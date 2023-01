Mycket talar för målfest i London

■■ Det nya året inleds precis som det gamla avslutades med brittisk fotboll. Vi riktar fokus mot den tidiga Premier League-matchen i London. Ett svajigt Tottenham tar emot Aston Villa som vi fått luft under vingarna sedan Emery tog över som tränare innan VM-uppehållet.

Tottenham spelar en väldigt försiktig fotboll under Conte där man har många spelare på rätt sida av bollen och tar väldigt lite risker. Trots det släpper man in hel del mål vilket beror på den individuella kvalitén på flera av försvarsspelarna. Tottenham har skaffat sig en ovana den här säsongen av att släppa in det första målet. Det har sett passivt och krampaktigt ut i första halvlek innan man börjar spela ut i den andra halvleken. Laget hat stått för flera imponerande upphämtningar mot Brentford, Leeds och Marseille men man ska inte behöva hamna i den situationen från första början.

Anfallstrion bestående av Son, Kane och Kulusevski är en av ligans bästa och man behöver hitta ett sätt att få alla tre i spel mer tidigt i matchen.

Aston Villa har en trupp som ska befinna sig på den övre halvan av tabellen. Laget underpresterade under Gerrard men har sett betydligt bättre ut sedan Emery tog över. Man vann hemma mot United med 3-1 och slog Brighton på bortaplan med 2-1 innan uppehållet. När man mötte Liverpool förra omgången skapade laget tillräckligt med målchanser för att kunna få med sig poäng från det mötet. Till och med när man hamnade i underläge så fortsatte Aston Villa att skapa vilket säger en del om lagmoralen som finns i laget just nu.

Watkins, Buendia, Bailey, Ings och Coutinho är en offensiv uppställning som håller hög klass och ska kunna hota Tottenham i kontringsspelet.

Jag tror att vi får se en öppen tillställning med chanser åt bägge håll. Det finns frågetecken kring försvarsspelet hos både Spurs och Villa vilket talar för att vi får se mål.

Över 2,5 mål i matchen spelas till oddset 1,78.

■■ På Bomben är jag inne på samma spår med en målglad tillställning i London. Mötet mellan Nottingham och Chelsea däremot ser ut att bli mer låst då båda lagen har sitt fokus i defensiven. Chelsea har blivit ett mer passningsorienterat lag under Potter vilket tenderar att dra ner tempot i matcherna.

Matchlistan

Tottenham – Aston Villa 1

Bentancur har fått ett bakslag och missar matchen tillsammans med Richarlison. Romero är tillgänglig för spel igen för Spurs. Villa har fått ett lyft sedan Emery tog över laget som tränare.

Blackpool – Sunderland 2

Blackpool ser ut att få det svårt att klara kontraktet den här säsongen. Laget går in till dagens möte med sju raka matcher i ligan utan seger. Sunderland har sett riktigt bra ut sedan uppehållet - tvåa!

Coventry – Bristol City 1

Coventry fick nöja sig med 0-0 hemma mot Cardiff i veckan. Coventry har haft problem med lag som backar hem. Det kommer inte Bristol City att göra. Oddset 2,25 på ettan rekommenderas.

Huddersfield – Luton 2

Hemmalaget har Jones, Pearson, Turton och Nakayama på skadelistan. För gästerna saknas Lansbury, Burke, Bradley och Shea. Luton har varit det mer stabila laget och får också tipset.

Millwall – Rotherham 1

Millwall är svåra att handskas med hemma på The Den. Det här blir deras andra hemmamatch den här veckan medan Rotherham spelar sin andra bortamatch. Oddset 1,70 på ettan gillas.

Portsmouth – Charlton 1

Charlton har haft en turbulent säsong som kantats av svaga resultat i ligan. Gästerna bytte tränare nyligen men har inte fått den effekten man hoppats på. Portsmouth är starka på hemmaplan.

Nottingham – Chelsea 2

Nottingham har vunnit mot både Liverpool och Tottenham på hemmaplan den här säsongen. Efter en svag start på säsongen har defensiven sett bättre ut senaste matcherna. Kallt odds på tvåan.

Lens – Paris SG 2

Det vankas seriefinal i Ligue 1 när ligatvåan Lens tar emot serieledarna PSG. Gästerna har Neymar avstängd efter det röda kortet mot Strasbourg. PSG borde vara större favorit - fin tvåa!

Dagens bästa spel

Tottenham – Aston Villa: Över 2,5 mål.

Odds: 1,78

Bomben

A. Tottenham – Aston Villa

1, 3, 4 – 0, 2, 3

B. Nottingham – Chelsea

0, 1 – 0, 1, 3

C. Coventry – Bristol City

2, 3 – 1, 2

216 rader, spelstopp 14.59

