Karlsson pumpar på under rekordsäsongen

■ Torsdagen erbjuder ett högst begränsat utbud av matcher inom den europeiska fotbollen. Istället vänder vi oss till NHL och mötet mellan Florida mot San Jose. Det är två offensiva lag som ställs mot varandra. Florida har inte varit riktigt lika offensivt skickliga som under fjolåret då man gjorde en del förändringar i truppen under sommaren. Trots det är man ett av ligans målgladaste lag. Det är framförallt Barkov-kedjan och Tkachuk-kedjan som producerar offensivt. Tkachuk har tillsammans med Verhaeghe öst in poäng den här säsongen. Tkachuk ligger femma i hela NHL:s poängliga med 71 poäng på 50 spelade matcher.

■ Florida spelar en offensiv hockey med mycket risktagande. Man tycker om att pressa högt och när väl motståndarna spelar sig förbi pressen finns det stora ytor att åka på. Deras matcher tenderar att bli fartfyllda och händelserika, speciellt på hemmaplan.

■ San Jose har ett av ligans sämsta försvar med 199 insläppta mål. Det saknas kvalité på forwards-positionerna för att kunna utmana topplagen och när inte Hertl, Couture och Meier producerar poäng offensivt blir det väldigt uddlöst. För San Jose har istället en stor del av poängen kommit från backsidan, närmare bestämt Erik Karlsson. Han går mot en historisk säsong och är favorit till att ta hem Norris Trophy. Karlsson leder backarnas poängliga i överlägsen stil och ligger sjua i den totala poängligan med 69 poäng. Laget präglas av Karlssons spelsätt med ett stort risktagande.

■ Det är två lag som vill spela en offensiv hockey och det kan man se på mållinan som befinner sig på 7.00 Asian i nuläget. Det är befogat med tanke på hur båda lagens försvar sett ut. Jag väljer att spela över 7.0 mål Asian i matchen till oddset 1.99.

■ På Bomben tror jag att Braga kan utmana favoriten Benfica på hemmaplan. Braga har visat upp att man kan utmana topplagen den här säsongen och på hemmaplan spelar laget med ett enormt självförtroende. Lorient mot Lens känns vidöppen. Lens har varit det genomgående bättre laget under säsongen men deras senaste insatser har varit tveksamma. Slutligen tycker jag att man ska se upp med Den Haag i det holländska cupmötet. Det är en division mellan lagen men truppmässigt skiljer det inte så pass mycket som oddsen föreslår.

Matchlistan

Casa Pia – Nacional 1

Casa Pia är starka hemma och plockar majoriteten av sina poäng i ligan på hemmaplan. Nacional befinner sig två divisioner under Casa Pia och behöver överprestera för att gå vidare. Fin etta!

Twente – Ajax 2

Ajax har fått islossning i sina två senaste matcher. Man har dominerat spelet i matcherna som man kryssat på slutet men bollen har inte studsat rätt för deras del. Tilltalande odds på tvåan.

Tjeckien – Sverige 2

Sverige imponerade i den förra turneringen och har sett bra ut spelmässigt sedan Hallam tog över som tränare. Man mönstrar ett starkt lag med spelare från SHL och schweiziska ligan. Tvåan!

Estoril – Boavista 1

Nyckelmatch för Estoril efter tre raka 0-1-förluster. Senast lagen möttes i Estoril vann Boavista med 3-2. Nu har Boavista både Ferreira och Penaranda på skadelistan. Känns vidöppet inför.

Lorient – Lens 1

Lens lever på sin intensitet i spelet. Senaste matcherna har den inte funnits där och då har man inte heller vunnit. Lorient är starka på hemmaplan och till fina 3,83 rekommenderas hemmasidan.

Den Haag – Go Ahead Eagles 1

Trots att det skiljer en division mellan lagen så ska man inte se förbi Den Haag. Det är en klubb som hör hemma i högsta divisionen och har visat fin form på slutet. Kittlande odds på Den Haag!

Braga – Benfica 1

Det är ett revanschsuget Braga som tar emot topplaget Benfica i cupen. Braga fick en reaktion på förlusten mot Sporting när man körde över Famalicao senast. Ettan är för stor favorit - värde!

Florida – San Jose 1

San Jose stod för en heroisk vändning borta mot Tampa i sin förra match. Karlsson fortsätter att vara glödhet och stod för tre poäng i den matchen. Florida ska vara favorit på hemmais.

Dagens bästa spel

Florida – San Jose: över 7.0 mål Asian

Odds: 1,99

Bomben

A. Braga – Benfica

0, 2, 3 – 0, 2, 3

B. Lorient – Lens

0, 2 – 1, 3, 4

C. Den Haag – Go Ahead Eagles

1, 3 – 0, 2

216 rader, spelstopp 20.59

