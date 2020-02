Med jämna mellanrum får jag gott om intressanta mail i från irriterade spelare.

Och jag förstår deras ilska.

Nyligen satte en kund in 5 000 kronor på ett stort och etablerat spelbolag sedan två decennier.

”Jag provade att spela 500 plats på en häst som stod i 2,80 men fick bara in 40 kronor. Jag testade även att spela ett fotbollslag och fick in 55 kronor av önskade 400 kronor. Jag blev rejält arg och försökte ta ut pengarna som nyligen sattes in, men dessa måste omsättas först så nu måste jag spela flera hundra spel för att i bästa fall få tillbaka mina pengar. Det är inte klokt”, säger en spelare som vill vara anonym.

Han är inte ensam om att inte få in sina spel eller att få ut sina pengar.

Och tyvärr.

De är spelbolagen som dikterar villkoren. Det är bara att gå in på deras hemsidor och läsa reglerna.

”När man gör en insättning till sitt spelkonto så ska detta göras i syftet att använda beloppet för spel med oss. Därför behöver man omsätta sin insättning en gång på valfria spel med oss innan man tar ut pengarna. Det är på grund av våra säkerhetsrutiner i bland annat motverkandet av penningtvätt som vi har denna rutin”, är ett av meddelanden som skickats med.

Spelbolagen har stenkoll på alla. Och känner till varje spelares favoritidrotter och ligor.

Jag har inget emot att spelbolagen tjänar pengar. Det går naturligtvis inte att driva en affärsverksamhet med negativa siffror.

Men att bara få spela för en guldpeng är bedrövligt. Och att inte få ut kapitalet förrän det omsatts är i allra högsta grad egendomligt och i mina ögon felaktigt.

”Jag tycker det är bedrägeri”, som den drabbade spelaren säger och vem säger emot honom?

Lek med tanken att man sätter in 100 000 kronor. Då måste personen (om hans insatser hålls nere) i fråga göra flera tusen spel innan han har möjlighet att ta ut pengarna igen.

Ett (dåligt) alternativ är att testa kasinot men det är kanske det bolagen vill?

Jag hoppas på bättre tider och att bolagen slutar att diskriminera folk och att skylla i från sig på bland annat penningtvätt.

Kan man inte som spelbolag riskera en förlust på några tusen ska man kanske inte ha licens för sportspel? Utan enbart erbjuda poolspel eller förströelsespel.

Ett annat svar från en annan stor aktör.

”Om du spelar för till exempel 30 kronor så räknas de in på omsättningen och om det leder till vinst så kan du ta ut 30 kronor och vinsten om du önskar. Men minst 4 970 kronor behöver vara kvar på kontot och omsättas innan du kan begära ett uttag”.

Det är den dystra verkligheten för många spelare 2020. Det känns inte rätt.