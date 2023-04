Juventus och Djurgården kommer jag försöka fälla

Allsvenskan kliver in i sin tredje omgång denna helg och vi bjuds bland annat på ett stekhett Stockholmsderby där Hammarby ska gälla som favoriter mot ett svagt AIK. På tal om stockholmare kan Djurgården mycket väl få trubbel mot ett välorganiserat Halmstad. Serie A, La Liga, Bundesliga och Premier League finns också med på ett hörn och i den sistnämnda tävlingen bortser jag från streckningen när Arsenal spikas.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Arsenal har toppat Premier League under större delen av säsongen och spelar allt som oftast en fantastiskt sevärd och effektiv fotboll. Förra helgen reste The Gunners till Anfield, en arena de haft enorma problem på under det senaste decenniet, och var totalt dominanta under matchens första 35-40 minuter. Gabriel Martinelli och Gabriel Jesus sköt upp de rödvita i en 2-0-ledning. Det höll dock inte hela vägen utan Liverpool kom tillbaka och kunde mycket rättvist få med sig en poäng från den fajten. Bittert för Arsenal att tappa två poäng sent i matchen, men sett till paniken i slutskedet kunde det blivit värre än så. Ramsdale klev upp stort och visade att han är en av seriens bättre burväktare. Saliba saknades igen på grund av sin ryggskada och då han inte har tränat i veckan lär Rob Holding starta även denna söndag. Han hade problem mot Liverpool, men gjorde fina insatser mot Leeds och Crystal Palace. Lag som är på West Hams nivå. I övrigt har Arsenal inga större problem i truppen och vi kommer få se samma elva som vanligt med Xhaka, Partey och Ödegaard på mitten bakom Saka, Martinelli och Jesus. En riktigt vass uppställning. West Ham har lyckats ta sig upp på rätt sida nedflyttningsstrecket via två segrar på de tre senaste omgångarna. Det har dock varit knappa sådana mot Southampton och Fulham. Däremellan åkte Moyes mannar på stryk med 1-5 hemma mot Newcastle. I torsdags var de iväg och spelade Europa League mot Gent och även fast Moyes roterade en del slet han på kuggar som Emerson, Rice, Ings, Bowen och Ogbonna. West Ham var riktigt svaga i Belgien och ska vara glada att de fick med sig 1-1 därifrån. Betydligt tuffare nu mot ett Arsenal som har vunnit sex av de sju senaste inbördes mötena. Gästerna är betydligt starkare i detta derby och då det finns gott om skrällchanser i övrigt på kupongen kostar jag på mig en så kallad åsnespik i match 2.

■ Match 11. Endast en poäng har trillat in på de senaste tre omgångarna och därmed befinner sig Valencia på fel sida nedflyttningsstrecket. Det ser krampaktigt ut när de spelar boll och här saknas bland annat Justin Kluivert på grund av en skada. Nico kämpar dock för att vara tillgänglig igen och min gissning är att mittfältarens ömma fot tejpas hårt för att han ska kunna delta. En mycket viktig spelare för Los Che. Tillsammans med Castillejo och Almeida bildar han ett helt okej mittfält. Amerikanen Musah finns också tillgänglig och är ett hyfsat alternativ. På topp ser alltså Kluivert ut att saknas, men med Duro, Lino och inte minst Cavani tillgängliga finns det spets ändå. Bakåt är Valencia tajta och det är faktiskt hela nio lag som har släppt in fler mål i La Liga än värdarna denna säsong. Diakhaby, Gabriel Paulista och Özkacar slåss om två platser framför den georgiske målvakten Mamardashvili. Ingen dålig uppställning och på Mestalla har Valencia tagit sju poäng på de tre senaste omgångarna. Sevilla spelade en tuff Europamatch på Old Trafford i torsdags och lyckades då hämta in 0-2 till 2-2 tack vare två självmål i slutet av matchen. Stark moral av de rödvita som har en viktig retur nästa torsdag att fokusera på. Sevilla har sett bättre ut under senare delen av våren, men det skiljer bara fem pinnar ner till Valencia så de är på intet sätt säkra i botten av La Liga. Här får gästerna klara sig utan den avstängda trion Gueye, Telles och Acuna och då flera spelare är slitna efter torsdagens urladdning kan detta bli en jobbig upplevelse. Perfekt läge för Valencia att ta sig över strecket. Jag tror ettan kommer stanna under 50%. Det gör den till en fräck spik som går lite under radarn.

