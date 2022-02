Nu tar sig duon an riktiga världsstjärnor

Den senaste veckan har gett två svensksegrar. Först var redan förra onsdagen där Tomas Malmqvists Fighter Kiss vann ett montélopp på Vincennes. Sjuåringen satt länge som tvåa invändigt och i upploppsstriden visade det sig att han var den med bäst krafter kvar. Segerchecken var på 20.700 euro.

Den andra svensksegern kom via Jarmo Niskanens sexåriga sto Graceful. Det var ett lärlingslopp på banan Angers över 3125 meter. Graceful kom till ledningen efter en bit och var aldrig hotad över upploppet. Det var stoets andra raka seger och vinstsumman var 8100 euro.

I stoloppet Prix Andre Louise Dreux var det många svenskhästar på banan. Jörgen Westholm satt upp bakom sin Carry Cash, och mötte bland annat en trio från stall Fredrik Wallin i Ies Elisabet, Orlando och Iceland Falls. Den sistnämnda nådde en fjärdeplats, men bäste svensk blev Björn Goop och Svecak Palema.

Efter en dålig start fick Svecak Palema ett tufft lopp och trots ledning in på upploppet fick hon nöja sig med en bronspeng till slut. Det var stoets första pallplacering i hennes tredje start i Frankrike och på Vincennes.

I fredags bjöd Tomas Malmqvists Estelle Nordique på en mycket fin insats i montéloppet Prix de Chaume på Angers. Hästen, med Guillaume Martin i sadeln, fick en dålig start och tog dessutom en kort galopp. Hon var en bra bit efter fältet men lyckades ta sig ikapp och sicksackade sig fram över upploppet till en tredjeplats.

Tomas Malmqvist hade dessutom en fyraårig duo till start i grupp III-loppet Prix d’Avignon på Vincennes lördagstävlingar. Intuition fick nöja sig med en sjätteplats, medan Invictus Madiba gjorde en stark insats som belönades med ett tredjepris efter nya rekordtiden 1.11,9/2100a.

I söndagens huvudlopp, montéloppet Prix de l’Ile de France, hade vi en svenskhäst till start. Jerry Riordans stjärna Zarenne Fas var på jakt efter segerchecken på hela 90.000 euro. Han hade dock inte sin dag och trots en resa i ryggar på innerspår var han slagen redan i sista sväng och var sist av de sju felfria ekipagen över mållinjen.

Söndagen var dock inte helt fruktlös för de svenska ekipagen. Björn Goop tog en fin andraplats med sin Geoffrey d’Am i ett lopp för sex- till åttaåriga hästar. Även Jarmo Niskanen lämnade helgen med en pallplats då hans Ingenting Prima tidigt stack till ledningen i ett lopp för fyraåriga ston. Det räckte inte hela vägen denna gång men en tredjeplats och en stark insats får ändå ses som något positivt att ta med sig till kommande starter.

En svenskbekanting som verkligen hittat stilen är Kennedy. Hästen, som tidigare var hos Adrian Kolgjini, har nu gjort tre starter för sin nya tränare Erik Bondo. I måndags kom också den andra seger när han vann Prix de la Chartre sur le Loir på Vincennes. Det var en övertygande seger på 1.13,2/2850 meter.

Björn Goops Önas Nougat knep tredjeplatsen medan Sam the Man och Franklin Face båda blev diskvalificerade.

Tomas Malmqvists Jetpack tog sin första seger näst senast och följde upp det med en andraplats i måndags. Hästen fick gå utvändigt ledaren en stor del av loppet men satt i ledningen in på upploppet. Därifrån fick man dock ge sig till slut. Andraplatsen var värd 9000 euro.

Framöver har vi bland annat Robert Berghs Mily som startar i torsdagens High Five-lopp Prix Guy Lux et Leon Zitrone. På spelet är hon främst en skräll för en fjärde- femteplacering och inget hett vinstbud.

Helgens höjdpunkt är så klart Prix de France dit vi just nu har två anmälda svenskhästar. Tomas Malmqvists Express Jet och Robert Berghs Power är duon som vill ta sig an världsstjärnor som Davidson du Pont och Vivid Wise As över 2100 meter autostart. Även i lördagens lopp för den högsta klassen, Prix de Munich, är det flera svenskhästar som aviserat sitt intresse att delta och räkna med flera kända namn bakom bilen på lördag.