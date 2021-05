Norges ”Brighton” går under radarn

■■ Det är ett tämligen spretigt Europatips denna söndag. Finalen i Svenska Cupen, en träningslandskamp från Schweiz, kvalreturer från Frankrike och Portugal, en playoff-final från Wembley, norska Elitserien, svenska Division 1 och slutligen Damallsvenskan är en kombo som säkerligen aldrig testats innan.

Det är inte helt lätt för det svenska folket att hänga med i svängarna vilket också avspeglas på strecken. Här finns det fint spelvärde att hämta på fler håll.

Här kommer några av mina bästa drag:

■■ Match 2. Schweiz laddar inför EM med denna träningslandskamp hemma i Sankt Gallen mot USA. De rödvita kommer med starkast möjliga trupp där spelare som Xhaka (Arsenal), Shaqiri (Liverpool), Freuler (Atalanta) och Seferovic (Benfica) bland annat finns med. Spelare på hög nivå i den europeiska klubbfotbollen. VM-kvalet har inlett med två raka segrar och nyligen plockades poäng i National League mot Spanien. Det här är ett bra landslag. USA har något riktigt häftigt på gång. Men de vill inte vara bäst just nu utan har givetvis en plan för hemma-VM 2026. Det syns på truppen som är väldigt ung. Den största stjärnan Christian Pulisic saknas då han spelade Champions League-final med Chelsea under lördagen. Här är det inte viktigast för förbundskapten Gregg Berhalter att få ett resultat utan fortsätta bygga för framtiden.

Schweiz streckas i skrivande stund sparsamt till 55%, vilket är för lågt. Hemmalaget är ett ”färdigt” landslag och ska vara numret tyngre. Ettan är en klart vettig spik.

■■ Match 6. En annan spik, som förhoppningsvis kan gå lite under radarn, hämtas från norska Eliteserien. Brann har stått för sin sämsta säsongsinledning någonsin. Sex raka förluster. Det kan förhoppningsvis få det svenska folket att rygga tillbaka för jag tror att det kan vända nu. Insatserna har nämligen varit långt bättre än resultaten. Ska man göra en jämförelse är Premier Leagues Brighton bra, där de spelmässigt hållit en hög nivå men inte fått betalt. Ser man till de underliggande siffrorna som Expected Goals så borde Brann faktiskt ligga på den övre halvan av tabellen. Spelschemat har också varit tufft där det ändå varit ytterst nära poäng mot båda topplagen Rosenborg och Bodö/Glimt.

Strömsgodset är en fullt överkomlig motståndare som kommer från två halvdana insatser mot Kristiansund och Tromsö. Ett mål framåt och en pinne har det gett. Här lutar det åt att ettan kan bli understreckad. Runt 40% är Brann ett bra spikdrag.

■■ Match 11. Nu ska pengarna göras. Skrällen hittas. Vänersborg har efter en fräck inledning med tre raka vinster haft det jobbigare med fem raka utan vinst. Nykomlingen har dock en hel del kapacitet i laget. Nyförvärvet från Carlstad United, Claes Nyman, har bonkat in fyra mål och det samma gäller fjolårets skyttekung Engjell Ramadani. Det är ett anfallspar som håller klassen på den här nivån. Spelbolagen har också gillat Vänersborg som droppat i odds inför tidigare matcher, även om det exempelvis blev förlust mot Lund, så är det tecken på att de stora syndikaten gillar något kring klubben. Sådant ska inte underskattas. Ljungskile har tappat en hel del spets sedan degraderingen från Superettan i fjol, Beqaj, Dahl och Westermark har bland annat lämnat. Här är dessutom högerbacken Medi Dresevic avstängd. De inledande insatserna har varit lite svajiga (4-1-3) och det är tveksamt om det finns kapacitet för att ta sig tillbaka upp i seriesystemet.

Här tror jag på en jämnare match, som geografiskt är ett derby, än vad strecken säger. 75-80% på ettan är för högt. Jag målar på med alla tecken och hoppas på storskräll.

■■ Match 1. Finalen i Svenska Cupen går av stapeln under söndagen mellan två lag som var tippade i toppen av Allsvenskan, men inte klarat av att hantera förväntningarna. Det är riktigt rörigt i Hammarby just nu där tränare Billborn sägs hänga löst. Enligt alla rykten blir denna final hans sista match som tränare för klubben. Torsken senast mot Kalmar var kanske den sämsta insatsen på hela säsongen. Nu får stockholmarna visserligen spela på hemmaarenan Tele2, men utan publik är det inte en så stor fördel som man kan tro då Häcken också är ett konstgräslag. Hisinge-gänget har fått en bedrövlig start på säsongen, men spelmässigt har det inte varit riktigt så uselt som tabellen säger. Förutom segern mot Varberg senast så var det väldigt glädjande för Getingarna att Daleho Irandust fick hoppa in och göra sina första 20 minuter efter sin skada. Det är precis den kreativa spelartyp som Häcken saknat. Att få med honom på bänken här som en joker kan bli guld värt. De gulsvarta har varit vassa i Svenska Cupen de senaste åren och tagit hem titeln både 2016 och 2019. Hammarby har inte vunnit någonting sedan det allsvenska guldet 2001. Här lär Bajen känna pressen när de kliver ut som favoriter.

Jag ser detta som en helt öppen tillställning. När Hammarby då streckas för högt är det ett fräckt drag att gå andra vägen och chansspika tvåan till 25%.

Spiken

Häcken (D) (match 13)

Jag spikar inte bara herrarna utan även Häckens damlag, de regerande mästarna. Trots att anfallaren Pauline Hammarlund åkt på en tung korsbandsskada så finns det rejält med kvalitet i Häcken där stort ansvar nu i stället vilar på landslagets Stina Blackstenius. Här är det klasskillnad mot mittengänget Örebro. Då tvåan faktiskt ser ut att understreckas är det en bra ”bank-spik” runt 70%.

Skrällen

Vänersborg (match 11)

Vänersborg har en vass anfallsduo i Claes Nyman och Engjell Ramadani. Här kan nykomlingen absolut störa Ljungskile i detta ”derby”. Värdarna har tappat kraft sedan degraderingen från Superettan i fjol och streckas för högt.

Draget

Häcken (match 1)

Jämn match att vänta i finalen av Svenska Cupen på Tele2 under söndagen. Då Hammarby streckas upp som klara favoriter finns det fint spelvärde att hämta i Häcken som har haft Svenska Cupen som en liten specialitet de senaste åren.