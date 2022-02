Jätteskrällen åker med på kupongen

■■ Efter en hel del cupspel de senaste veckorna är det ett fullt Topptips med ligafotboll som gäller denna måndag. Finrummen La Liga, Serie A och Primeira Liga inleder och får sällskap av andraligorna i Frankrike och Nederländerna, två ligor där det svenska folket inte har speciellt bra koll och ser ut att strössla tecken.

Det skapar fint spelvärde som ska utnyttjas.

■■ Match 3. Kvällens största favorit Benfica kommer som vanligt streckas stenhårt när de möter lag från nedre halvan av den inhemska tabellen. Det ser inte ut att bli något undantag denna gång då tvåan stämplar in uppåt 80%. Då är det alltid intressant att gardera. Både med tanke på att det är bortaplan som gäller, men framför allt på grund av en sviktande form. Benfica har inte kommit upp i nivå den här säsongen, men hoppades på ett trendbrott när de sparkade Jorge Jesus innan årsskiftet. Men det har knappast sett bättre ut under Nélson Veríssimo. Den 44-årige gamle mittbacken har inte kunnat ge sina örnar någon skjuts. Efter mindre än 1,5 månad vid rodret har Veríssimo redan sett sitt lag torska tre matcher mot Sporting CP, Porto och nu senast hemma mot Gil Vicente. Lägg till ett poängtapp hemma mot Moreirense också och ni förstår att det inte är klackarna i taket just nu. De krävande fansen är inte direkt stöttande och det är pressat i omklädningsrummet. Här går de inte säkert mot ett högmotiverat Tondela som jobbar på att lämna bottenstriden bakom sig. Bara en torsk på de sex senaste tävlingsmatcherna är en bra början på det. När lagen möttes i somras ledde faktiskt Tondela med 1-0 på bortaplan med mindre än 20 minuter kvar, men åkte till sist på ett baklänges i slutminuterna och förlorade.

Då mot ett Benfica som mådde bättre. Så att värdarna med ett bra truppläge nu ska kunna störa här på hemmagräset är knappast någon utopi. Jag helgarderar och försöker jobba bort storfavoriten för garanterat fin utdelning.

■■ Match 5. Paris FC inledde säsongen uselt, vilket gör att de ”bara” befinner sig på en tredjeplats i tabellen. En pinne bakom kvällens motstånd Ajaccio. Men huvudstadslaget är tveklöst det mest formstarka i Ligue 2. Sedan oktober har de inte åkt på en enda torsk och jobbar sig onekligen upp mot en direktplats till finrummet. Ett ställe parisarna inte besökt på över 40 år. Vid vinst i den här hängmatchen kliver de om Ajaccio och skulle bara vara en pinne bakom serieledande Toulouse 23 omgångar in. Snacka om pepp! I Guinneas landslagsanfallare Morgan Guilavogiu har värdarna en formstark målskytt som efter de Afrikanska Mästerskapet kommit tillbaka och legat bakom lagets samtliga tre mål på de två senaste matcherna. Skyttekungen stod för båda baljorna senast i den tunga bortavinsten (2-1) mot ett annat topplag, Auxerre. Han kommer behöva vara på topp även nu då ligans tightaste försvar står på andra sidan. Ajaccio lever fullt ut på att inte släppa in mål, vilket bara tio insläppta på 22 spelade omgångar vittnar om. Hela åtta av de baklängesmålen har dock kommit på de elva bortamatcherna, vilket gör det hela mindre skrämmande. Gästerna kommer från två raka matcher utan mål framåt och borta mot mediokra Caen blev det 0-2 i baken på senaste resan.

Men då det svenska folket av tradition ofta fastnar i tabellen går de för hårt på att Ajaccio ligger först i tabellen och mindre på den faktiska formen. Jag håller Paris FC snäppet högre och så länge ettan håller sig runt klart rimliga 40% är det en klart vettig spik.

■■ Match 7. Dagens mest undervärderade ser Roda ut att bli. Anledningen är att serieledarna Volendam gästar Parkstad Limburg. Volendams facit imponerar så klart med bara en förlust på 24 omgångar. Men på bortaplan har de faktistk haft en hel del stolpe in, där de lyckats vända underlägen och vinna jämna matcher. Robert Mühren (20 mål) är en av ligans absolut bästa anfallare, men skyttekungen har tre raka under nätrassel och är möjligtvis inne i en liten svacka. Det kan man inte säga om Roda som kommer från åtta raka matcher utan förlust och fullkomligt öst in mål, elva på de tre senaste där storsegern (5-0) i den senaste hemmamatchen mot ligatrean Den Haag sticker ut. Flera spännande nyförvärv gjordes i januarifönstret och för stunden kan Roda med gott samvete bara sikta uppåt i tabellen.

I skrivande stund streckas värdarna som klara underdogs av tipparna, till under 30%, men ska vara rätt klara favoriter framför hemmafansen. Jag går stenhårt på det stora spelvärdet här, då spikar sällan kommer gratis. Håller sig ettan runt 30-40% så singlar jag.

Spiken

Jong Ajax (match 6)

När ungdomarna i Ajax och PSV möter varandra i Amsterdam så är det dagens favorit att hålla i handen. Jong Ajax har gått urstarkt en längre tid och har flera spelare som nosar, eller har testat på, A-laget. Gästerna håller inte samma nivå och blir numret för små på bortaplan.

Skrällen

Tondela (match 3)

Kupongens största skräll Tondela måste så klart få plats på kupongen hemma mot ett skakigt Benfica som åkte på ytterligare en förlust senast. Tondela är på gång och visade i bortamatchen tidigare under säsongen att de kan störa storklubben.

Draget

Roda (match 7)

Roda fullkomligt öser in mål för tillfället och tog in intressanta nyförvärv i januarifönstret som stärker truppen ytterligare. Värdarna blir rejält undervärderade hemma mot serieledarna Volendam. Ettan streckas som underdog när den ska vara favorit. Fräck värdespik!