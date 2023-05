Lördagens miljonrecept? Blanda hjärta och hjärna

■■ För ovanlighetens skull har Europatipset bytt plats med Stryktipset och spelas denna helg på lördagen. Lägg märke till spelstoppet 14.59 så ni inte väntar in klassiska 15.59 och missar hela konfekten.

Anledningen är så klart att den sista Premier League-omgången liras på söndagen och ska med på Stryket. Men det finns en hel del godbitar även under lördagen. Playoff-finalen mellan Coventry och Luton på Wembley och guldstriden i Bundesliga ska bland annat avgöras. Visst finns det ett gäng tunga favoriter, som guldvittrande Dortmund på hemmaplan, som knappast tappar poäng.

Men det finns ändå flera fina skrällmöjligheter som kan höja utdelningen.

■■ Match 4. Det är dags för miljardmatchen i England och sällan har det väl varit två mer oväntade lag som gör upp om en plats i Premier League. För fem år sedan spelade båda gängen i League Two och nu kan de alltså gå hela vägen upp till det penningstinna engelska finrummet. Coventry har sakta men säkert ätit sig in i säsongen och bara blivit bättre och bättre. Hamer spelade på sprutor i semifinalen mot Middlesbrough och det är nog både han och hans lag nöjda med då det var just Hamer som avgjorde matchen efter förarbete från Gyökeres. Den duon tillsammans med Godden är Coventrys stora hopp under lördagen. Lutons backlinje behöver hela tiden vara påkopplade och det har de faktiskt varit hela säsongen lång. Osho och Lockyer är skickliga defensivt men också stora hot på fasta situationer och de nätade varsin gång i playoff-semin mot Sunderland. I den returen var det farligt varje gång som Luton fick en hörna och känslan är att The Hatters definitivt har ett övertag i luftrummet här också. På mittfältet har Marvelous Nakamba lyst sedan han kom på lån från Aston Villa och med sitt slit är liraren från Zimbabwe ovärderlig. På topp kommer Adebayo starta tillsammans med Morris och det är en tung anfallsduo. Ett komplett lag där den amerikanske landslagsmålvakten Horvath tar plats mellan stolparna. Jag håller Luton som det bättre laget och det säger jag inte bara för att jag kommer sitta på Wembley med Luton-tröja på och skrika lungorna ur mig.

Rent objektivt ska The Hatters ses med bra chans att vinna denna final på neutral plan och tvåan är en häftig, lite dold, spik kring 35-40%.

■■ Match 13. Spikarna blir en riktig Dybban-dubbel denna lördag då jag väljer att singla mina två favoritlag Luton och ÖIS. Det är dock inte hjärtat som styr tankarna här utan även hjärnverksamheten pekar åt det hållet. Örgryte ligger i botten av Superettan men har bara förlorat två matcher under våren. Oförmågan att vinna har varit slående och därför var det skönt för de rödblåa att plocka hem första trepoängaren för säsongen när GIF Sundsvall slogs tillbaka med 1-0. Noah Christoffersson, som vräkte in mål för Torn i fjol, slog till med matchens enda mål framspelad av Bärkroth som hoppade in i paus. Den sistnämnde har dragits med en skada men börjar trappa upp speltiden och i sina bästa stunder har han få övermän i den här serien. ÖIS har förtjänat mer än vad de har fått hittills och enligt expected points ligger Sällskapet femma i tabellen. Enligt samma statistik tillhör Gefle botten och känslan är också att gästrikarna nu börjar sjunka ner mot en streckstrid efter en inspirerande ”nykomlings-start” på ligaspelet. Endast en seger finns noterad på de sex senaste omgångarna och på bortaplan har inte Gefle segrat sedan premiären mot Trelleborg. Visst är Leo Englund en anfallare med näsa för mål och får han ytor att löpa iväg på kommer det gå undan. I övrigt har gästerna dock en ganska anonym trupp och på Gamla Ullevi ska det mycket till för att konstgräslaget

Gefle ska få med sig några poäng. Jag hoppas ettan kommer hålla sig på procentuellt rimliga nivåer med tanke på tabelläget. Spik Örgryte!

