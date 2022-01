Miljondraget kan stå för ny bragd

■■ FA-cupen, Serie A, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga. Det är ett fullspäckat Europatips denna söndag. Spelvärdet ser väldigt intressant ut på flera håll, inte minst i cupspelet. Flera favoriter på kupongen blir orimligt högt streckade.

Smäller det på rätt ställen ska det kunna bli intressant.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 432 rader

■■ Match 6. Det var fantastiska scener som utspelade sig på Stadio Renato Dall’Ara under torsdagen när Serie A startade om. Inter var på plats för att spela matchen fast de visste att Bologna hade förbjudits att spela av de lokala hälsomyndigheterna. Så de blåsvarta marscherade in och värmde upp lite lätt med kvadraten. Ändå lyckades det bli drama när Dumfries satte sina dobbar i Dimarco som föll till backen i stora smärtor. Att skada en spelare under uppvärmningen till en match som inte ska spelas är starkt jobbat och något som Inzaghi knappast var nöjd med. Annars kan den gode Simone vara nöjd med det mesta just nu. Hans Inter har vunnit sju raka ligamatcher och har alltså fått längre vila än söndagens kombattanter. Dzeko har varit sjuk i corona och är tveksam till spel, men i övrigt kan värdarna mönstra en stark elva med spelare som Martínez, Sánchez, Barella och Brozovic. Det blir inte lätt att stå emot den uppställningen. Speciellt inte för ett försvarssvagt Lazio som återigen har fått Acerbi på skadelistan. Mittbacken fick problem med en baksida och tvingades byta i torsdagens oavgjorda kamp mot Empoli. 3-3 slutade den matchen och även om de ljusblå pressade på i stora delar av matchen hade Empoli faktiskt 2,15 i xG. Detta i Rom. Det är inte bra nog och det är faktiskt bara de fyra lagen längst ner i tabellen som har släppt in fler mål än Lazios 37 under säsongen.

Inter kommer troligen streckas hela vägen upp mot 80%, men jag har svårt att se Inzaghi ge bort några poäng till sin gamla klubb. Är det någonstans på kupongen det finns läge att plocka fram en värdemässigt sämre spik är det i Milano.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 96 rader

■■ Match 13. Hertha Berlin gjorde verkligen ingen stark höst och föll med klara 0-4 mot Mainz i 2021 års näst sista match. Huvudstadslaget fick lite upprättelse i den sista omgången innan uppehållet då Borussia Dortmund slogs tillbaka med 3-2 och därmed har Hertha åtminstone fyra poäng ner till negativ kvalplats inför omstarten. Det är samtidigt bara sex pinnar upp till sjätteplatsen som ger Europaspel, mitten av Bundesliga är ett riktigt getingbo. Marco Richter nätade två gånger om mot Dortmund och har varit ett stort utropstecken sedan han kom från Augsburg under sommaren. Richter måste vara fullt påkopplad igen för Hertha saknar flera spelare. Under fredagens presskonferens berättade Fredi Bobic att Piatek är nära att skriva på för Fiorentina och finns därmed inte med här. Dessutom sitter Boyata, Zeefuik, Tousart, Belfodil och Ascacibar alla i karantän efter positiva coronatest. Som lök på laxen är Jovetic fortfarande skadad. Ett minst sagt stukat Hertha därmed som tar emot ett flygande Köln. Gästerna tvingades kvala sig kvar i Bundesliga i fjol, men ser mycket bättre ut denna säsong. Anthony Modeste har vräkt in mål medan trion Schaub, Duda och Kainz har stått för den kreativitet som behövs på mittfältet. Uth och Horn är andra offensiva alternativ medan en av seriens klokaste spelare, Jonas Hector, finns längre ner i banan.

Köln vann höstens möte mellan lagen och har faktiskt 8-1 i målskillnad på de fyra senaste inbördes mötena. Av någon anledning verkar tipparna felaktigt strecka upp ettan högst. Då går jag för värdet och chansspikar tvåan.

