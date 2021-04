Lurig kupong med flera överstreckade favoriter

Annandag Påsk bjuder på ett Stryktips i mini-format. Två Premier League-matcher och sex fighter från The Championship är det som ska analyseras på Topptipset. De stora favoriterna lyser med sin frånvaro, i stället är det åtta på förhand tämligen jämna matcher som ska spelas. Sådana svårtippade kuponger brukar bjuda på bra utdelning.

Lägg märke till det tidiga spelstoppet 15.59 på grund av helgdag.

Två matcher sticker ut där hemmalagen blir rejält överstreckade. Där är det av högsta vikt att inte följa svenska folket utan kanske till och med chansa bort någon av de övervärderade lagen helt.

■■ Match 1. Tiden har kommit ikapp Everton som med två torsk innan landslagsuppehållet tappat mark på Europaplatserna. Sanningen att säga har inte The Toffees något ute i Europa att göra. Laget är alldeles för ojämnt och sett till statistiken denna säsong har de fått betydligt fler poäng med sig än de varit värda. Framför allt oroväckande att Everton haft stora problem med lag längre ner i tabellen. Här på Goodison Park har det blivit förluster mot Newcastle, Fulham och nu senast Burnley efter nyår. Insatsen mot Burnley var under all kritik. Här möter de liknande motstånd i Crystal Palace som stängt butiken med tre raka hållna nollor och faktiskt fått med sig åtta poäng på de fyra senaste matcherna. Nu är Wilfred Zaha äntligen tillbaka i full matchform också.

Everton borde vara streckat runt 55% här men övervärderas grovt av det svenska folket som just nu printar upp hemmalaget till 74%. Måla på hela vägen där X2 måste med i ett tidigt skede till suveränt spelvärde.

ANNONS: HÄR KAN DU TA RYGG PÅ PROFFSETS SYSTEM PÅ 108 RADER

■■ Match 6. Reading har hållit hårt i sin topp 6-placering hela säsongen. Men jag har aldrig riktigt trott att de ska hålla hela vägen. Efter fyra raka matcher utan vinst blir också playoff-platsen allt mer osäker. Att skyttekung Lucas Joao tappat formen och bara mäktat med ett mål de nio senaste matcherna är en av anledningarna. Joao har tidigare under säsongen i mångt och mycket räddat Reading med sitt målskytte, men stod för en sanslös miss mot Barnsley senast där han missade helt öppet mål från några meter. Derby tog en massiv vinst hemma mot Luton senast, men kan ännu inte slappna av i jakten på nytt kontrakt. Truppen är dock alldeles för bra för att det ska behöva bli riktigt nervöst. Det här blir en nyckelmatch när det kommer till utdelning då Reading streckas upp till 70% i skrivande stund.

När korrekt streck snarare är 45% sett till oddsen så förstår ni att det här bör bli en betydligt jämnare fight än vad tipparna tror. Fortsätter ettan att hålla sig uppe på höjder över 60% så chansar jag bort favoriten helt då det i grunden inte skiljer så mycket mellan lagen.

■■ Match 4. Den gamle Bayern München-spelaren, tillika franske tränaren, Valerien Ismael borde hur det här än slutar få någon slags medalj för vad han gjort med Barnsley denna säsong. I fjol åkte klubben egentligen ur The Championship, men räddades av att Wigan tvångsdegraderas på grund av ekonomiska problem. Ismael har tackat för möjligheten och har nu fört Barnsley upp till en playoff-plats. Vår-formen har varit fantastisk med nio segrar på tolv matcher. Den amerikanska landslagsmannen Daryl Dike har varit en stor injektion sedan han anslöt från Orlando i transferfönstret medan spelare som Mowatt och Woodrow tagit stora steg framåt. Luton varit ett annat lag som var nära att åka ur i fjol, men har även de gjort det riktigt bra denna säsong och ska vara riktigt nöjda med sin trygga mittenplacering. Nu är dock frågan om den sista gnistan fortfarande finns där då Hattmakarna inte har så mycket kvar att spela för.

Det har däremot Barnsley som verkligen behöver gå för tre poäng för att hålla Reading och framför allt jagande Bournemouth bakom sig. Både kvalitet och motivation talar för tvåan och jag måste välja sida någonstans. Barnsley spikas.

ANNONS: HÄR KAN DU TA RYGG PÅ PROFFSETS SYSTEM PÅ 108 RADER

Skrällen

Derby (match 6)

Reading har inte visat playoff-kvalitetet på slutet och är på väg att tappa sin topp 6-placering. Truppmässigt skiljer det inte så mycket mot gästande Derby som fortsatt inte har säkrat kontraktet. Reading övervärderas grovt av det svenska folket vilket gör tvåan (12%) till kupongens bästa tecken.

Spiken

Barnsley (match 4)

Barnsley har visat storform under våren, men behöver fortsätta vinna för att behålla sin playoff-plats. Inget ont om Luton, som gjort en strålande säsong efter sina förutsättningar, men har nu inget att egentligen spela för. Spiktvåan känns bra!

Favorit i fara

Everton (match 1)

Everton har gjort flera dåliga insatser hemma på Goodison Park mot lag på den nedre halvan under våren. Förlusten senast mot Burnley är ett exempel. Ändå streckas de upp stenhårt hemma mot svårspelade Crystal Palace som kommer från tre raka hållna nollor.