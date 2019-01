Liverpool - Leicester: Allt du behöver veta

Liverpool mot Leicester – så ser du matchen

Så ser du matchen på tv och stream: Viasat Sport Premium och Viaplay

Matchstart: 21.00

Skador och avstängningar, Liverpool: James Milner är avstängd. Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez och Alex Oxlade-Chamberlain är skadade. Litet frågetecken för Virgil van Dijk (sjukdom).

Skador och avstängningar Leicester: Daniel Amartey är skadad.

Förutsättningar Liverpool mot Leicester

Förutsättningarna: Liverpool kan rycka i toppen efter Manchester Citys förlust i Newcastle i går.

JOHAN MEIJERS spelanalys: Liverpool har fått en dryg veckas vila och kommer väl förberett. Har lite problem i backlinjen och mittfältaren Fabinho väntas vikariera som högerback. Offensivt ser det bra ut med Mané, Salah och Firmino i startelvan. Leicester har spelat respektlöst mot topplagen och besegrade både Manchester City och Chelsea i december.

Spelförslag: Liverpool motiverad favorit och fick en extra morot i och med Citys förlust i går. Men det finns frågetecken i backlinjen, framförallt om Fabinho tvingas vikariera som högerback, och jag tror att Leicester har hygglig chans att spräcka nollan. Över 0,5 mål för bortalaget går att spela till odds strax under två gånger pengarna.

Sidospel: Liverpools snabba anfallsspel passar bäst när man slipper möta ett kompakt försvar och därför är det inte nödvändigt med stort bollinnehav för The Reds. Har snittat drygt 60% bollinnehav på hemmaplan under säsongen. Leicester ligger på övre halvan när det gäller bollinnehav, har nästan haft 50% i snitt på bortaplan under säsongen. Det går att spela under 68,5% bollinnehav för hemmalaget till 1,85. En lina som Leicester har klarat de senaste fyra säsongerna på Anfield.