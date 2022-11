Kunder kan inte logga in på Svenska spel

Veckans största speldag är här.

Men för Svenska spels kunder har dagen vållat stora bekymmer.

Försöken att logga in på sajten misslyckas och möts i stället av en varningsruta med texten ”Vi jobbar på att lösa detta så fort som möjligt och ber dig prova igen vid senare tillfälle”.

Lotta Örtnäs är presschef på Svenska spel och säger att det är av högsta prioritet att lösa inloggningsproblemen.

– Vi har långa svarstider när det kommer till både inloggning och att sätta in pengar via Swish. De jobbar på det här för fullt på IT-avdelningen. Det här är vår absolut högsta prioritet just nu. Vi vet inget om omfattningen på det här just nu, men det är ju av yttersta vikt att vi löser det här. Speciellt på en lördag när det är Stryktipset, säger hon.

– Det är klart att det är tråkigt. Vi beklagar problemen och hoppas att vi hinner lösa det här i tid, så att alla kunder hinner lägga de spel som de önskar.

