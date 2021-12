Manchester United är inte en bra spik

■■ Precis som på Europatipset igår är det engelsk och portugisisk fotboll som står för konfekten idag.

Premier League, The Championship, League One och Primeira Liga ska analyseras.

■■ Match 7. För andra gången på kort tid väntar portugisiskt stormöte på Estádio do Dragao. Precis innan jul var Benfica på besök och fick storstryk av Porto i cupen med 0-3. Det gjorde att Benficas klubbledning fick nog och sparkade tränare Jorge Jesus och någon permanent ersättare har ännu inte presenterats. Just nu har den assisterande tränaren Nélson Verissimo tagit över, han har klivit in som ”caretaker” flera gånger de senaste åren. Här har den gamle mittbacken en del problem att ta itu med. Skyttekungen Darwin Nunez (13 mål på 13 ligamatcher) klev av skadad i här på Dragao senast och är ett frågetecken. Den målfarlige backen Lucas Verissimo är skadad och hans försvarskollega, rutinerade Otamendi, avstängd. Porto har förutom segern mot Benfica senast gått rent hus i ligan på Dragao. Sju raka segrar och 19-3 i målskillnad är facit hittills. Visserligen är brassen Evanilson avstängd och skyttekung Luis Diaz testades positivt för corona i går och är out.

Men det finns bra uppbackning offensivt. Iraniern Mehdi Taremi har öst in poäng de två senaste säsongerna i Porto bland annat. Porto ska vara klara favoriter på mäktiga Dragao. Håller sig ettan runt 55% så är det en klart vettig spik.

■■ Match 1. Jag trodde Manchester United skulle se lite bättre ut senast mot Newcastle. Men det kan man knappast säga att jag hade rätt i. Det fanns väldigt mycket att säga om United då, men inte att de spelade bra. Newcastle tog en väldigt rättvis pinne och kanske till och med skulle haft mer. Bakåt ser miljardbacken Maguire förskräcklig ut. Långsam och allmänt virrig. Med Lindelöf out i corona lär han dock starta igen. Det ryktas om en del klagande i truppen sedan Ralf Rangnick tog över. Ronaldo gnäller på träningstiderna och Bruno Fernandes snackade till sig ett gult kort mot Newcastle och är avstängd. Det är otroligt hur en så bra trupp kan prestera så lite. Här kan inte United ställa ut skorna mot ett hårt jobbande Burnley. Gästerna har fått vila i 2,5 vecka på grund av inställda matcher där motståndarna varit drabbade av corona. Burnley själva har dock ett näst intill optimalt truppläge och pigga ben.

Här lär de vara rejält spelsugna och är tunga på fasta situationer. I rådande läge så tycker jag inte storfavoriten United är värda ett singelstreck. Ettan lär streckas runt 75-80%. Gardera.

■■ Match 8. Braga har stora problem inför bortamatchen mot Arouca. Den portugisiska ligafyran har fått in corona i truppen som håller borta skyttekungen Ricardo Horta (9 mål på 14 matcher). Dessutom är både lagets nummer 10, innermitten André Horta, och anfallaren Abel Ruiz avstängda. Bortaspelet har på det varit ytterst knackigt. Braga kommer nu från fem raka förluster på resande fot. Bland annat mot rätt mediokra lag som Vizela och Boavista i cupspelen. Därmed ska det finnas klart godkända chanser för Arouca att plocka poäng. Nykomlingen har inga stora stjärnor att stoltsera med, men ett stabilt lagbygge.

Här hemma har de bland spelat helt jämnt mot Sporting Lissabon där Arouca visade vad de kan i sina bästa stunder. Helgardera och jobba skrällettan.

Spiken

Porto (match 7)

Porto körde över Benfica i cupen innan jul med 3-0 redan innan paus. Hemma på mäktiga Dragao är ”Drakarna” väldigt tunga och har sopat rent i ligan. I Benfica fick tränare Jorge Jesus nyligen sparken och Otamendi är avstängd. Bra etta runt 55%.

Skrällen

Arouca (match )

Braga lider av corona och avstängningar, vilket bland annat håller borta skyttekung Ricardo Horta. Har dessutom haft det väldigt tungt på resande fot. Arouca ska inte räknas ut på hemmaplan.

Favorit i fara

Manchester United (match 1)

Man United stod för ännu en usel insats borta mot Newcastle där de ska vara glada över en pinne (1-1). Bruno Fernandes är avstängd, Lindelöf har corona och Maguire ser minst sagt virrig ut i försvaret. Burnley har en längre vila och perfekt truppläge i ryggen. Är alltid tunga fysiskt och bra på fasta. Kan bli en obehaglig överraskning.