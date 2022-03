Målas upp som de vore Brasilien

Det är en väldigt blandad kupong vi har att sätta tänderna i denna söndag. VM-kvalet i Nord- och Centralamerika fortsätter, och där finns det storskrällar att jaga. I övrigt gäller premiär i Damallsvenskan, MLS, Eerste Divisie, en träningslandskamp och den spanska Segundan.

Lägg märke till att kupongen sträcker sig över två dagar och alltså avslutas under måndagskvällen.

Här är några av mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Costa Rica har deltagit i fyra av de fem senaste världsmästerskapen och förutom segern över Sverige 1990 förknippar nog de flesta svenskarna nationen med den magiska VM-turneringen 2014. Då gick landet från Centralamerika hela vägen till kvartsfinal i Brasilien och flera spelare från den framgångssagan spelar fortfarande i landslaget. När Kanada, som leder kvaltabellen, besegrades för några dagar sedan var det den före detta AIK:aren Celso Borges som satte dit matchens enda mål medan Keylor Navas var hur stabil som helst mellan stolparna. Två av de stora profilerna i detta landslag. Joel Campbell, med förflutet i bland annat Arsenal, startade på topp medan rutinerade rävar som Bryan Oviedo och Bryan Ruiz fick nöja sig med inhopp. En ganska intressant trupp och Costa Ricas 13 poäng på de fem senaste omgångarna av kvalet har fört upp dem till en fjärdeplats, som innebär vidare kval, med två omgångar kvar att spela. Med tre pinnar upp till USA och Mexiko samt bara en poäng ner till Panama finns det fortfarande väldigt mycket att spela för. Det finns det däremot inte för El Salvador. Med tio inspelade poäng på tolv omgångar är värdnationen borta från diskussionen om VM-spel. Truppen är dessutom långt ifrån lika namnstark som gästernas. Eriq Zavaleta (LA Galaxy), Alex Roldan (Seattle Sounders) och Enrico Hernández (Vitesse) är hyfsade spelare, men i övrigt ser det tunt ut. Här är dessutom Darwin Cerén avstängd och då han är den spelare som gjort flest landskamper i landets historia är det såklart ett hårt slag. Motivation slår klass brukar det heta, men i denna match finns både motivation och klass på samma sida. Då är det svårt att se något annat än att Costa Rica tar tre tunga poäng. Håller sig tvåan kring 50% är det en fin spik att bygga systemet kring.

■ Match 8. Portland Timbers gjorde en okej grundserie i fjol när de slutade fyra i den västra konferensen av MLS. Framförallt var de urstarka på hemmagräset med raden 11-2-4. I slutspelet fick de sedan det mesta att fungera. Minnesota United, Colorado Rapids och Real Salt Lake slogs alla ut på vägen till finalen. Där blev det en hjärtskärande förlust mot New York City efter straffläggning. Felipe Mora, som satte dit 1-1 i den 94:e minuten i den finalen, är nu skadad, men i övrigt ser värdarnas trupp spännande ut. Den nya säsongen har inletts med poäng i tre av fyra matcher där 1-4-förlusten senast mot Dallas inte är speciellt mycket att bry sig om, matchen var jämnare än resultat visar där Dallas med ett i xG långt under 2 satte allt och fick maxutdelning. Portlands mål gjordes av polacken Jaroslaw Niezgoda som tillsammans med den colombianska trion Yimmi Chará, Dairon Asprilla och Santiago Moreno bildar en högkapabel offensiv kvartett. Orlando kommer närmast från en 1-0-seger borta mot Los Angeles Galaxy som var rena rama rånet. Galaxy vann xG med hela 2,26 - 0,53 i den bataljen och förtjänade minst sagt tre poäng. Orlando räddades av en magnifik Pedro Gallese i målet och Facundo Torres på topp som stod för matchens enda mål. Den duon kan inte delta nu på grund av landslagsuppdrag med Peru respektive Uruguay och det är rejäla avbräck för gästerna. Utan den duon tror jag Orlando får svårt att hålla jämna steg med ett i grunden skickligare Portland. Jag väljer att spika ettan hela vägen upp till 60%.

