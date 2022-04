Ny ofantlig, oändlig och total succé nu?

Även om det egentligen spelar mindre roll så har den här Expressen-trippeln blivit väldigt rolig att jobba in på helgerna. Det beror såklart på att det har gått en del över förväntan. Men att ha tur och otur är en stor del av vad spel handlar om, så se till att njuta själva när bollen studsar rätt, det kommer att komma tider då inget går som vi vill.

Fantastiska matcher i Champions League i veckan, med Real Madrid - Chelsea som en av årets bästa matcher. Jag hade gått ut hårt med att Los Blancos inte skulle ha en suck i dubbelmötet men fick till slut återigen smaka på duon Modric/Benzemas trollerier. Men jag hade spelat Chelsea att gå vidare till jämna pengar alla dagar i veckan igen och resultatet får inte dimma omdömet.

Real Madrid stod i ungefär 11 gånger pengarna att vinna sin fjortonde buckla inför kvartsfinalerna. Nu är de i semifinal och tre matcher ifrån titeln, men var det ett bra spel? Vi kan räkna ut detta genom att analysera/uppskatta oddsen från varje runda och chansen att gå vidare.

■ Chelsea: 48% sannolikhet att gå vidare.

■ Man City i semifinal: (81% chans att möta): 30%

■ Atletico i semifinal: (19%): 58%

■ Liverpool/Bayern i final (ca 90%): 36%

■ Benfica/Villarreal i final (ca 10%): 67%

Multiplicerar vi sannolikheterna att gå vidare är det 5,4% chans att gå hela vägen (med City/Liverpool) vilket motsvarar ett odds på 18,5 ggr pengarna. För att få helt korrekt odds så bör man dock göra ett träd med alla utfall och om de fått möta Atletico eller en lättare final gör att det viktade oddset blir 1/(0,48*(0,3*0,81+0,56*0,19)*(0,36*0,9+0,67*0,1)): 15,24.

Att räkna på detta sätt är inte avsett att belysa att det är dåligt att spela långtidsspel, utan mer att det ibland kan löna sig att istället spela ”gå vidare” från varje enskild runda. Det gör även att du inte låser dina insatser lika lång tid utan kan omsätta pengarna på andra värdespel.

Underbar påskhelg och jag letar som alltid upp en trippel.

Southampton - Arsenal

Vi gick emot Saints förra veckan och de åkte på en stjärnsmäll på hemmaplan mot Chelsea. 0-6 i baken och det var ett riktigt pinsamt uppträdande från hemmalaget. Tidigare säsonger har de dock studsat upp rejält efter dessa bottennapp och även om formen är dålig så ser truppläget väldigt bra ut. Inga betydande skador, Broja tillbaka och nu med en veckas uppladdning så tror jag faktiskt att de randiga kommer att göra en bra insats på lördag.

Arsenal har tappat den fart mot topp fyra som Arteta till slut lyckades bygga upp. Tre förluster på de fyra senaste och nu är helt plötsligt ärkerivalen Spurs klara favoriter att knipa platsen till Champions. VInst krävs men detta blir ingen lätt bortamatch. Tierney och Partey borta från startelvan.

Jag blev förvånad när jag såg att Arsenal stod så lågt. Saints gjorde visserligen ett rejält bottennapp senast men man ska inte titta för mycket på enskilda matcher. Med full startelva mot ett Arsenal med tveksam form så borde det finnas goda chanser till minst en pinne.

Spel: Southampton +0,5 @ 1,95

Bournemouth - Middlesbrough

Spel nummer två hittar vi i Championship under långfredagen. En fantastisk toppmatch mellan två av de bästa lagen i divisionen och jag tror att det kommer bli en jämn tillställning.

Bournemouth är nära direktuppflyttning. Sex pinnar före den största konkurrenten, Nottingham, med endast sju matcher vardera kvar att spela. Körsbären är efter Fulham det laget med bäst underliggande statistik och det visar att under en hel säsong så belönas ofta de bästa lagen. Solanke har gjort hela 24 mål och det före detta Premier League-laget har överlag en stark trupp med Scott Parker som manager. Avbräck på Zamura, Moore och Stanislas.

