Jag väntar mig ett riktigt målkalas nu

Den engelska ligafotbollen är tillbaka efter förra helgens cupbravader. Det är fullt av matcher från Premier League, The Championship och League One att grotta ner sig i. Jag har fastnat för mötet mellan Brighton och Bournemouth.

Det är två klubbar som satsar framåt men på två helt olika sätt. Brighton har byggt sitt lag genom scoutingverksamhet och ett långsiktigt tänk medan Bournemouth nyligen fått nya ägare som spenderat över en halv miljard under januarifönstret.

Brighton har gjort succé den här säsongen och befinner sig just nu på en sjätteplats. Laget har gjort 37 mål på 19 matcher vilket gör att laget tillhör det absoluta toppskiktet i ligan när det kommer till offensiven. Efter att Potter lämnade jobbet för att ta över Chelsea kom De Zerbi in. Han har tagit med sig sina idéer från Sassuolo och utvecklat spelet hos Brighton. Det är nu ett betydligt mer framåtlutat lag som skapar massvis med målchanser. Man släpper även in en hel del mål men risktagandet i försvarsspelet är en av sakerna som legat bakom succén.

Bournemouth har försökt värva sig ur krisen. Inför säsongen hade man ligans sämsta trupp och det har man troligtvis fortfarande. Det har plockats in lite spets under januari men frågan är om det kommer att rädda klubben. Det är bara målskillnad som skiljer Bournemouth från Wolves på säker mark så hoppets finns fortfarande.

Ett av ligans bästa lag offensivt ställs mot ett av ligans sämsta lag defensivt. Jag räknar med att få se ett framåtlutat Brighton som öser på redan från start. För Bournemouth handlar det om att rikta in sig på kontringar och fasta situationer. Om Brighton får utdelning tidigt tror jag inte att man kommer sluta utan De Zerbis filosofi gör att laget fortsätter att gå för mål. Över 2,5 mål i matchen finns att spela till oddset 1,72.

På Bomben tar vi rygg på Skellefteå och höga målsiffror. Skellefteå har öst in mål den här säsongen och toppar tabellen. Högberg behöver stå på huvudet för att Linköping ska få med sig någonting från den matchen. Bottenmötet mellan HV71 och Malmö lär knappast bli någon målfest med tanke på betydelsen matchen har för båda krisklubbarna. Riskminimering blir nyckelordet tidigt in i matchen.

Matchlistan

Everton – Arsenal 2

Arsenal förstärkte truppen ytterligare januari med att plocka in bland andra Jorginho. Det här blir Sean Dyches första match som tränare för Everton. Får det effekt direkt? Lutar åt Arsenal.

Brynäs – Rögle 2

Rögle tappade ledning till förlust borta mot Leksand förra omgången. Det innebar deras fjärde raka förlust. Både Lesund och Zaar är osäkra till spel. Förra mötet slutade 8-5 i Rögle favör.

HV71 – Malmö 1

Ångestmöte i botten av tabellen där båda lagen måste få med sig tre poäng. Malmö har sett bättre ut spelmässigt senaste matcherna men bortaspelet är ett frågetecken. Ettan får utgångstipset.

Luleå – Oskarshamn 1

Oskarshamn fortsätter sin turné i Norrland efter nederlaget mot Skellefteå i torsdags. Lagen möttes för drygt två veckor sedan i Oskarshamn. Då vann Oskarshamn med klara 6-3. Revansch?

Skellefteå – Linköping 1

Skellefteå gick upp i serieledning när man tog sin sjätte seger på lagets åtta senaste matcher. Det var ingen fantastisk insats men det räckte mot Oskarshamn. Givna favoriter återigen.

Aston Villa – Leicester 1

Aston Villa har sett bättre ut efter tränarbytet men det är fortfarande ingen briljant fotboll Emeryes lag bjuder på. Leicester kan mäta sig med Villa och oddset 3,73 på tvåan ligger i överkant.

Brentford – Southampton 1

Jansson och Onyeka missar mötet för Brentford. Baptiste kommer att testas sent. Saints har både Walker-Peters och Livramento borta med skador. Brentford är vanligtvis starka hemma. Ettan rekas!

Brighton – Bournemouth 1

Brighton fortsätter att övertyga efter att man besegrade Liverpool förra helgen för andra gången på kort tid. Gästerna har fått nya ägare som satsat rejält på truppen under januari. Får effekt direkt?

Manchester United – Crystal Palace 1

United har visat upp en strålande form efter uppehållet och radar upp segrar. Enda riktiga avbräcket hos hemmalaget är Eriksen. United har dock bara en seger på sina fem senaste mot Palace.

Wolves – Liverpool 2

Pedro Neto, Traore och Kalajdzic saknas för hemmalaget. Liverpool har Diaz, Jota, Arthur, Van Dijk, Konate och Firmino på skadelistan. Varken Wolves eller Liverpool övertygar spelmässigt...

Millwall – Sunderland 1

Sunderland fick tunga besked när det blev klart att skyttekungen Ross Stewart missar resten av säsongen. Millwall har inte förlorat på hemmaplan i ligan sedan i september. Fördel Millwall!

Swansea – Birmingham 1

Birmingham fortsätter att slita med formen. Gästerna har inte vunnit i ligan sedan i december då man slog Reading hemma med 3-2. Dean saknas med en skada för Birmingham. Swansea tippas.

Newcastle – West Ham 1

Newcastle har Manquillo, Guimaraes, Isak och Targett borta från spel. West Ham saknar Ings, Zouma, Scamacca och Cornet. Newcastle är det laget som släppt in minst mål i hela ligan. Fin etta!

Dagens bästa spel

Brighton – Bournemouth: över 2,5 mål.

Odds: 1,72

Trippeln

1. Brighton – Bournemouth: över 2,5 mål.

Odds: 1,72

2. Swansea – Birmingham 1

Odds: 1,85

3. Millwall – Sunderland 1

Odds: 2,09

Trippelodds: 6,65

Bomben

A. HV71 – Malmö

2, 4 – 1, 3

B. Brynäs – Rögle

1, 3, 4 – 3, 4

C. Skellefteå – Linköping

4, 6, 7 – 1, 2, 4

216 rader, spelstopp 15.14