■■ Match 1. Två söndagar i rad ska West Ham och Leeds göra upp i London, först i FA-cupen och sedan i Premier League. The Hammers är med och slåss om en Champions League-plats i Premier League, men visade småskakig form i slutet av 2021 även om året avslutades med 4-1 mot svaga Watford. Förra helgen besegrades Crystal Palace med 3-2 på Selhurst Park, men det ska sägas att Vieiras Örnar vann xG i den matchen och var nära att hämta upp 0-3 i den andra halvleken. Zouma och Ogbonna saknas fortfarande i försvaret och utan den duon ser det darrigt ut, även om Rice och Soucek är en vass defensiv mittfältsduo. Offensivt får huvudstadslaget klara sig utan Benrahma under en period då han ska försöka vinna de afrikanska mästerskapen med sitt Algeriet. Marcelo Bielsa har under sin tid i Leeds roterat ganska friskt i cupspelet, men denna gång har han lovat att ställa en stark elva på benen. Leeds kan behöva varje framgång de kan få, för det har inte varit någon rolig höst, till stor del på grund av stora skadebekymmer. Phillips och Cooper är fortfarande borta, men däremot ska Struijk, Rodrigo och Bamford alla vara tillbaka igen. Det spetsar till de vitkläddas lag ordentligt. De kommer också från en seger mot Burnley som har gett Bielsa lite andrum i botten av Premier League.

Väljer den gode argentinaren att spela sitt starkaste lag med Bamford och Raphinha i fören ska de definitivt inte vara chanslösa här. Det verkar däremot tipparna tycka då de streckar upp ettan kring 70%, minst 15% för högt. Jag går emot och klickar istället i X2 till ypperligt spelvärde!

■■ Match 7. Är det något lag som ska ge Real Madrid en match om ligatiteln i Spanien så är det nog Sevilla. Lopeteguis mannar har bara fem pinnar upp till giganten från huvudstaden med en match mindre spelad. AFCON (African Cup of Nations) kommer därmed ganska olägligt. Sevilla tappar nämligen tre spelare till Marockos lag där anfallaren En-Nesyri och målvakten Bono verkligen kommer saknas. Keepern har varit en av seriens bästa under hösten och är en stor anledning till att de bara släppt in 13 mål på 19 omgångar vilket är den bästa noteringen av samtliga lag. Tre av dessa 13 bollar trillade in i 5-3-segern över Levante som oroande nog är en av två ligamatcher som reservmålvakten Marko Dimitrovic har stått. Serben höll åtminstone nollan när Sevilla avancerade i Copa del Rey för några dagar sedan vilket säkert var skönt för hans självförtroende. Getafe är också ett defensivt starkt lag och det är bara två andra klubbar i La Liga, plus Sevilla, som har släppt in färre än deras 20 baljor i baken. Ändå är Madridklubben indraget i bottenstriden. Målskyttet har nämligen inte alls fungerat. Det finns dock spets i Enes Ünal som stod för matchens enda mål när självaste Real Madrid besegrades med 1-0 förra helgen. En insats som visade att Getafe definitivt kan mäta sig med de bästa lagen när allt fungerar för dem. Det var dessutom sjätte raka ligamatchen med poäng och i fem av dessa har Getafe hållit nollan. Som ni förstår är jag inne på att detta blir en målsnål batalj och jag är inte alls övertygad om att Sevilla bara rullar över detta stabila bortalag.

Ettan ser ut att streckas mastiga 20-25 procentenheter för högt och då plockar jag fram helgarderingen ur verktygslådan där X2 rensar magiskt.

Skrällen

Leeds (match 1)

Leeds har haft en jobbig höst, men segern mot Burnley lär ha löst upp ett antal knutar. Nu ser Bielsas truppläge bättre ut än på länge och då de vitklädda har en vecka till nästa match kan de kosta på sig att mönstra en stark elva här. Då har Leeds jättefin skrällchans mot ett West Ham som istället bara har två dagars vila till nästa match och bör rotera.

Spiken

Köln (match 12)

Hertha Berlin har stora problem i sin trupp med både skador och corona och kommer försvagade till matchen mot Köln. Gästerna ser ut att få klara sig utan Sebastian Andersson men är i övrigt ordinarie. Dessutom trivs Köln bra mot Hertha Berlin. Härlig tvåa till fint värde.

Favorit i fara

Sevilla (match 7)

Sevilla hade svårt att bryta ner Cádiz i senaste ligamatchen och ställs nu mot ett av seriens försvarsstarkaste lag. Getafe besegrade Real Madrid förra veckan och kan mycket väl ta poäng även mot ett Sevilla som har En-Nesyri och Bono i väg på afrikanska mästerskapen.