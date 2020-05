Kolgjini kan ta nytt steg mot milstolpen

Lutfi Kolgjini närmar sig 2000 segrar och kan få fira redan under dagen. Han sitter upp bakom många bra hästar under dagen och i lopp 5 har 5 Upper Face god chans. Han var väldigt bra som tvåa bakom Armour As senast i Kalmar.

Joakim Lövgren har också en intressantdag framför sig. Om ledningen försvaras i lopp 9 är segerchansen god bakom 1 Eldorado B. Utifrån laddar många hästar och det får bli alla tecken. I Det avslutande loppet (10) är det fördel 4 Darah Bibo. Är hon som senast borde det bli seger, men hon har varit lite ojämn.

Gardera!

SYSTEMFÖRSLAGET

1. Upper Face – övriga – Conrads Massiv 1

2. Edio – övriga – Concorde 1x

3. Neelix – övriga – Velten Versailles 2

4. Digital Crunch – övriga – Lovely Lasse 2

5. Eldorado B – övriga – Mack Dragan 1x2

6. Global Workaholic – övriga – Darah Bibo 1x2

18 rader 10 kronor = 180 kronor.