På bortasektionen kommer Middlesbroughs fans ha rest genom i princip hela England för att stötta sitt lag. De behöver alla poäng de kan få för att nå kvalet, med endast tre pinnar till sjätteplatsen med en match mindre spelad. Om de skulle lyckas komma dit så bör de vara favoriter bland de fyra kvallagen. Boro’ har ett väldigt tight försvar och även om de har två raka förluster så tror jag på en förbättrad insats här. Endast Deal Fry på skadelistan och startelvan bör vara riktigt stark.

En oerhört betydelsefull match mellan två bra lag och jag tror det blir väldigt jämnt. Hemmalaget står lite för lågt i odds och jag tar värdet på Boro’.

Spel: Middlesbrough +0,5 @ 1,9

Man United - Norwich

Som sista match i trippeln så hittar jag ett överspel mellan två av de största besvikelserna i Premier League.

Vad har inte sagts om Man United denna säsong? Det är svårt att förstå hur denna trupp inte kan prestera bättre. Men det är också charmen med fotboll, det krävs mer än att spendera miljarder. Det krävs passion, spelide och att vilja spela som ett lag. Ibland känns det som att titta på någon dålig dokusåpa med B-kändisar som är övertygade om att de egentligen är superstars men vägrar göra jobbet. Det har heller inte hjälpt att tränaren Rangnick inte verkar ha någon som helst respekt hos spelarna. Nu är dock Ten Hag klar för klubben efter säsongen och det kommer bli spännande att se vad han kan göra. Tills dess så måste dock laget försöka sikta på Europa och detta blir en perfekt match att få lite islossning mot ligans sämsta lag. En rätt lång skadelista bekymrar och den troliga startelvan ser väldigt offensivt balanserad ut.

Norwich kommer att degraderas. Trots den insikten så har laget sprattlat till på slutet och gripit det sista halmstrået för att hålla sig kvar. Detta har förstört ett par av mina oddsspel och sänkt 13 rätt för mina stryktipslag. På planen har det dock inte sett speciellt förbättrat ut. Försvarsmässigt släpper de fortsatt till överlägset flest chanser i ligan och jag ser inte någon förbättring där. Framåt har de dock ett par effektiva spelare och vill det sig väl så kan Pukki partaja en eller ett par gånger mot ett dåligt balanserat Man United. Även hos Norwich stör en del skador, bland annat på Gilmour, Williams och Kabak.

Två lag som måste vinna, två dåliga försvar. Jag tror vi får se mål på Old Trafford och spelar över.

Spel: Över 3 mål (asian) @ 1,83

Helgens trippel: Southampton - Arsenal +0,5 @ 1,95 Bournemouth - Middlesbrough +0,5 @ 1,9 Man United - Norwich ö3 @ 1,83 Totalodds: 6,78 Visa mer

Helgens chips och dip…

11 miljoner i JP och en kupong som påminner mer om en Europatips-variant med kombinationer av Premier League, Serie A och Ligue 1 bland annat.

… Striden om Champions League är intensiv under lördagen när samtliga tre lag, Arsenal, Spurs och United är i farten! Spurs ser starkast ut just nu och kan via seger mot Brighton koppla ett rejält grepp!

… Det finns gott om underhållning även på söndagen. Kvällsmatchen mellan Real Madrid och Sevilla kittlar extra mycket för alla La Liga-fantaster där ute!

… Även Allsvenskan är fortsatt i full rullning och helgen bjuder på en hel del härligheter! På Hisingen i Göteborg tar Häcken emot IFK Göteborg i ett klassiskt derby!

… I Malmö spelas det också fotboll och när AIK kommer på besök kan vi förvänta oss både ställningskrig på planen och på läktaren. MFF kritiserades efter insatsen mot Elfsborg senast. Bättring att vänta i det här förväntade toppmötet?