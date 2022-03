Jarmo och Tomas är hetast i Frankrike

■■ Vi har främst två Frankrike-stationerade svensktränare som är hetare än några andra för tillfället – Jarmo Niskanen och Tomas Malmqvist.

Niskanen selade ut sin Gilgamesh de Babel på Vincennes i fredags och fortsätter skörda framgångar med sin fina form när han tog sin fjärde raka pallplats. Denna gång blev det ett andrapris i sexåringsloppet Prix Canopus.

Efter en invändig resa kom luckan över upploppet och han kunde precis sträcka på sig till silverpengen.

Vincennes anordnade tävlingar även på lördagen och i loppet för den allra högsta klassen, Prix du Bois de Vincennes, hade Tomas Malmqvist dubbla kombattanter.

De kunde inte mäta sig med vinnande Ampia Mede SM eller ”världens bästa valack” Cleangame, men åttaårige Calle Crown lyckades nypa en fjärdeplats medan Express Jet fick nöja sig med den sista pengaplaceringen som sjua.

Även i fyraåringsloppet Prix de Gueugnon landade Malmqvist precis utanför pallen när Invictus Madiba spurtade till sig en fjärdeplats. Adrien Lamy i sulkyn var offensiv från start men släppte ifrån sig ledningen med 1800 meter kvar.

Han drogs sedan bakåt i fältet och in på upploppet satt han i de bakre delarna av fältet. Han avslutade dock riktigt snabbt och det var ett fjärdepris med mersmak.

I söndags var tretton(!) franska banor igång och körde lopp. Till La Capelle i norra Frankrike, nära den belgiska gränsen, skickade Jarmo Niskanen en trio hästar. För Hastig Västerbo och Jockstrap slutade utflykten i galopp, men sexårige stoet Graceful lämnade banan med en tredjeplats. Det var hennes femte pallplacering på de sex senaste loppen!

Tomas Malmqvist valde under söndagen att skicka en duo till Nancy och där blev det verkligen succé. Hope Day tog en tredjeplats i Prix des Macarons. Trots att hästen är fem år gammal var det faktiskt debut på tävlingsbanan och efter ett lopp i rygg på ledaren såg han ut att gå mot seger när spetshästen galopperade in på upploppet.

Bakifrån kom det dock två hästar och spurtade förbi, men en tredjeplats i debuten bådar gott inför framtiden.

I fyraåringsloppet Prix Tony M startade Indien och i den sjunde starten kom nu första segern. Ekipaget satt tidigt i ledningen och väl där blev det en säker seger, värd 5850 euro.

Blickar vi framåt så startar Jarmo Niskanens Handle With Care i ett montélopp på Reims under onsdagseftermiddagen. Torsdagen är väldigt lugn med enbart tävlingar på Marseilles bana, men på fredag är det full fart och allra intressantast är det på Vincennes. I sexåringsloppet Prix Eos selar Fredrik Wallin ut sto-duon Ies Elisabet och Orlando, som bland annat ska ta sig an Björn Goops Svecak Palema och Tomas Malmqvists M.T.Oscar.

Malmqvist har dessutom Jetpack till start i Grupp 3-loppet Prix Penthesilea för treåriga hästar.