Löper tills de stupar – jag vädrar ny skräll

■■ Wow. Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 och Bundesliga finns alla med på söndagens smått häpnadsväckande Europatips. Ett stormöte i Portugal och viktig toppstrid i Grekland finns också med på en kupong som har 3 miljoner i jackpot.

De 3 millarna i kombination med en otroligt svår runda gör chansen till hög utdelning stor. Flera storklubbar blir brutalt överstreckade och några måste helt enkelt chansas bort helt.

Manchester City är den klart troligaste vinnaren på kupongen och med tanke på den höga svårighetsgraden i övrigt är det lämpligt att bankspika de ljusblå för att göra det omöjliga lite mer möjligt.

■■ Match 8. Sporting har tagit tre raka segrar i ligaspelet och de behöver fortsätta stapla vinster på hög. En svag höst har nämligen gjort att de grönvita har långt upp till Champions League-platserna. Dubbelspelandet med Champions League-gruppspelet tog då ut sin rätt. Närmast kommer Sporting från en 1-0-seger mot Rio Ave som satt väldigt långt inne. På en minst sagt svårspelad plan hade huvudstadsklubben svårt att sätta sitt passningsspel och det såg ut att bli 0-0. Då slog 18-årige Youssef Chermiti, som gjorde sin andra match från start i karriären, till med sitt första mål i A-laget. En stund han kommer minnas länge. Det ska dock sägas att det var en smärre målvaktstavla som gav den baljan och Chermiti gav ett ganska valpigt intryck. Han lär få svårare att komma till lägen här. Samma sak gäller Edwards, Trincao, Pedro Goncalves och de andra. Esgaio lär starta till höger då Porro gått till Tottenham och det är en försvagning. Bellerín finns också tillgänglig, men det är ett ännu sämre alternativ. Porto har 20 raka tävlingsmatcher utan förlust och ett rejält roterande blåvitt manskap slog ut Académico de Viseu ur Taca de Portugal tidigare i veckan. Drakarna går mot ännu en titel efter att för ett par veckor sedan ha tagit hem Ligacupen. I den finalen besegrades just Sporting med 2-0. Pepe och Marcano startade i mittförsvaret då och är givna här också. En ruggigt starkt duo som tillsammans med keepern Diogo Costa sett till att Porto släppt in minst antal mål av samtliga lag i Primeira Liga. Elva baljor i baken på 19 matcher är imponerande siffror. På mittfältet lär Grujic och Uribe starta då Eustáquio är skadad och kampen mellan dem och Sportings centrala lirare Morita samt Ugarte kommer bli häftig att följa. På topp är Mehdi Taremi given och det är en målskytt av rang. Dessutom har Galeno gjort en superb säsong från sin kant med åtta ligamål som följd. Porto känns något tyngre än Sporting och har vunnit de fyra senaste inbördes mötena. Vi får faktiskt backa bandet till 2016 för att hitta senaste grönvita segern i ligasammanhang.

Tvåan ser ut att hamna någonstans runt 40-45% och då är det en av kupongens bättre spikar. Jag jobbar Porto hela vägen in i kaklet!

■■ Match 12. Lorient gjorde stor succé under hösten och var då med i kampen om Europaplatserna. Det är de så kallade Kummelfiskarna i någon mån fortfarande, men nu känns det som att resan nedåt i tabellen har inletts. Endast en seger finns noterad på de fem senaste ligamatcherna och det är enkelt att förstå varför. Dango Ouattara och Terem Moffi stod för totalt 18 mål för klubben vilket var mer än hälften av alla baljor Lorient producerade med de profilerna i laget. Nu har Ouattara flyttat till Bournemouth medan storstjärnan Moffi lämnat för Nice. Enzo Le Fee är nu bästa målskytt med sina fyra strutar. Bamba Dieng har hämtats in från Marseille, men jag är tveksam till om han klarar av att fylla tomrummet. I torsdags spelade Lorient cupmatch mot Lens och tog det hela till straffar efter att just Le Fee satt dit 1-1 med fem minuter kvar att spela. Där hade Lens kallast nerver och Lorient åkte därmed ur Coupe de France. Nantes behövde också straffar i sin cupmatch mot Angers, men lyckades få ett annat utfall. Gladare miner hos Kanariefåglarna således och de gröngula har dessutom fått en dags längre vila till denna batalj. Florent Mollet, som är ny från Schalke 04, stod för Nantes mål under ordinarie tid och han kommer göra mycket nytta för hemmalaget. Viktige Moses Simon är skadad, men det finns offensiv kraft ändå i Blas, Ganago och Mostafa Mohamed. Nantes har tagit poäng i åtta av tio hemmamatcher under säsongen och har bara en förlust på sina elva senaste fajter i alla tävlingar.

Här och nu känns värdarna klart tyngre än sina motståndare och jag tror de löser tre relativt komfortabla poäng.