■ Match 1. Kanada har bara deltagit i ett världsmästerskap i fotboll och det var 1986. En turnering där kanadensarna torskade alla tre gruppspelsmatcher utan att göra något mål. Nu är hockeynationen oerhört nära ännu ett VM. Allt som krävs är en enda poäng på de två avslutande matcherna och faktum är att de med största sannolikhet även klarar sig med dubbla förluster. Ner till fyran Costa Rica skiljer det nämligen sex poäng och tio plusmål. Under natten mot fredag åkte Lönnlöven på sin första förlust i kvalspelet när Costa Rica blev för svåra. En match där Marc-Anthony Kaye såg rött redan i den första halvleken. Han är avstängd nu. Kanada ser riktigt spännande ut offensivt med spelare som Cyle Larin, Jonathan David, Junior Hoilett och Jonathan Osorio till förfogande. Bakåt finns det däremot luckor att utnyttja. Kamal Miller är ingen världsback direkt och bredvid sig i mittförsvaret har han 39-årige Atiba Hutchinson. Lägg därtill att Bayern Münchens Alphonso Davies, Kanadas stora stjärna, fortsatt är out. Jamaica saknar också tunga pjäser som Kemar Lawrence, Bobby Reid och inte minst West Hams centertank Michail Antonio. Trots det har Reggae Boyz, som landslaget kallas för, flera spelare som håller god kvalitet. Andre Gray, Ravel Morrison och Leon Bailey känner vi igen från den engelska ligafotbollen och MLS-kuggar som Lamar Walker och Devon Williams har mycket att ge. Jamaica har bara lyckats vinna en kvalmatch så långt, men de spelade 0-0 mot Kanada i Kingston under hösten. Här ska gästerna ha bättre chans att störa än vad streckningen gör gällande. 85-90% på ettan är galet mycket och då är det bara att måla på med alla tecken och hålla tummarna för en jätteskräll.

■ Match 6. Valladolid, som ägs av den brasilianska gamla storspelaren Ronaldo, siktar på att ta sig upp till La Liga igen. Med tio omgångar kvar att spela ligger de lilavita trea i Segunda med fyra pinnar upp till andraplatsen som ger avancemang utan kval. Det kunde sett ännu bättre ut, men Valladolid har åkt på två raka förluster. 0-3 mot Real Oviedo och 0-1 mot Las Palmas gör att det går att ställa frågan hur det egentligen är med formen i detta Valladolid. Här får gästerna dessutom klara sig utan flera bärande kuggar. Israelen Shon Weissman är lagets bästa målskytt och skulle varit uttagen i den israeliska truppen om inte en skada tvingade honom att tacka nej. Det är därmed extremt tveksamt om han kommer till spel här. Även den 22-årige anfallstalangen Hugo Vallejo saknas på grund av en skada. Det finns dessutom fler avbräck i detta Valladolid. Gonzalo Plata, Jawad El Yamiq och Saidy Janko är alla iväg på landslagsuppdrag. Alcorcón är toksist i tabellen och har hela 18 poäng upp till säker mark. Det ska till ett smärre mirakel för att värdarna ska spela i Segunda även kommande säsong, men laget har verkligen inte gett upp. Poäng i fyra av de fem senaste omgångarna imponerar och på de två senaste matcherna har Alcorcón inte släppt in ett enda mål. Offensivt har Emmanuel Apeh och Valle Borja båda kommit till klubben under vintern och de har gjort laget spetsigare. Alcorcón har tagit poäng i över hälften av sina hemmamatcher medan Valladolid bara har segrat i sex av sina 16 resor. Då är det svårt att förlika sig med att ettan streckas kring 70% vilket är minst 20 procentenheter för högt. 1X är av högsta prioritet och den modige skippar tvåan helt och hållet.

Skrällen

Alcorcón (match 6)

Valladolid får klara sig utan flera av sina viktigaste spelare och då kan det bli lurigt att ställas mot ett pånyttfött Alcorcón. Supervärde till vänster gör att 1X är en perfekt lösning.

Spiken

Portland (match 8)

Orlando överskattas efter sin turliga seger mot LA Galaxy i den senaste omgången av MLS. Portland är starkare i grunden och när Orlando får klara sig utan Torres och Gallese pekar det mesta mot en klar hemmaseger.

Favorit i fara

Kanada (match 1)

Kanada är i praktiken redan klara för VM efter ett strålande kval. Det är dock inget Brasilien vi snackar om vilket det verkar som på streckningen. Jamaica har flera kompetenta lirare som kan störa kanadickerna. Alla tecken behövs!