■■ Det är inte en lika drömmig kupong som vi fick se förra helgen. Det kommer att krävas att någon av City eller Liverpool tappar poäng för att vi ska få se en ensam vinnare på lördag. Med det sagt så finns det potential till bra pengar ändå. Resterande elva matcher är svårlösta och vi kan nog räkna med att både Brighton och Cardiff kommer att bli rejält överstreckade innan det är färdigt.

Bristen på klara spikalternativ utöver Liverpool och City gör att vi kommer få se högt spelvärde i flera av Championship-matcherna.

Spikarna

Manchester City

Manchester City var den av de tre stora favoriterna som föll på förra veckans kupong men hade jag fått göra om det så hade jag spikat City igen. City imponerade mest spelmässigt medan både Chelsea och Spurs kämpade hem tre poäng så radade City upp målchanser och borde ha avgjort tillställningen tidigare. Även om man möter ett skickligt Tottenham (som dessutom vann bortamötet i fjol) så tror jag inte att City tappar poäng två matcher i rad.

Tottenham har inte sett tillräckligt stabila ut defensivt för att jag ska vilja kosta på fler tecken i matchen.

West Bromwich

WBA skulle i ärlighetens namn behöva en förändring på tränarpositionen. Man får inte ut maximalt av truppen. Steve Bruce fotboll har inte tagit laget framåt sedan han tog över för drygt ett år sedan. Nu har man dock bara en förlust på sina fem senaste matcher och man visar upp fina underliggande siffror. Snart måste det lossna för WBA om man fortsätter att dominera sina matcher. Coventry kommer in till helgens möte med fem raka förluster i ryggen och har släppt in minst tre mål i fyra av dessa.

Håller sig tvåan under 50% kommer jag att spika.

Miljondragen

Bournemouth

Brighton är inget lag som vinner på beställning. Ettan är streckad i 39% just nu men jag tror att vi får sen stå i under 20% innan spelstopp. Bournemouth stod för en mirakulös vändning borta mot Nottingham förra omgången. Den känslan följer med laget in till den här helgen.

Om Brighton blir överstreckade tycker jag definitivt att man ska ha med ettan på kupongen om man jagar högre utdelning.

Hull

Cardiff har sett otroligt uddlösa ut framåt. Hull stod för flera av säsongens största överraskningar på Stryktipset förra säsongen. Cardiff har en bättre trupp på papperet men spelmässigt fungerar det inte just nu.

Tvåan kommer att vara en rejäl kupongrensare.

Skadekollen

Stoke plågas av knäskadan på Souttar. När han inte finns på planen saknar Stoke trygghet defensivt.

Liverpool hoppas få tillbaka Thiago i spel då han börjat träna igen med laget. Han kommer att testas sent inför helgens match.

Blackpool fortsätter att dras med skadeproblem i truppen och har flera tongivande spelare borta.

Wolverhampton upplever en anfallskris då nyförvärvet Kalajdzic skadat sig och Jimenez är osäker till spel med en lättare skada. Den rutinerade anfallaren Diego Costa har plockats in för att provträna med klubben under veckan.

Systemförslaget

1. Manchester City – Tottenham 1

2. Liverpool – Wolves 1

3. Leicester – Aston Villa 1X2

4. Southampton – Brentford 1 2

5. Bournemouth – Brighton 1X2

6. Blackpool – Middlesbrough 2

7. Birmingham – Swansea X2

8. Bristol City – Preston 1 2

9. Cardiff – Hull 1X2

10. Coventry – West Bromwich 2

11. Stoke – Luton 1 2

12. Sunderland – Millwall X2

13. Wigan – Blackburn 2

864 rader