■■ Match 2. Säsongens första titel kunde räknas in för Inter i onsdags då Fiorentina besegrades med 2-1 i finalen av Coppa Italia på Stadio Olimpico. Den nionde segern på de tio senaste tävlingsmatcherna där den tionde matchen under den perioden var borta mot Napoli där Inzaghi valde att spela reserverna för att hålla sina stjärnor pigga till nyss nämnda cupfinal. Nu sitter Inzaghi i en delikat situation. Visserligen är inte topp 4 helt säkrad än, men samtidigt vill tränaren troligen inte riskera något med sina bästa spelare som ju ska spela Champions League-final om ett par veckor. Det är trots allt en ganska tuff belastning att spela cupfinal i Rom under onsdagen och sen ett toppmöte i ligan endast tre dagar senare. Viss rotation skulle med andra ord inte överraska. För Atalanta är det däremot all-in då de måste vinna sina avslutande två omgångar för att ge sig själva chansen att få spela i Champions League kommande säsong. Närmast kommer Gasperinis adepter från 3-1 mot Hellas Verona. En match där Höjlund och Pasalic slog till med varsitt mål. De två startade på de offensiva positionerna tillsammans med Muriel och det finns sannerligen mål i den trion. Då finns även Lookman som en joker att slänga in från bänken. Mittfältet håller hög klass med Zappacosta och Maehle på kanterna samt De Roon och Koopmeiners centralt medan Toloi och Djimsiti ska styra backlinjen. Det är ett kompetent lag som Atalanta kommer med och gästernas fräschare ben är en faktor. Vi ska också ha med oss att detta är ett miniderby i Lombardiet och Atalanta vill alltid knäppa storebröderna från Milano på näsan.

Här blir streckningen alldeles för vänstervriden för min smak och då är det tveklöst X2 som ska ritas ned i första hand.

■■ Match 5. Med två omgångar kvar att spela av den franska ligan ligger Lille på en Europa Conference League-plats. De kan ta sig upp till Europa League, men det finns också en risk att det inte blir något Europaspel alls till hösten. Mycket att spela för således för värdarna som närmast kommer från en stark 2-1-seger hemma mot Marseille. Anfallarna David och Bamba stod för varsin balja då och dessutom hjälpte inhopparen Cabella till med avgörandet. Spelare som kan göra skillnad nu också, men tyvärr för värdarna så har Ismaily gått sönder medan Angel Gomes är avstängd. Det är två rejäla avbräck även om Gabriel Gudmundsson kan kliva in på vänsterbacken i Ismailys ställe. Nantes var nyligen i en cupfinal och även om de fick storstryk där säger det en del om kapaciteten i laget. På vägen till finalen slogs bland annat Lyon och Lens ut. Den kapaciteten har Kanariefåglarna dock verkligen inte visat upp i ligan. De gulgröna har 13 raka omgångar utan seger och det har lett till att Nantes ligger på nedflyttningsplats inför de avslutande två omgångarna. 0-3 hemma mot Montpellier i senaste omgången var en hemsk insats. Trots detta vill jag bestämt hävda att det finns oförlöst potential i gästernas trupp. Moses Simon är en riktigt vass anfallare som bland annat nätat åtta gånger för sitt landslag. Även Blas, Mollet och Mostafa Mohamed har mer att ge än vad de har visat upp mot slutet.

Höstens möte mellan lagen slutade 1-1 och samma siffror blev det när lagen ställdes mot varandra på denna arena i fjol. Lille blir på tok för högt streckade nu och jag vill få med alla tecken där tvåan är en potentiell miljonskräll.

Spiken

Örgryte (match 13)

Sett till expected points borde Örgryte ligga högre upp än Gefle i tabellen och visst har göteborgarna en starkare trupp. På Gamla Ullevis gräs kommer andra raka trepoängaren.

Skrällen

Atalanta (match 2)

Inter spelade en tuff cupfinal för bara några dagar sedan och det skulle inte förvåna om den bataljen sitter i benen. Ett mer utvilat och högmotiverat Atalanta ska inte räknas bort.

Favoriten i fara

Lille (match 5)

Visst har Lille mycket att spela för men det har sannerligen även Nantes. Besökarna må visa usel form, men truppen är inte så pjåkig och får Kanariefåglarna till en fullträff kan de mycket väl skrälla. Missa inte den väldigt lågt streckade högersidan.