■ Match 4. Juventus gjorde verkligen ingen stor insats i torsdagens Europa League-match hemma mot Sporting, men lyckades ändå vinna med 1-0. Fördel de svartvita inför nästa veckas retur således. Vlahovic inledde på bänken i torsdags och lär ta Miliks plats på topp nu. Det ökar kvalitén i Juventus anfall. Dessutom fick Paul Pogba ett inhopp och fransmannen behövs i slutet av säsongen. Vi fick dock ta del av oroväckande bilder när den polske fantomkeepern Wojciech Szczesny tog sig för bröstet och tvingades byta. Exakt vad det var som hade hänt är svårt att veta, men det är såklart ytterst tveksamt om han spelar här. En klar försvagning på den positionen. Alex Sandro är dessutom avstängd vilket gör försvarslinjen tunnare. Samtidigt satt Bonucci på bänken mot Sporting och lär kliva in i brassens ställe. Sassuolo har slickat såren sedan 1-2-förlusten borta mot Hellas Verona för en dryg vecka sedan. En match de grönsvarta dominerade kraftigt och borde ha vunnit. Dessförinnan hade Sassuolo fyra segrar och ett kryss på fem seriematcher och formen får därmed sägas vara mycket god. Domenico Berardi för detta hemmalag framåt och får god hjälp av Pinamonti och Lauriente i det offensiva spelet. Den trion kan mycket väl hitta luckor på besökarna från Turin. På mittfältet finns alternativ som Harraoui, Frattesi och Thorstvedt. De räds definitivt inte gästernas mer namnstarka lirare. Sassuolo är ett kompetent lag i mitten av Serie A och med tanke på att de får betydligt längre vila och spelar på hemmaplan har jag svårt att förstå varför tvåan streckas över 60%. Stort spelvärde på 1X som är givna tecken att inleda med.

■ Match 7. Djurgården förväntas vara med och utmana Häcken i toppen av Allsvenskan denna säsong och det började bra när BP slogs tillbaka med 3-1 efter två baljor från Hampus Finndell. Hans samarbete med Magnus Eriksson och Rasmus Schüller centralt i banan är den största konkurrensfördelen som Blåränderna har att komma med. Den trion hade dock svårt att hantera Sirius på Studenternas IP och dessutom hamnade mittbacksparet Löfgren och Danielson på efterkälken gång efter annan. Det hela kulminerade i ett friläge för Matthews där Widell Zetterström kom snett in i situationen och sänkte sin motspelare. Det renderade i ett rött kort och dessutom i en skada på keepern som håller honom borta resten av våren. Blytungt för Järnkaminerna som nu har unge Picornell eller ojämna Tommi Vaiho att välja mellan på målvaktsposten. Det är något som söndagens motståndare ska kunna utnyttja. Halmstad hängde inte med borta mot Degerfors och föll med 1-3 för en vecka sedan. En sämre insats från Magnus Haglunds grabbar, men innan dess hade Gnaget slagits tillbaka med 2-1 i premiären på Örjans Vall. Nye Viktor Granath blev målskytt då och visade att han håller även på allsvensk nivå. Han kommer starta ihop med Alexander Johansson på topp och den duon nätade 40 gånger i Superettan under fjolåret. Djurgården trivs bäst på konstgräs och kan få problem med Örjans Valls hoppande matta. Den alldeles för högt streckade tvåan skippas helt. 1X liras.

Spiken

Arsenal (match 2)

På en kupong som denna där skrällchanserna står som spön i backen gäller det att hitta en eller ett par värdemässigt sämre spikar som bara sitter. Arsenal är en sådan. Ett svajigt West Ham med Europaspel i benen får det tufft när The Gunners tar nästa steg i jakten på ligatiteln.

Skrällen

Halmstad (match 7)

Djurgården trivs som bekant bäst på plast och kan få problem med sitt passningsspel i Halmstad. HBK har redan besegrat ett huvudstadslag på Örjans Vall denna säsong och kan mycket väl göra om bedriften till skrällprocent.

Favoriten i fara

Juventus (match 4)

Juventus spelade en stentuff match mot Sporting för bara några dagar sedan och det kan mycket väl sitta i benen. Sassuolo har kvalité nog för att störa jättarna från Turin och vänstersidan får inte glömmas bort.