■■ Tänk dock alltid på att spela till rätt odds, det är väldigt svårt att vinna annars. Ett extremt exempel är när den gamla världsmästaren i poker, Chris Moneymaker var på EPT-event i Prag och skulle gå på hockey. Han spelade då på ett bottenlag mot regerande mästarna på bortaplan. Gott så men han fick bara jämna pengar när de kanske skulle stått i 7-8 ggr.

Väldigt tydligt när det är så men i längden är även skillnaden mellan 1,90 och 2 ggr viktig för att plussa.

■■ Liverpool - Crystal Palace. Reds har börjat säsongen fantastiskt. De klarade till och med av att spela ut Milan efter lite rotation och Klopps mannar ser nog bättre ut än någonsin såhär i säsongsinledningen. Men det betyder inte att de kommer kunna matchas dubbelt och köra över allt motstånd. Palace har sett stabila ut de sista matcherna och ett lite CL-slitet (?) Liverpool kan nog nöja sig med att vinna matchen utan målkalas.

Med Van Dijk tillbaka lär inte bortalaget få mycket till målchanser och här lockar ett underspel. Jag spelar under 3,5 mål till 1,7.

■■ QPR - Bristol City. Förra veckan gick vi emot QPR och trots underläge 3-1 så gjorde R’s två sena mål och räddade en pinne. QPR gör bra insatser och det finns en ”aldrig-ge-upp”-känsla med detta laget. Snittet hittills denna säsong är 3.5 mål och jag tror det kommer fortsätta göras och släppas in mål. Med Austin vilad senast så har vi ytterligare en faktor som kan skapa fler expected goals.

Jag tar över 2,5 mål till 1,94.

■■ Fulham - Reading. Hemmalaget är det lag i ligan som gjort flest mål och Reading är laget som släppt in flest. Det kan väl bara sluta på ett sätt? Det känns nästan så, men jag tror även att Reading kan klämma in en eller två kassar. Fulham har inte varit vattentäta bakåt och släppt till nästan en xG per match.

Men med en sylvass offensiv med Wilson, Cavaleiro och Mitrovic lär de kunna få hål på Reading som dessutom saknar ett par backar och förstamålvakten Cabral. Över 2,5 till 1,75 spelas.

Lördagens trippel Liverpool - Crystal Palace: Under 3,5 (1,7) Queens Park Rangers - Bristol City: Över 2,5 (1,94) Fulham - Reading: Över 2,5 (1,75) Totalodds: 5,77



Helgens chips och dip…

✓ ...15 mille jackpot återigen på Stryktipset. Två väldigt stora favoriter i Liverpool och Man City men i övrigt rekordjämn kupong.

Mina tidiga drag är bland annat Luton och Watford.

✓ ... Påminner som vanligt om Stryktipspodden. Denna veckan med Expressens superstar Jonas Amrouni och Sargon Ruya. Jonas kör en chat varje lördag på Expressen om ni vill ha de sena dragen. Även om vi försöker analysera allt tidigt så är lagupställningar, streckprocent och odds på lördagen väldigt viktiga.

Ha tålamod och lämna in sent!

✓ ...SHL har dragit i gång och det är stormöte lördag kl 18 mellan Frölunda och Luleå.

Det viskas bland mina experter att Frölunda ska vara ett fint spel, kanske värt en tv-peng!

✓ ... En klassisk grej att hålla koll på är hur lagen som varit ute i Europa klarar sig helgen efter i ligan.

Brukar försöka leta lägen att gå emot lag som har lite tunnare trupper och spelat tuffa veckomatcher.

✓ ... Den tidiga matchen på lördag mellan Wolves och Brentford. Kul att se om ett pånyttfött Wolves klarar av att städa av ett Brentford som överträffat förväntningar.

Jag har en liten slant på ettan.