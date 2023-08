■■ Helgens rekar satt båda enkelt då Hull vann med 4-2 och Sirius med 3-0 till fina vinstodds. Ny vecka och nya spel.

Måndagen bjuder på fler premiärmatcher från La Liga och Premier League samtidigt som den svenska fotbollen rullar på.

■■ Som jag skrivit tidigare är det alltid lurigt med premiärer, men vi har sett ett par klara vinster för flera favoriter i England under helgen och nu tror jag ytterligare en kommer. Manchester United ska kliva in i elden hemma på Old Trafford. Där har tränare Ten Hag fått ytterligare tid att bygga truppen och jag tror det kommer bli bra på sikt.

Kanske inte någon titelfeeling, men topp 3 ska de röda djävlarna slåss om.

Inte samma fina känsla i Wolverhampton som får koncentrera sig på att lösa ett nytt kontrakt. Ekonomin är dålig och sommarens transferfönster en katastrof. En rad tunga pjäser har försvunnit som Ruben Neves, Adama Traore och Raul Jimenez. Det hela urartade med att tränare Lopetegui blev så ilsk på uteblivna värvningar att han hamnade i onåd och fick sparken veckan innan denna premiär.

Sämsta möjliga start på säsongen innan den ens börjat. Jag tycker United bör vinna det här komfortabelt och spelar att de löser vinst med minst två bollar (-1,5) till dryga 1,80.

Dagens bästa spel

Manchester United - Wolves -1,5

Odds: 1,84

ANNONS: Lämna in ”Dybbans” bästa spelförslag här

Bomben

På Bomben kommer Mjällby som vanligt göra det svårt för sina motståndare. Kamp och målsnålt att vänta när Malmö gästar. När bottengängen Degerfors är i farten blir det dock sällan målsnålt. Värnamo ska kunna göra ett par kassar. Örebro och Jönköping den mest svårsiade. Jag fyller upp på båda sidor.

SYSTEMFÖRSLAGET

1. Mjällby - Malmö FF: 0,1 - 1,2

2. Värnamo - Degerfors: 1,2,3 - 1,2

3. Örebro - Jönköpings Södra: 1,2,3 - 1,2,3

216 rader

ANNONS: Lämna in ”Dybbans” systemförslag här

Matchlistan

Värnamo - Degerfors 1

Degerfors illa ute i bottenstriden. Defensiven fortfarande usel och känslan är att negativt kval kräver en maxprestation. Värnamo betydligt bättre. Sitter ihop som lag och kan straffa Degen på flera sätt. Trolig etta.

Mjällby - Malmö FF 2

Mjällby slog Malmö FF i Skåne. Mesta mästarna uppretade men Strandvallen svårspelad arena. Krävs tålamod för att bryta ned de hemmahörande. MFF har förutsättningar men lågt odds på tvåa.

Örebro - Jönköping Södra 1

J-Södra tung förlust mot Utsikten. Drömmen om topp 3 grusades högst troligt där. Örebro strider för nytt kontrakt. Inte oävna på Behrn Arena och förtjänat mer än vad tabellen visar. Ettan om något.

Örgryte - Skövde 1

Blytung seger för Örgryte mot Helsingborg. Moralen tog sjumilakliv och ska bara vara bättre hemma mot Skövde. Linderoths mannar räcker inte till. Bristfällig spelidé. ÖIS bättre men kort odds till vänster.

Viborg - Hvidovre 1

Viborg superspel förra veckan. Var bättre än Odense och förtjänade segern. Helt annan matchbild mot Hvidovre men värdarna är det bättre laget. Gästerna tung inledning och slår underifrån här.

Cadiz - Alaves X

Troligt bottenmöte i La Liga. Alavés nykomlingar från Segunda. Blanco stark värvning från Real Madrid men överlag tunn spets. Cádiz normalt stabila hemma men tveksam som favorit. Luktar kryss. 1-1?

Atletico Madrid - Granada 1

Atlético Madrid förvandlades under våren. Simeone hittade en offensiv väg mot tre poäng och de rödvita känns som givet topp 3-lag. Klart vettig premiär mot Granada. Gästerna högst beskedliga på resande fot.

Manchester United - Wolves 1

Wolverhampton blöder ekonomiskt. Tappat Lopetegui och mängder av bärande pjäser. Manchester United hittills starkt sommarfönster. Tycks råda harmoni hos ten Hag och company. Urstark etta.