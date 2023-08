Klasskillnad att vänta i brittiska kuststaden

Spiken

Brighton

Brighton spelade som i trans när De Zerbi tog över. Inte mycket talar för att det kommer att se sämre ut den här säsongen. Luton får sägas vara en väldigt tacksam premiäruppgift. The Hatters kan hämta inspiration som underdog men räcker inte till på sydkusten. Klasskillnad råder och ettan är kupongens klart mest troliga tecken.

Skrällen

Aston Villa

Unai Emery är taktiskt sett en av Premier Leagues vassaste managers. Aston Villa klädde av Newcastle i våras och ska inte räknas bort på St James’ Park heller. Särskilt inte med tanke på hur hårt The Magpies streckas. Hemmaplansfördelen är tung men rättfärdigar inte den för tunga procenten på ettan. X2 är vitala tecken som bäddar för högre utdelning.

Match för match

1. Newcastle - Aston Villa X

Newcastle fick snabb hävstång på projektet när Eddie Howe coachade ”Skatorna” till topp 4 i fjol. Tonali och Barnes är smarta nyförvärv som ger både spets och bredd, men det är inte en oäven motståndare som gästar norra England. Howe blev i våras synad av Unai Emery vars Aston Villa slog Newcastle med 3-0 på Villa Park. Gästerna har förstärkt för att förbättra sjundeplatsen. Inte chanslösa här. Alla tecken.

2. Everton - Fulham 1

Två lag vars offensiva förmåga ser försämrade ut jämfört med i fjol. Everton saknar McNeil samtidigt som Calvert-Lewin bara gjort 45 minuter under försäsongen. Nyförvärv är på gång men ingen favorit att lita på. Fulham har frågetecken för Mitrovic som försökt bråka sig bort. Vinícius och Jiménez finns bakom men duon har inte samma spetsegenskaper. Hemmaplan en faktor men gärna många tecken.

3. Bournemouth - West Ham 1

Bournemouth gjorde tidigt klart med Iraola som fått sätta sin prägel på The Cherries under försäsongen. Truppen innehåller spännande pjäser och känslan är att värdarna kan överraska igen. Kommer sätta tokpress på ett inte bolltryggt West Ham. Moyes har varit bakbunden under transferfönstret och hålet efter Rice måste fyllas. Spets finns hos gästerna men ettan smyggillas. Tvåan därefter.

4. Brighton - Luton 1

Brighton imponerade på en annan nivå i fjol. De Zerbis spelsätt är ytterst vägvinnande och även om The Seagulls tappat Mac Allister finns ersättare på plats. Ett våldsamt tryck mot Luton ligger onekligen i korten och frågan är bara hur länge nykomlingarna håller ut? The Hatters har behållit sin strategi under transferfönstret där stora spelarköp lyser med sin frånvaro. Behöver inte vara fel men för tufft emot på Amex. Etta.

5. Sheffield United - Crystal Palace 2

Sheffield United såg spännande ut när uppflyttningen blev klar. Läget har dock förvärrats avsevärt. Ndiaye och Berge har lämnat vilket försvagar nivån flera hack. Hemmaplan i premiären är inspirerande men Crystal Palace blir en tuff nöt att knäcka. Hodgson jobbar metodiskt med The Eagles som har en rejäl x-faktor i Eze. Trots att Zaha/Olise är borta löser gästerna minst en pinne. X2.

6. Birmingham - Leeds 2

Leeds hackade i premiären mot Cardiff. Uppförsbacken i halvtid räddades dock upp i andra halvlek när 0-2 blev 2-2. Tappar Adams till Chelsea men tillräckligt bra trupp för absolut toppstrid i The Championship. Borde kunna diktera villkoren borta mot Birmingham. The Blues bärgade en pinne borta mot Swansea men ganska tam offensiv. Får nöja sig med samma utfall här? Dra från höger.

7. Huddersfield - Leicester 2

Efter att ha lämnat Pep Guardiolas sida ställdes Enzo Maresca omgående på prov med sitt nya Leicester. Coventry gav ”Rävarna” en tuff fight men moralen pumpades upp när 0-1 blev 2-1 i den andra halvleken. Dewsbury-Hall matchvinnare och Iheanacho starkt inhopp. Den sistnämnda nära startplats mot Huddersfield. Warnocks gäng fick 1-3 i plytet mot Plymouth och ser ut som ett bottenlag. Stabil utgångstvåa trots hård streckning.

8. Cardiff - Queens Park Rangers 2

Cardiff tog en turlig pinne i premiären mot Leeds. Walesarna hade magisk utdelning på de få chanser som skapades. Tvingas anta en mer spelförande kostym mot QPR. Tveksamt om den passar. Gästerna pinsam insats mot Watford (0-4) men premiären nu ur vägen. Kan knappast bli sämre på Cardiff City Stadium. Streckningen motsvarar varken förväntad matchbild eller styrkeförhållanden. X2 lockar.