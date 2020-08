Mattes galna succé: Drog in 4,4 miljoner

Helgens Stryktipsrad blev en svårlöst sådan.

Storfavoriterna på kupongen motsvarade inte förväntningarna och när krutröken lagt sig återstod endast tre system kvar med tretton rätt.

Systemmakare bakom ett av systemen: Mathias Blomquist, som är en av killarna bakom ”VinnaTillsammans”.

Totalvinst på system blev 4 405 512 kronor och varje andel, som kostade 112 kronor, gav hisnande 367 126 kronor tillbaka.

– Jag var faktiskt ute och körde ett träningsjobb med vår travhäst under avslutningen och varje gång det plingade till i lurarna fick det bli en skrittpaus i regnet för att smyga fram vad som hänt. Gissar att min puls var betydligt högre än hästens både under och efter jobbet. Så det kanske inte blev det bästa träningspasset för pållens del, men jag kommer sent att glömma det, säger han.

Spikade hemmalaget i skotska ligan

Vad var nycklarna bakom vinsten?

– Det som la grunden var spik på hemmalagen i alla de tre skotska matcherna. Jag har varit så less på den skotska ligan sedan den drog i gång för några veckor sedan och började dyka upp på stryktipskupongerna. Varenda omgång har jag åkt på nån skotsk match, så på det här systemet tänkte jag att det får bära eller brista, säger Mathias Blomquist.

Han fortsätter:

– En annan nyckel var så klart att jag fick med skrällarna AFC Eskilstuna och Helsingborg. AFC har jag koll på då vi håller till i Eskilstuna och laget har faktiskt presterat betydligt bättre än poängen gett sken av. Däremot måste jag erkänna att det var mycket tur inblandat med Helsingborg. Det var länge snack om att matchen skulle bli inställd och att spricka på en lottad match är allt annat än roligt. Därför blev det en helgardering där vilket blev väldigt lyckosamt i slutändan.

”Längesedan jag sov så gott”

Andelsbolaget VinnaTillsammans har genom åren stått för flera storvinster på V75 och V86 – men har de senaste åren även börjat satsa på Stryktipset och Europatipset sedan Svenska Spel lanserade Tillsammanssajten ”Spela Tillsammans”.

– Det känns otroligt skönt att vi äntligen fick sätta pricken över i:et även på Svenska Spels ”Spela Tillsammans”. På travets motsvarighet har vi blivit bortskämda med många fina miljonvinster så nu hoppas jag att fler hittar in till oss även på sportspelen, säger han.

Något större firande under söndagen blev det dock inte.

– Det blev inte så mycket till firande. Men jag och min sambo stannade på Ica på vägen hem och köpte en tårta. Det vällde in grattis-sms från kompisarna och det var länge sedan jag sov så gott.