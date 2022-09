Ny Stryktipskupong efter drottning Elizabeths död

En ny omgång av Stryktipset kommer öppnas senare under fredagen med matcher från övriga Europa, meddelar Svenska spel.

Men lördagens ordinarie kupong kommer att strykas.

”Enligt Svenska Spel Sport & Casinos regler för Stryktipset gäller att om sju eller fler matcher blir inställda så ställs en Stryktips- eller Europatipsomgång in och insatserna återbetalas. Under fredagen kom beskedet att all engelsk idrott pausas kommande helg med anledning av drottning Elizabeth II:s bortgång, därmed ställer Svenska Spel Sport & Casino in den aktuella omgången av Stryktipset.”, skriver Svenska spel i ett pressmeddelande.

Öppnar upp ny kupong

Men de som vill lämna en Stryktipskupong på lördag kommer alltså kunna göra ändå. Svenska Spel öppnade under eftermiddagen upp en kupong med matcher från övriga Europa. Då med spelstopp 17.29.