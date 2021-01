Leeds är övervärderat – bör garderas tidigt

ANNONS: Lämna in expertens 96-radersrad

Fyra matcher från Premier League och nio från The Championship tar plats på helgens Stryktips. Det är en kupong utan några stora ”oslagbara” favoriter, vilket banar väg för hög utdelning. Notera att match 12 lottas mellan Coventry - Sheffield W med fördelningen 5-5-6. Liksom förra veckan vill jag betona vikten av att lämna in kupongerna så sent som möjligt för att hinna undvika falluckorona som kan öppnas innan spelstopp i form av fler lottade matcher eller nya coronafall i lagen.

Jag inleder med två spikar jag gillar i The Championship. Blackburn fick reståg i FA-cupen förra helgen mot League One-laget Doncaster. Det var dock ett reservbetonat Blackburn, som var det klart bättre laget mot ett inte alls oävet Doncaster. Det har gått resultatmässigt sämre för The Rovers än väntat hittills, men jag tycker det mesta tyder på att vinden vänder snart. Storstjärnan Bradley Dack fick ytterligare 70 minuter i benen i cupen och börjar närma sig formen. Där har Blackburn ett sparkapital som heter duga. Jag räknar med att Dack kan göra livet lättare för skyttekungen Adam Armstrong. Det finns väldigt mycket kvalitet i det här laget och sett till skapade chanser så kommer målen snart. Stoke har en namnstark elva, men spelmässigt är det idéfattigt. Två mål på de senaste sex ligamatcherna är ett bevis på det.

■■ Spelmässigt kommer Blackburn dominera den här matchen och får de normal utdelning ska de har riktigt bra chans på tre poäng.

■■ När ettan just nu streckas under 50% så spikar jag!

Efter en längre kräftgång poängmässigt tog Queens Park Rangers en moralhöjande seger i derbyt borta mot hemmastarka Luton i veckan. Stor hjälte blev den nyblivet inlånade Charlie Austin (från WBA) som målade direkt i premiären. Austin firade stora framgångar i QPR för några år sedan och verkar peppad på att komma ”hem” och prestera. Han tillför klass, framför allt målfarlighet, till det här laget. Alternativen framåt ser plötsligt riktigt intressanta ut. Här möter de ett Wycombe som fick proppen ur mot ett roterande Preston i FA-cupen senast. Även om gästerna faktiskt är bättre än vad de först visade så är det fortfarande ligans sämsta lag. Dessutom riktigt svaga på resande fot.

■■ Jag tror QPR inleder en vinstrad här. Till 60% åker spikklubban fram i match 13.

I skrällväg finns det flera intressanta drag. I The Championship är jag inte övertygad om att någon av de stora och överstreckade favoriterna Watford och Bournemouth får några enkla resor i match 9 och 11. De som vill gå för de stora pengarna bör gardera minst en av matcherna. Bournemouth tycker jag har sett lite sämre ut på slutet och gjorde en riktigt dålig andra halvlek hemma mot Millwall i veckan. Där tappade Körsbären 1-0 och fick nöja sig med en pinne. Luton är visserligen bättre hemma på Kenilworth Road, men är ett tight och hårt jobbande kollektiv som inte släpper till något gratis.

■■ Dessa lag spelade 0-0 för bara några veckor sedan och det kan bli jämnt igen. Framför allt krysset till 13% måste bara med.

I match 3 blir Leeds väl stora favoriter. Bielsa har bara en växel och det är framåt. Det är ett publikfrieri av den högre skolan, men resultaten kan variera kraftigt när defensiven sätta i andra hand. 5-0 borta mot WBA har nu följts upp med 0-3 mot Tottenham och pinsamma 0-3 i FA-cupen mot lilla Crawley. Här saknas dessutom mittfältaren Philips som är avstängd. En mycket viktig spelare för balansen i laget. På det ser mittbacken Koch fortsatt ut att vara out med skadeproblem. Nä, några 57% på ettan lockar inte mot ett i grunden kompetent Brighton som mycket väl kan straffa Bielsas högmod. Potters fiskmåsar stod upp riktigt bra borta mot Manchester City i veckan, trots en hel del avbräck, och har verkligen kniven på strupen med tanke på tabellläget. Kommer vara på tå. Missa inte den understreckade tvåan till 19% i en förmodat målrik match.

I övrigt. Det ser ut att bli spelvärde på tvåan i match 8. Bristol City övervärderas kraftigt och verkligheten har dessutom kommit i kapp. Helt jämn match att vänta mot Preston där jag faktiskt gillar gästerna mer. Rolig fakta är att Preston inte förlorat mot Bristol City på 15 raka matcher. Jag gillar tvåan som en chansspik till låga 27%.

SKRÄLLEN

Fulham (match 2)

Chelseas lagbygge har mycket att bevisa. Fulham tog en stark och rättvis pinne borta mot Tottenham i veckan och har nu fem raka utan förlust, där de bland annat vara nära vinst hemma mot Liverpool. Många ser Chelsea som en ”smart” spik och då är det extra värde att ta med skrällettan.

SPIKEN

Queens Park Rangers (match 13)

Med Charlie Austin i laget blåser det plötsligt positiva vindar i QPR igen. Den meriterade anfallaren gjorde mål direkt i ”premiären” i den efterlängtade segern mot Luton. Hemma mot ligans sämsta lag Wycombe byggs vinstraden på.

FAVORITEN I FARA

Leeds (match 3)

Opålitliga Leeds har gett uttrycket ”blandar och ger” en ny innebörd. Det har varit fågel eller fisk för Bielsa på slutet. Saknar nu viktige Philips som är avstängd. Brighton har enligt den underliggande statistiken gjort det betydligt bättre än tabellplacering. Den lågt streckade tvåan kan inte räknas bort.