Kupongens bästa streck hittas direkt

Preskriberat och uttjatat, men måste ändå beröra det. I förra lördagens V75’s första avdelning körde ledande ekipage klart och länge innanför banmarkeringen. Domarna ansåg att hästen inte haft egen fördel av incidenten och ekipaget tilldömdes segern. Vi andra såg vad som hände.

De som bara tar hänsyn till själva sporten menar på att det körs så många lopp och sånt här händer, inte avsiktligt av kusken. Och de som satte på sig försvarsadvokatperuken menade på att ingen skada skedd, hade varit ungefär samma utdelning med den som var tvåa. Sluta gnäll.

Kvar stod spelarna med långnäsa och in- och utvända fickor efter jättejackpotomgången.

Fattar inte hur travsporten har mod att vara så nonchalanta mot spelarkollektivet?! Speciellt som man står inför en gigantisk generationsväxling av spelkunder. De yngre har annat att välja på. Men ordningsföljden i mål på streckspelet verkar vara det minsta problemet inom travet för dagen…

Också högljudda diskussioner om stryktipsets återkommande ämne. Lottade matcher. Norge åkte inte till Rumänien för att spela sin landskamp på söndagen (var med både på stryk- och Europatipset).

Här menar vissa att lottningen ska streamas för att:

Spelsäkerheten ökar. Nu får spelarna bara resultatet och ingen vet eller har sett hur det gick till.

Det ökar spännings- och underhållsvärdet.

Nonsens! Om man nu inte litar på en process som är godkänd och övervakad av en statlig myndighet, då kan det väl lika gärna filmas tre olika utfall av lottningen och visa ”den som passar”? Vill man ha Lotto- eller Kenodragning så finns de spelformerna separat.

Folk tror att det är någon som har ”lottningsjouren” och får sätta sig i bil i ilfart in till tombolarummet ifall en match ställs in eller flyttas sent. Varje kupongobjekt har ett färdiglottat utfall. Detta fastställs i samband med spelstopp.

Vad som istället borde tas upp till diskussion är förhållande för fördelningsprocenten i lottningen. De berömda 16 bollarna som fördelas efter enkelraden på Tio Tidningars Tips. En metod som måste väl ha minst 30 år på nacken?

Vissa menar på att matcher inte ska lottas, kör utdelning efter så många matcher som spelas. Andra säger man ska gå på Svenska Spels startodds på de matcher som berörs och omvandlar oddsen till chansvärdering för en lottning.

Tycker det är lite för mycket brister i förslagen som nämnts, men har inget eget som skulle komma rättvisan närmast. Man är ju trött på 12-2-2 i de där helt jämna matcherna som tvingas till lottning strax innan eller efter spelstopp. Kom med hållbara förslag, tack.

Stryktipset snyter fram en strategisk jackpotsomgång igen och alltid svårt värdera läget efter ett tätt matchande och ytterligare ett landslagsuppehåll inkluderat coronafallgropar. Förra veckan satt både favorit- och chansspiken samt skrällgarderingen. Lyckades ändå sjabbla bort det. Nu vill jag ha revansch på mitt Tillsammans-system där andelarna kostar 195 kronor.

Mina tankar om Stryktipset

VECKANS FAVORITSPIK

Match 6 Barnsley – Nottingham. Här jag var först inne på att bara köra Brentford bortaspik på kupongens sista match. Oddset droppat på seriefavoriten och man är heller inte överstreckade. Men alldeles för osäkra för dagen till 67%. Här väljer jag istället hemmaspiken Barnsley! En riktigt ”dålig” spik då man är streckade till 47%, men oddset säger 37%. Många säger också att Nottingham är bättre än tabellen visar och använder många streck. Tack för det. Skulle ju också kunna platsa som chansspik.

VECKANS CHANSSPIK

Match 8 Queens PR – Watford. Hemmalaget är parkerat på nedre tredjedelen av tabellen och hopplöst ojämna. Som QPR brukar vara alltså. En del frågetecken kring Watford innan säsongen drog igång, men man har visat att man är aspirant på topplaceringarna. Bortalaget kan mycket väl vara i serieledning efter helgens omgång. Spikar Watford till 49%! Kanske väl hög procentsats för att klassas som chansspik, men kompenseras av att favoritspiken också låg under 50%...

VECKANS SKRÄLLGARDERING

Match 9 Bristol C – Derby. Tabellfemman mot jumbon. Ska ju vara hämtgurka för hemmalaget. Men när oddsen trycks upp på Bristol C och streckfördelningen är 60-20-20 och chansvärderingen säger 40-29-31 så kan jag inte ta med ettan i den här matchen. Visst, Derby suger i inledningen med endast sex poäng på elva matcher. Nu har huvudtränaren fått gå och Rooney tar över ansvaret. Han är ingen demontränare, men förändring är bra, X2! Alternativ på skrällgardering är match 3 Aston Villa – Brighton, X2.

TÄNK PÅ ATT...

✓ Kupongen bästa streck hittas i match 1, Tottenham – Manchester City. Bortalaget är streckade på 44%, men oddssättarna ger de 53% chans att vinna. Men räkna med att City är spik på många av de stora systemen. Av den anledningen väljer jag helgardera.

✓ Hemmalagen i matcherna 9-12 är groteskt överstreckad på den här jackpotskupongen. Här måste det skrälla i minst två av de fyra matcherna. Chanserna till det är goda. Jag garderar alla. Skulle vara gött få bort Swansea till 76%.

✓ Många frågetecken kring Manchester Uniteds backlinje. Mycket skador och man har minusmålskillnad efter sju spelade matcher. Men kanske räcker med att ställa ut fyra koner? För WBA har inte gjort ett mål på sina fem senast i ligan och fortfarande segerlösa. Blir Ole Gunnars räddning?