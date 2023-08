Makrillarna tar död på vinstfria sviten

■■ Det är nu mindre än en vecka kvar tills Premier League drar igång och tungviktsmötet på Wembley blir en försmak av vad som komma skall. Den engelska frossan fortsätter även på denna kupong där den vassa nykomlingen Ipswich tornar upp sig som en fräck rövare i The Championship.

Bortsett de nämnda spikförslagen i Danmark och Norge drar jag även en lans för Lyngby som ett hett skrällbud mot Midtjylland. De sistnämnda lirade Europaspel i veckan och får svårt att ladda om.

Match 8. Jag är inget större fan av att en fotbollsliga avgörs via ett slutspel. Det har sin charm att runda av efter "grundserien" när alla lag mött varandra två gånger. Superligaen består dock bara av tolv aktörer och jag är övertygad om att Nordsjälland gärna hade bokfört fjolårssäsongen efter de 24 matcherna i grundserien. Då toppade nämligen de rödgula tabellen en poäng före FC Köpenhamn. När "Mästerskapsgruppen" gick i mål var FCK förbi med fyra poäng. Nordsjälland har dock knutit näven under inledningen av den här säsongen. Två raka segrar med totalt 7-2 mot Viborg och Aarhus bär respekt med sig. Ungdomarna Nuamah och Nygren har sprungit åttor runt nämnda lags försvar och jag ser duon skapa alla möjliga sorters problem även för Bröndby. Huvudstadslaget hade den sämsta defensiven av samtliga topp 6-lag i fjol och har inlett svajigt även i år. 2-1 i premiären mot Silkeborg speglade inte matchbilden och en retroaktiv örfil följde per omgående senast mot Odense. Nu väntar en av säsongens tuffaste bortamatcher och då tror jag att de gulblå får det hett om öronen. Nordsjälland har vunnit tre av de fyra senaste inbördes mötena och den psykologiska aspekten ska inte underskattas inför söndagen.

Jag kan leva med viss överstreckning på ettan när bättre skrällägen tornar upp på annat håll. Vänstertecknet spikas.

Match 10. Det blåser upp till seriefinal i Eliteserien där Viking seglat upp som den tydligaste utmanaren till Bodö/Glimt. Värdarna från Stavanger ståtar med sju(!) raka segrar och kommer således känna att ingenting är omöjligt inför söndagen. Det är det såklart inte heller, men jag vill brasklappa för att Tripic och company sprungit över sin förmåga. Anfallaren är en del av en högoktanig offensiv, men Viking är samtidigt inget lag som klarar av att balansera sina insatser. Det är fullt blås som gäller i 90 minuter. Föga förvånande blir defensiven inte sällan lidande av detta. Värdarna har släppt in flest mål av samtliga inom topp 4 och den frejdiga filosofin tror jag kommer att spela Bodö/Glimt rakt i händerna. B/G har vunnit sju av sina åtta bortamatcher och byggde i torsdags självförtroende när Bohemians kördes över med 4-2 i Prag. Kjetil Knutsen valde då att mönstra en stark startelva för att hitta momentum inför seriefinalen. Något jag tror blir ett lyckat drag. Sett till underliggande statistik är de gulklädda klart bättre än Viking och firma Pellegrino/Moumbagna besitter mer spets än Tripic och company på andra sidan.

Runt 40% är rimlig streckning på tvåan som är ett spikalternativ helt i min smak. Bodö/Glimt tar ett stort steg mot det norska guldet.

Match 3. Southampton bjöd på fin underhållning i fredags när de slog Sheffield Wednesday med 2-1. Premiäromgången i The Championship fortsätter under söndagen när fjolårets rödvita nykomling, Sunderland, tar emot Ipswich. Också det en nykomling. The Black Cats charmade i fjol den engelska andraligans tittare med en frejdig fotboll som räckte hela vägen till playoff. Ross Stewart och Amad Diallo var de två enskilt största anledningarna till succén, men inför söndagens premiär finns ingen ur duon med. Stewart dras med en skada och Diallo har återvänt till Manchester United. Clarke och Dack får istället dra ett stort offensivt lass på sina axlar, men jag tror att Ipswich har vad som krävs för att hålla dessa i schack. Kieran McKenna är en spännande tränare stöpt i Solskjaers skola som i fjol ledde The Tractor Boys med den äran i League One. Sett till underliggande statistik var gästerna det klart bästa laget i tredjeligan och borde toppat tabellen i överlägsen stil. En andraplats räckte dock gott och väl för avancemang. Stommen i truppen är i stort sett densamma och när Taylor, Hutchinson och Hirst kryddat offensiven tror jag att Ipswich står sig mer än väl i The Championship. Jag lutar till och med åt att de står sig riktigt bra på Stadium of Light. I vad både jag och oddsmarknaden tror blir en vidöppen tillställning väljer tipparna att haussa upp ettan till hisnande 50-55%.

Strax under 40% hade varit mer rimligt. När spelvärde uppstår till höger är det dags att ta tillfället i akt. Tvåan är en fräck rövarspik, X2 är en lösning för större system.

Match 9. Lyngby var i fjol snubblande nära att trilla ur Superligaen. Tack vare fyra poäng på de två sista omgångarna bärgade "Vikingarna" kontraktet, om än på samma poäng som Horsens som i sin tur fick ta nya tag i andraligan. Av värdarnas inledande resultat att döma ser även den här säsongen ut att bli en tuff sådan. Bakom 1-2 mot FC Köpenhamn och 2-2 mot Viborg döljer sig dock en annan verklighet. Lyngby vann bland annat xG mot de regerande mästarna och var senast väl så bra som Viborg trots bortaplan. När jag stoppar snoken i vädret tycker jag att det doftar nytt poängplock under söndagen. Midtjylland är ett lag vars namn klingar högre än Lyngbys, men hittills har jag inte blivit imponerad av "Vargarna". De två raka segrarna i ligaspelet har kommit på hemmaplan mot på pappret enklare motstånd och så sent som i torsdags levde FCM farligt i kvalet mot Europa Conference League. Ett högst beskedligt Progrès Niederkorn tog Thomasbergs mannar hela vägen till förlängning i Luxemburg. Väl där agerade Chilufya matchvinnare för gästerna, men trots avancemanget hävdar jag att de 120 minuterna kan prägla söndagens insats negativt. När tipparna väljer att gå hårt på en betydelselös tabell och lagnamn blir tvåan föga intressant. Framför allt till över 60%. Lyngbys poängchans bedöms av oddsmarknaden till över 50%.

En linje jag också är inne på. Den spelvärda vänstersidan är klart lockande och 1X blir min lösning.

Spiken

GAIS (match 6)

För en som förlitar sig blint på statistik faller det smått otroligt att GAIS spelade i Ettan Södra i fjol medan Sundsvall tillhörde Allsvenskan. Det har dock varit astronomiska skillnader mellan dessa lag i Superettan och här tar Makrillarna död på den vinstfria sviten.

Skrällen

Lyngby (match 9)

Midtjylland hade enorma problem med Progrès Niederkorn i veckans Europaspel. Med 120 minuter i benen får ”Vargarna” svårt i ligaspelets första bortamatch mot Lyngby. Värdarna har inlett inspirerat och har perfekta förutsättningar denna söndag. Spelvärda 1X är ett måste.

Favoriten i fara

Sunderland (match 3)

I Ross Stewarts frånvaro klev Amad Diallo fram och stundtals bar Sunderland i fjol. Inför premiären mot Ipswich är Stewart skadad medan Diallo återvänt till Man United. Då räknar jag inte bort vassa nykomlingen Ipswich. Den spelvärda tvåan är magisk.