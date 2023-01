Milan, Roma, Atletico och Chelsea nollas

■ Regerande mästarna Milan skuggar Napoli i toppen av tabellen. Efter segern senast skiljer det bara fem poäng upp till serieledning. Milan har varit stabila den här säsongen men skador har gjort att man inte presterat på den nivån vi fick se under fjolåret. Man vann den första matchen efter uppehållet borta mot Salernitana trots att det blev onödigt spännande på slutet. Fjolårets Milan hade kunnat stänga matchen på ett betydligt mer komfortabelt sett.

■ Roma vill slå sig in bland topplagen den här säsongen. Det är åtminstone målsättningen för Mourinhos lag. Roma har haft otur då prestigevärvningarna Dybala och Wijnaldum missat stora delar av säsongen. Just nu befinner man sig på en sjätteplats och det skiljer bara sex poäng upp till Milan på andraplats. Offensiven har dock lämnat en del att önska. Roma har bara gjort 19 mål framåt på 16 matcher vilket är klart sämst bland topplagen. Roma behöver bli snabbare i sitt anfallsspel om man ska få hål på Milan. När Milan spelar med ett uppställt försvar är man otroligt svåra att bryta ner.

■ Det är två lag som är rädda om poängen. Både Milan och Roma spelar med riskminimering där bollen snarare går bakåt än framåt vid tidig bollvinst. Båda lagen har också imponerat defensivt. Under 2,5 mål i matchen känns högintressant till oddset 1,78.

■ På Bomben tar vi med flera nollor. Milan, Roma, Atletico och. Chelsea får alla en nolla bland strecken. Det är toppmöten som tenderar att bli låsta tillställningar. Flera av lagen har exceptionella försvar vilket brukar visa sig i slutändan.

Matchlistan

Derby – Barnsley 1

Derby går in till mötet med 15 raka matcher utan förlust under ordinarie tid. När man mötte Barnsley på hemmaplan i ligan tidigare under säsongen vann man med 2-1. Ettan får utgångstipset.

Cardiff – Leeds 2

Cardiff har blivit nollade i sina tre senaste matcher. Spelet med boll har inte varit tillräckligt bra den här säsongen. Leeds saknar Gray, Dallas och Sinisterra. Tvåan rekas till 1,82.

Hartlepool – Stoke City 2

Det är första gången som klubbarna ställs mot varandra på drygt 14 år. Då skrällde Hartlepool och vann med 2-0 i cupen. Stoke har varit väldigt ojämna i år. Oddset 1,51 på ettan känns iskallt.

Norwich – Blackburn 2

Norwich har bara tagit en poäng på sina fyra senaste matcher i ligan. När lagen möttes på Norwich hemmaplan strax innan jul skrällde Blackburn och vann med 2-0. Kittlande odds på Blackburn!

Aston Villa – Stevenage 1

Aston Villa kommer knappast att mönstra bästa möjliga lag i den här matchen men det ska ändå räcka till seger. Stevenage befinner sig tre divisioner under Villa. Ränta på ettan.

Manchester City – Chelsea 1

Repris på ligamatchen i veckan som City vann med 1-0. Det är ett skadeskjutet Chelsea som fick ytterligare skador på Sterling och Koulibaly förra matchen. City ska vara klassen bättre. Trolig etta.

Milan – Roma X

Milan har Origi, Ibrahimovic, Messias och Florenzi borta från spel. Mittbacken Kjaer kommer att testas sent. Roma saknar fortsatt Wijnaldum. Det är två defensivt starka lag. Målsnålt kryss?

Atletico Madrid – Barcelona 2

Atletico har vunnit sina tre matcher sedan VM-uppehållet men man har ställts mot mediokert motstånd. Det här blir deras första riktiga test. Barca har målsprutan Lewandowski avstängd.

Dagens bästa spel

Milan – Roma: Under 2,5 mål.

Odds: 1,78

Bomben

A. Manchester City – Chelsea

3, 4, 5 – 0, 1

B. Atletico Madrid – Barcelona

0, 1 – 1, 3

C. Milan – Roma

0, 1, 3 – 0, 1

144 rader, spelstopp 17.29

