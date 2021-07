Mitt spel ska räcka långt i EM-finalen

Sonnerts analys av Italien

■■ Italien har vunnit allas hjärtan med sin vackra anfallsglada fotboll i detta EM. De inledande matcherna i Rom städades av med lätthet. Därefter har det varit jobbigare för Italien även om man gjort sig förtjänta av en finalplats i slutändan.

Övertid behövdes mot Spanien såväl som mot Österrike. Senast mot Spanien var man favorit enligt oddsen, vilket var totalt fel. Spanien borde vunnit den matchen, men deras overkliga ineffektivitet kostade till slut en finalplats.

Italien ska inte underskattas, det är ett bra fotbollslag. I en EM-final på Wembley mot England tror jag dock inte vacker anfallsfotboll är det vinnande konceptet.

Sonnerts analys av England

■■ Fotbollslaget hela världen älskar att hata är nu till sist framme i en mästerskapsfinal. Nationen har smått overkligt nog ej vunnit en mästerskapstitel sedan urminnes tider, närmare bestämt 1966. Hela England kommer vara bänkade inför matchen och trycket från läktarplats lär bli helt enormt.

Den stora massan uppskattar inte Southgate's fotboll. Med det ofattbart fina spelarmaterial som han förfogar över så menar många att England bör kunna spela en mer attraktiv fotboll.

Attraktiv fotboll vinner sällan mästerskap. Effektiv fotboll vinner mästerskap. Just effektiva är vad England är. Effektiva och väldigt riskminimerande. Med en hel handfull tunga, defensiva pjäser så får England hela tiden den matchbild de önskar.

Ett enda mål har laget släppt in hittills i EM, och det var på en fast situation senast mot Danmark där Damsgaard satte en frispark som Pickford nog borde tagit.

Sonnerts speltips

■■ England Draw No Bet (pengarna tillbaka vid oavgjort) ska räcka väldigt långt i den här matchen. Laget må spela en mindre iögonfallande fotboll än Italien, men man spelar exakt den typen av fotboll som vinner stora mästerskap. England har en enorm trupp och medan Italien slitigt tungt under slutspelet så har England kunnat vila flera nyckelspelare under stora delar av tiden.

Italien är bra. Man blöder och andas fotboll och spelar turneringens vackraste anfallsfotboll. Jag luras dock inte av det visuella, utan spelar på det laget som jag anser vara mest komplett i EM.

It's coming home, England vinner EM!

