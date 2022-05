Ni har för svårt att gå emot Malmö

Det ser ut att bli trevligt spelvärde på flera håll på måndagens Topptips. I båda Premier League (Arsenal) som i norska Eliteserien (Vålerengen) så streckas favoriterna upp alldeles för högt. Dessutom verkar det svenska folket har väldigt svårt att gå emot mesta mästarna Malmö, trots att de himmelsblå lider av stora avbräck i en tuff bortamatch på konstgräs.

Här är mina tidiga tankar och drag:

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

■ Match 2. Dagens bästa skräll hittas i Premier League där Arsenal går en stenhård fajt med antagonisten Tottenham om den sista Champions League-platsen. Här behöver The Gunners tre pinnar för att slinka förbi Spurs igen och det svenska folket verkar tror att det ska bara ska vara att ställa ut skorna för att det ska lösa sig i Newcastle ikväll. Så lätt kommer det dock inte bli. För det första har Arsenal stora problem in defensiven till den här matchen. Holding åkte på rött kort i 0-3-torsken mot Tottenham senast och är avstängd. Gabriel är ytterst tveksam efter en lårskada i samma match och både Tierney och Partey är skadade sen tidigare. Ben White ser dock ut att vara tillbaka här efter att inte kunnat lira på tre matcher. Men frågan är om han är redo för 90 minuter. En trolig backlinje är Cedric, Tomiyasu, White och Tavares. Det är ingen kvartett man vill hålla i handen när det blåser upp till storm. Newcastle har visserligen inget att spela för, men i säsongens sista hemmamatch kommer det inte vara svårt att tända till framför hemmapubliken. Stämningen i klubben är väldigt bra efter en helt fantastisk vår. The Magpies är ett helt annat lag idag än när säsongen började och ser säkerligen fram emot nästa säsong. Willock och Shelvey ser ut att saknas, men å andra sidan kommer Tripper tillbaka från sin skada och det är så klart ett hack upp mot Emil Krafth. I övrigt kan en spelare som Saint-Maximin alltid göra det lilla extra och Callum Wilson ser äntligen ut att vara fit for fight och kan få starta. På hemmaplan har Newcastle gått urstarkt på slutet och vunnit sex av de sju senaste. Ändå streckar tipparna upp Arsenal över 70% vilket är alldeles för högt när dryga 50% är mer korrekt. Motivationsfaktorn till trots så är det ett enkelt val att gardera hela vägen här och jobba in hemmaskrällen till REA-pris.

■ Match 1. Malmö nollades ännu en gång i Stockholm när de besökte Friends och AIK senaste. 0-2 i baken där. Milojevic hade stora problem med en skadedrabbad trupp då och det ser jobbigt ut nu med. Tränaren har upp emot tio spelare på skadelistan. Nielsen, Christensen och Thelin är tre av dem. Birmancevic har dessutom varit sjuk i veckan och viktige Hadzikadunic är avstängd. Trots att Malmö har en bred trupp så klarar den inte av vad som helst. Mot AIK såg de himmelsblå högst ordinära ut och jag tror inte på några stordåd ikväll heller. Djurgården har blandat och gett hittills, men hemma på Tele2 är de ändå starka med tre vinster och ett kryss hittills. Det slaskiga konstgräset talar helt och håller till Järnkaminernas fördel. Dessa lag möttes i Svenska Cupen för inte så länge sedan, en match som Malmö vann med 1-0. Det ska dock sägas att DIF var det något bättre laget då mot en MFF-elva som var betydligt starkare. Ett betydligt bättre truppläge nu i Djurgården och det är sällan stockholmarna har så här bra chans att tvåla dit de mesta mästarna. Jag ser värdarna som klara favoriter, men det svenska folket har väldigt svårt att gå emot Malmö. Det skapar ypperligt spelvärde på ettan som är en fräck chansspik till just nu finfina 35%.

■ Match 5. Vi avslutar med ett bottenmöte i Damallsvenskan där jag tycker värdarna AIK ska ha väldigt bra chans att vända den dystra trenden på Skytteholms IP. Efter vinsten mot Örebro i premiären har det blivit sju raka nederlag för Gnaget, trots att de stått för flera vettiga prestationer. Mot serieledande Eskilstuna senast gjorde AIK exempelvis en helt jämn match men föll tung med uddamålet (0-1). Landslagsspelarna Honoka Hayashi (Japan) och Jenny Danielsson (Finland) håller hög klass och är inget som kvällens gäster kan tävla i kvalitet med. Bättre läge än hemma mot Brommapojkarna går inte att få för en efterlängtad trea. Nykomlingen har också fått en tuff start på äventyret i det svenska finrummet med sju torsk på de åtta inledande omgångarna. Framför allt ser det otroligt tamt ut framå och jag tror de rödsvarta kommer få väldigt svårt att klara kontraktet. Trots att det är jumbomöte så håller jag AIK högst här och i kraft av hemmaplan ska de vara tydliga favoriter. Ettan runt 50% är rimligt streckad och en i mina ögon solid spik.

Spiken

AIK (match 5)

Jumbomöte i Damallsvenskan, men jag håller AIK med klass i landslagsspelarna Hayashi och Danielsson klart högre än den gästande nykomlingen. BP har stora problem framåt och kommer få väldigt svårt att klara kontraktet. Toppchans för AIK att vända den dystra trenden. Vettig spiketta!

Skrällen

Newcastle (match 2)

Arsenal behöver vinna för att klättra om Spurs i kampen om CL-biljetterna, men det blir lättare sagt än gjort. Backlinjen är extremt skadedrabbad och Holding är avstängd. Newcastle vill dessutom avsluta snyggt framför fansen och vunnit sex av sina sju senaste hemmamatcher. Blir ändå rejält undervärderade. Skrällettan måste med.

Draget

Djurgården (match 1)

Djurgården får sällan en så här bra chans att slå mesta mästarna på näsan. Malmö är väldigt skadedrabbat och har Hadzikadunic avstängd. Under de premisserna är MFF inget extra och konstgräster på Tele2 talar helt till Djurgårdens fördel. Ett för lågt streckat DIF är en fräck chansspik.