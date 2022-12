Mittfältarens frånvaro är ett enormt avbräck

■■ Dagens höjdpunkt hittar vi i engelska Premier League tar anrika Leeds tar emot guldfavoriten Manchester City på hemmaplan. Leeds har haft en okej säsong hittills då man befinner sig ovanför strecket. Laget tappade både Phillips och Raphinha under sommaren som var deras två bästa spelare under fjolåret. Adams som har kommit in på mittfältet för att ersätta Phillips har visat sig vara en succé. Amerikanen är dock avstängd till det här mötet vilket blir ett enormt avbräck för hemmalaget.

Att vinna boll på mittfältet blir en nyckel för Leeds om man ska kunna stå emot Citys press under 90 minuter.

City kan inte vara nöjda med sin säsong hittills då man har hela fem poäng upp till Arsenal om man skulle vinna kvällens match. Det har varit för många onödiga poängtapp mot lag som Brentford och Aston Villa. Spelmässigt har det stundtals sett riktigt bra ut och ser man enbart till spelet har City varit ligans överlag bästa lag.

Det ska väldigt mycket till om ett decimerat Leeds utan några av sina bästa spelare ska kunna rå på City. City har visserligen inte glänst i bortaspelet och ofta gjort precis vad som krävs, varken mer eller mindre, när man spelat på bortaplan. Trots det tror jag att vi får sen urladdning från Guardiolas lag. Spelar man på samma sätt om man gjorde i ligacupen mot Liverpool förra veckan kommer Leeds få det otroligt tufft.

City att vinna med två mål eller fler spelas till oddset 1,67.

■■ Det ligger en extra rullpott på dagens Bomben som ökar spelvärdet markant. Färjestad har börjat få tillbaka nyckelspelare som Lennström och kommer troligtvis att klättra i tabellen framöver. Man har en passande uppgift hemma mot ett uddlöst Leksand ikväll. Rögle har hittat formen igen med flera spelare tillbaka och ska inte räknas bort mot Frölunda. I bottenmötet mellan Malmö och HV71 ser vi värde i att strecka bortasidan hårt.

Det går inte att ha något förtroende för Malmö så som spelet ser ut just nu.

Matchlistan

Brynäs – Luleå 2

Luleå har börjat se bättre ut defensivt och går in till mötet med tre segrar på sina fyra senaste matcher. Man har ett bättre lag än Brynäs och ska vara favorit i det här mötet. Tvåan får utgångstipset.

Färjestad – Leksand 1

Björklund är fortsatt skadad för FBK men Lennström var tillbaka i spel senast mot Rögle. Det kommer att ge deras offensiv ett lyft på sikt. Leksand kommer från två raka förluster. Ettan får tipset.

Frölunda – Rögle 2

Rögle ser allt bättre ut i takt med att deras skadesituation förbättrats. Everberg saknas fortsatt och Kapla är tveksam till spel. Engström och Pettersson spelar JVM. Värde i tvåan!

Linköping – Oskarshamn 1

Linköping tog en viktig seger i bottenstriden när man vann mot HV71 förra omgången. Marcus Högberg räddade 19 skott och höll sin första nolla för säsongen. Tredje raka ikväll?

Malmö – HV71 2

HV71 fortsätter att slita med formen. Man kommer från fyra raka förluster men i flera av matcherna har man förtjänat mer. Malmö ligger sist i ligan och har förlorat sju raka matcher inför.

Växjö – Timrå 2

Växjö är och ska vara klar favorit. Laget har varit otroligt starka defensivt. Timrå har dock bara släppt in ett mål mer än Växjö hittills. Ettan blir alldeles för stor favorit på oddset. Värdet ligger i tvåan.

Leeds – Manchester City 2

City såg vassa ut i cupmatchen mot Liverpool förra veckan. Man skapade väldigt mycket framåt och kunde ha gjort fler än tre mål. Leeds har flera viktiga spelare borta till mötet. Fin tvåa!

New Jersey – Boston 2

Toppmöte i den östra konferensen mellan fyran och ettan i tabellen. Boston toppar ligan med fyra raka segrar i ryggen. Devils saknar skadade Palat, Bernier och Bastian. Lutar åt Boston.

Dagens bästa spel

Leeds – Manchester City: Manchester City -1,5 Handicap.

Odds: 1,67

Bomben

A. Färjestad – Leksand

3, 5 – 2, 4

B. Frölunda – Rögle

4, 5 – 3, 5, 6

C. Malmö – HV71

0, 2, 5 – 0, 3, 4

216 rader, spelstopp 18.59