■■ Match 1. Två lag som verkligen inte tycker om varandra drabbar nu samman för andra gången på bara några dagar. Jag snackar om Leeds och Manchester United som spelade 2-2 på Old Trafford i onsdags och som har en rivalitet som sträcker sig hundratals år bakåt i tiden. Städerna har varit i luven på varandra sedan Rosornas krig på 1400-talet. I matchen rivstartade Leeds och tog ledningen bara efter någon minut genom yrvädret Gnonto som väggpassade sig fram med Bamford. Efter det åkte de vitklädda på ett par tunga skador och både Sinisterra och Struijk ser ut att saknas här. Leeds har dock en förvånansvärt bred trupp och ersättarna Summerville och Firpo gjorde det bra. Den andra akten började på samma sätt med att Leeds satte dit en boll och helt plötsligt hamnade Manchester United i ett tvåmålsunderläge. De rödklädda tog dock över mer och mer och kunde komma ikapp via mål av Rashford och Sancho. Sedan var det faktiskt Ten Hags grabbar som var närmast segern. Hos Leeds imponerade det inre mittfältet med Adams och nye McKennie oerhört mycket. En duo som kan löpa tills de stupar och som dessutom känner varandra väl, landsmän som de är. Offensivt är Bamford, Harrison, Gnonto, Summerville och Rutter alla starka alternativ och det syntes att alla spelare ville visa upp sig på Old Trafford efter att Jesse Marsch fått sparken. Bakåt finns det däremot en del att jobba på. Manchester United lider hårt av Casemiros avstängning. Brassen har varit en av hela ligans bästa spelare under säsongen och det är en enorm skillnad när han finns med eller inte. Med Eriksen, Van de Beek och McTominay på skadelistan finns det inte speciellt många alternativ centralt även om Sabitzer har lånats in från Bayern München. Den svaga bredden är något som oroar alla med hjärtat i den röda delen av Manchester. Spelare som Rashford och Fernandes måste spela varje match helt enkelt för att det inte finns några alternativ och redan på torsdag väntar Barcelona i Europa League. Jag tror att vi får se ett slitet bortalag ställa upp på Elland Road. Något som ett intensivt arbetande Leeds ska kunna utnyttja framför sin fanatiska publik.

Tvåan streckas på tok för högt här och jag vädrar skräll. 1X är därför en spännande lösning.

■■ Match 6. Juventus verkar ha hämtat sig från chocken som de 15 minuspoängen gav. 1-0-segern över Lazio i Coppa Italia följdes upp av en klar 3-0-vinst borta mot förvisso svaga Salernitana i Serie A. Dusan Vlahovic gjorde då sin första seriematch från start sedan oktober och noterades för två mål och en assist. Den storvuxne serben är en spelare som storklubben från Turin verkligen har saknat. Han tog plats bredvid Di María på topp då och det är en spännande duo som mycket väl kan få chansen från start igen. Kostic nätade också mot Salernitana och är ett ständigt hot på kanten. Dessutom är Chiesa åter i spelbart skick och det är en riktig joker. Det finns dock fortfarande mängder av skador att ta hänsyn till, inte minst centralt. Paredes är borta och troligen är Pogba fortfarande inte hel nog för att spela fotboll. Dessutom gick Miretti sönder mot Salernitana. Fagioli ersatte då och lirade tillsammans med Locatelli och Rabiot. En ganska vek trio och det känns inte alls säkert att de lyckas diktera villkoren denna söndag. Fiorentina har fyra raka ligamatcher utan seger och får ingenting att fungera. Dessutom får de klara sig utan avstängda duon Igor och Rolando Mandragora. Det ska dock sägas att Viola har underpresterat sin xPTS denna säsong och det finns väldigt mycket oförlöst potential i truppen. Offensivt kan gästerna välja och vraka mellan Saponara, González, Ikoné, Jovic, Kouamé, Brekalo och Cabral. En bredd Juventus inte kan matcha. Mittfältet är dessutom av hög klass där Amrabat, som Barcelona var ute efter i januari, är en riktig bollvinnare. Något han bevisade i VM där Marocko skrällde rejält. Det ger utrymme för Barák och Bonaventura att kliva framåt. I backlinjen lär Martínez Quarta starta istället för Igor och det är ingen försvagning.

Fiorentina har tagit fyra poäng på sina två senaste möten med Juventus och här blir de lilaklädda alldeles för nedvärderade av tipparna. Den spelvärda högersidan är av högsta prioritet på Allianz Stadium.

Spiken

Manchester City (match 2)

Efter allt snack om ekonomiska oegentligheter den senaste veckan tror jag vi får se ett Manchester City som slutit sig samman och står för en riktig kanoninsats. Villa har inget att sätta emot när Haaland och company kommer rusande. Ettan är bara att spika av.

Skrällen

Leeds (match 1)

Manchester United matchas oerhört hårt då de slåss på alla fronter och det fanns tecken på att bensinen börjar ta slut i onsdags. Ett piggare hemmalag, framburna av publiken, torskar inte detta rivalmöte.

Favoriten i fara

Juventus (match 6)

Fiorentina har två raka inbördes möten mot Juventus utan förlust och kan mycket mer än de visat upp mot slutet. Här blir de alldeles för nedvärderade och då får högersidan inte glömmas bort.