Mjällby borde ju vara favoriter mot Blåvitt

■■ Det är inte mycket som slår känslan av att ögna igenom spelschemat för söndagarna den här tiden på året. Det smäller av intressanta matcher från hela Europa. Toppen av kakan på detta Europatips är givetvis North London Derby, mellan där Tottenham gästar Arsenal på Emirates. Hur kul det än har varit att se Postecoglou nya Spurs så tycker jag att The Gunners är kupongens kanske bästa spik.

Förutom fem Premier League-matcher så samsas Allsvenskan, La Liga, Serie A och ett stormöte från Ligue 1 på kupongen.

■■ Match 1. Ange Postecoglou har förvandlat Tottenhams sätt att spela fotboll på. I våras var Spurs en splittrad klubb där Contes filosofi hade distanserat supportrarna från spelarna. När Harry Kane försvann fanns det massor att göra för den nye tränaren. Han har dock byggt ett offensivt viktat lag som satsar på speed och teknik. Något som gett utdelning. Johnson och Solomon har plockats in medan Son har fått en nytändning. Dessutom har Sarr och Bissouma petat Höjbjerg på mitten och det har gett ett mer dynamiskt Tottenham. Det finns mycket positivt att ta med sig in säsongens första North London Derby, men med detta sagt möter de ett lag som är på en högre nivå. Arsenal spelade sin första Champions League-match på många år i onsdags och körde över PSV efter noter. Matchen slutade 4-0 men hade inte The Gunners tagit foten från gaspedalen hade det blivit större siffror än så. Trossard var strålande och med honom och Gabriel Jesus på planen blir laget ännu mer kreativa än med Martinelli och Nketiah. På mittfältet fortsätter Declan Rice visa att han är värd den enorma övergångssumman och längst bak har Arteta tagit beslutet att peta Ramsdale till förmån för Raya.

Spanjoren är bättre med fötterna och inger ett annat lugn vid inläggssituationer. Arsenal har inte förlorat hemma mot Spurs i ligan sedan 2010 och gör det inte nu heller. Trots viss överstreckning är ettan en favoritspik jag gillar i North London Derby.

■■ Match 9. IFK Göteborg har fått fart på grejerna och 13 poäng på de fem senaste omgångarna gör att Blåvitt har tagit sig upp på säker mark i den allsvenska tabellen. Fina prestationer mot bland annat Djurgården och Malmö FF gömmer sig där, men 1-0 mot Brommapojkarna var inte mycket att skriva hem om. Mucolli satte dit matchens enda mål på straff genom att göra en Panenka, men i övrigt var succéförvärvet ganska misslyckad. Det var också Selmani trots att strikern fixade straffen. Visst ser Kamraterna från västkusten betydligt mer solida ut nu jämfört med i våras och deras presspel är inte att leka med, men med Berg och Ohlsson skadade saknas det trots allt kvalité. Mjällby har löst två raka 2-0-segrar i svåra bortamatcher mot Kalmar FF och IFK Norrköping. Mot de sistnämnde klev nye finnen Walta fram och stod för båda målen från sin mittfältsposition. Han kan mycket väl vinna slaget centralt tillsammans med Brorsson och Gustavsson. Längre fram i banan finns alternativ som Löfquist, Fenger och Bergström. Fysiska spelare som gästerna får svårt att hantera. Tom Pettersson skadade sig mot Peking, men Noah Eile är en fullgod ersättare i försvaret och efter att före detta Blåvitt-talangen Rasmus Wikström gått till klubben ser det stabilt ut bakåt. Han vill säkerligen vinna denna match mot sin gamla klubb.

Med tanke på Blåvitts framfart den senaste tiden så tror jag att det kommer bli rätt fint spelvärde på Mjällby. Ettan ska vara rätt tydlig favorit, men just nu streckas den här matchen upp helt jämnt. Då är Mjällby en fräck chansspik.

■■ Match 2. Brighton spelade sin första Europamatch i klubbens historia under torsdagen när AEK Aten kom på besök. En häftig tillställning som dock slutade i moll då grekerna vann med 3-2. Då Ajax och Marseille är de två andra lagen i gruppen var det en kall start för Fiskmåsarna. Nu är det kort vila till söndagens ligamatch, som dessutom är ett sydkustderby, och frågan är hur mycket torsdagens kamp i hällande regn sitter i benen på spelare som Gross, March och Mitoma. Detta är en trio som behöver starta igen även om De Zerbi lär snurra på en del andra positioner. Bland annat bör Lallana, Welbeck, Lamptey och Dahoud kliva in i startelvan. Ligaspelet har börjat starkt med fyra vinster på fem omgångar och det är inget snack om att Brighton är bra. Nu börjar dock streckningen gå överstyr. Bournemouth höll Chelsea stången (0-0) förra helgen och skapade en del chanser själva också. Billing var nära på att trycka in en frispark och Solanke hade ett par möjligheter att bryta dödläget. Det var andra raka krysset för de rödsvarta som inte kommer ge sig utan en kamp i detta miniderby. Ettan ser ut att hamna en bit ovanför 80 procent och det är lite väl högt. Brighton har en historia av att göra sina bästa matcher mot spelande lag, nu väntar mer av en buss som går på omställningar.

Då kan Brighton vara sårbara. Jag smaskar på med alla tecken och jagar storskrällen!

■■ Match 11. Napoli vann Scudetton i fjol och det har firats grundligt i Neapel. Aurelio De Laurentiis har sedan dess lyckats behålla både Kvaratskhelia och Osimhen trots att halva världens storklubbar stod i kö för att köpa den duon. Det har gjort att förväntningarna är höga på Napoli även denna säsong. Den offensiva duon har dock haft svårt att leva upp till förväntningarna och spelet känns inte alls lika självgående som det gjorde under Spallettis tid som tränare. Två raka ligamatcher utan seger finns i ryggen och nye tränaren Rudi Garcia har en del att fundera på. Speciellt när det kommer till försvarsspelet då Rrahmani gick av skadad mot Braga och troligen inte finns med här. Då Kim är såld till Bayern München innebär det att Östigård och Juan Jesus är det givna valet i mittförsvaret. Det är inget par som skänker lugn direkt. Bologna har sett stabila ut och har tre raka omgångar utan förlust. Joshua Zirkzee börjar få ut mer av sin höga kapacitet och nuförtiden finns som bekant Jesper Karlsson i den blåröda tröjan. Svensken har inte gjort något större väsen av sig än men är en spelare med enorm potential, något han visade mot Lazio med sitt AZ förra säsongen. Nu är det ett perfekt läge för Karlsson att visa upp sig mot ett försvagat bortalag som spelade match i Portugal för bara några dagar sedan.

Tvåan överstreckas grovt och med tanke på att Bologna bara har förlorat två av sina fem senaste hemmamöten med Napoli chansar jag bort den övervärderade favoriten helt. Jag går för värdet och spelar 1X!

Spiken

Arsenal (match 1)

Trots att Tottenham har inlett säsongen på ett bra sätt råder det fortfarande klasskillnad mellan dessa två lag. Ett gungande Emirates får se sina hjältar vinna komfortabelt mot ett sämre Tottenham.

Skrällen

Bologna (match 11)

Napoli streckas galet hårt men med tanke på deras defensiva problem och att de spelade match i onsdags är det svårt att förstå varför. Bologna är kompetenta och 1X är en given skrällösning.

Favoriten i fara

Brighton (match 2)

Brighton föll i torsdagens match mot AEK Aten och den fajten lär ha kostat en del kraft. Bournemouth är inget strykgäng och kommer inte ge sig utan en kamp i detta sydkustderby. Högersidan får inte missas.