Tottenham 1

Med värvningarna av Koulibaly, Sterling och Cucurella ser Chelsea starkare ut på pappret den här säsongen. Spurs försvar glänste inte trots segern i premiären mot Southampton - fin etta.

Degerfors – Varberg 2

Degerfors har sett bättre ut sedan man värvade i juli men laget håller fortfarande inte allsvensk klass. Varberg tenderar att höja sig mot sämre motstånd. 3,35 på tvåan är för generöst.

Elfsborg – Norrköping 2

Båda lagen har fått in förstärkning under fönstret. Holmén och Hult har anslutit för Elfsborg medan Norrköping värvat in Traustason från MLS. Det är två ojämna lag, spelvärdet ligger i tvåan.

Almeria – Real Madrid 2

Svår matchning för nykomlingen i premiären då regerande mästarna kommer på besök. Det finns en risk för underskattning från Reals sida. Almeria saknar hela fyra spelare inför matchen.

Dagens bästa spel

Malmö FF – GIF Sundsvall: Malmö -2.0 Asian Handicap.

Odds: 1,70

Bomben

A. Djurgården – Kalmar

1, 2, 3 – 0, 2

B. AIK – IFK Värnamo

1, 2, 3 – 0, 2

C. Malmö FF – GIF Sundsvall

3, 5, 7 – 0, 1

216 rader, spelstopp 14.59

