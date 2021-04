Min fräcka chansspik är nyckeln till miljoner

■■ Vi fortsätter årets bästa poolspelshelg med jackpot även på Europatipset. 4,5 miljoner finns att slåss om och som vanligt för söndagarna med sig stort spelvärde. Resan går genom Europas största ligor och gör även nedslag i FA-cupen och ett Old Firm i cupformat från Skottland.

Svårtippade Allsvenskan avslutar med hela fem matcher. Några av mina nycklar mot 13 rätt och större pengar kommer här:

■■ Match 2. Vi river av plåstret och tar oss an FA-cupsemin mellan Leicester och Southampton med en gång. Leicester var en stor besvikelse förra helgen när de tappade till 0-3 borta mot West Ham och sedan aldrig kom ikapp. Två raka torsk i ligan gör att det har tätnat om Champions League-platserna. Här har Brendan Rodgers en hel del avbräck i form av Justin, Barnes, Ünder eller Söyüncü. Maddison har dessutom matchats sparsamt. Men det svenska folket tutar på med huvudet under armen och spikar Leicester utan att tveka. I skrivande stund stämplar ettan in en bra bit över 70%. I själva verket vinner väl rävarna den här tillställningen ungefär 50% av gångerna under ordinarie tid. Då kontraktet i ligan i stort sett är i hamn är Southampton givetvis all in här.

Truppläget är bättre än på länge och med enskild kvalitet i spelare som Ings, Adams och Ward-Prowse går det inte att räkna ut detta Saints i en enskild match så här. Tvåan runt 10% måste med på alla kuponger med självaktning.

■■ Match 4. I Turin vädrar jag en baksmälla. Roma kommer från ett stentufft dubbelmöte i Europa League där de på något sätt lyckades ta sig förbi Ajax trots att romarna var det sämre laget både hemma och borta. Tränare Fonseca har gått hårt på spelarna och har flera skador att massera i truppen. Nu blir det spännande att se om de orkar ladda om till den här tuffa bortamatchen. Torino har nämligen höjt sig rejält de senaste veckorna, framför allt på hemmaplan. Vändningen mot Sassuolo från 0-2 till 3-2 sista kvarten var inte bara imponerande utan också rättvis då Tjurarna var det klart bättre laget och skapade mängder av målchanser över 90 minuter. Det fina hemmaspelet följdes sedan upp med en stark insats i derbyt mot Juve där Belotti och hans lagkamrater bara var tio minuter från seger (2-2).

Än är inte kontraktet säkrat, men tre pinnar i den här hängmatchen skulle verkligen göra förutsättningarna till fortsatt spel i Serie A goda. När tvåan överstreckas känns ettan riktigt bra till 16%. Potentiell chansspik!

■■ Match 8. Skottlands två stora giganter drabbar samman redan i den fjärde omgången av den skotska cupen. Denna säsong har inneburit ett tydligt maktskifte där Rangers har gått obesegrade i 34 omgångar och leder ligan hela 20 poäng före Celtic. Steven Gerrard har verkligen tagit chansen som huvudtränare och kan gå på de protestantiska gatorna i Glasgow med högt huvud. Framför allt hemmaspelet har varit något utöver det vanliga där 17 vinster av 17 möjliga tagits i ligan med en otrolig målskillnad på 49-3 (!). Här väntar givetvis ett stentufft Old Firm, där Celtic vill återta lite självkänsla.

Men laget har sett ihåligt ut den här säsongen och på svårintagliga Ibrox tror jag inte de räcker till. På en kupong med få klara spikar så väljer jag sida för det bästa laget. Rangers spikas till knappa 50%.

■■ Den andra omgången av Allsvenskan stoltserar med fem matcher och det är på förhand jämna och svårtippade tillställningar rakt över. Jag tror generellt det är ett misstag att gå för mycket på insatserna i premiären, vilket det svenska folket tycks göra. Fotboll är mer komplicerat än att stirra sig blind på enskilda matcher.

När experterna sa sitt inför säsongen så var Malmö och Häcken de två lagen i topp. Malmö vände starkt mot Hammarby och imponerade på många sätta i 3-2-vinsten hemma på Stadion. Truppen är den bästa i serien och det ska till något extra för att ännu en SM-titel inte ska läggas till samlingen. Häcken gjorde i sin tur en tämligen slätstruken premiär borta mot nykomlingen Hammarby där de skapade få målchanser i en händelsefattig match. Då rekade jag HBK till låg procent, vilket satt fint då Boman avgjorde i slutskedet. Men här vill jag höja ett varningens finger för getingarna. Att spela på en vårfrusen gräsmatta på Örjans Vall eller plastmattan på Bravida Arena är två vitt skilda saker för det här konstgräslaget. Det visade Häcken även i fjol. Malmö har inte lyckats vinna den här tuffa bortamatchen de tre senaste säsongerna och jag räknar med en tight kamp igen.

Jag tror till och med MFF är hyfsat nöjda med en pinne. När tipparna övervärderar Malmös chanser så garderar jag hela vägen där ettan till 15% rensar riktigt fint.

■■ I övrigt. Degerfors hemmamatch mot Kalmar har flyttats till Behrn Arena i Örebro. Värmlänningarna kom inte alls upp i nivå mot AIK och när de nu går miste om hemmaplansfördelen och tvingas spela på konstgräs så blir favoritskapet det svenska folket ger Degen väl överdrivet.

Kalmar har goda förutsättningar att lösa poäng här och jag spelar X2 till bra spelvärde.

Spiken

Rangers (match 8)

17 raka segrar av 17 möjliga och 49-3 är Rangers imponerande facit på Ibrox i ligan den här säsongen. Det har varit klasskillnad jämfört med övriga lag i landet, inklusive Celtic. Nu sätter Gerrard den sista dolkstöten i de grönvita antagonisterna och slår ut dem ur cupen också.

Skrällen

Southampton (match 2)

Leicester kom inte upp i nivå mot West Ham senast och har fortsatt en hel del skador och frågetecken. För att vara en enskild cupmatch streckas de upp till alldeles stora favoriter mot en Premier League-kollega. Southampton har vassa spetsar i truppen och kommer de upp på sin högstanivå finns alla chanser här. Tvåan till 10% är en kanonskräll.

Draget

Torino (match 4)

Torino har höjt sig rejält de senaste veckorna, inte minst hemma i Turin där de var ytterst nära tre poäng i derbyt mot Juventus senast. Roma kommer från ett stenhårt dubbelmöte mot Ajax i Europa League och har flera skador i den förmodat trötta truppen. Ettan är en häftig chansspik till låg procent.