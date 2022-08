Jag väljer att spika i Stockholmsderbyt

■■ Premier League, Allsvenskan, La Liga, Serie A, Ligue 1 och Bundesliga. Europatipset söndag bjuder på hela kakan. Som vanligt dräller det med vassa skrälldrag då storlagen, som det svenska folket känner till väl, övervärderas grovt. Här blir utmaningen att hitta spikar.

På flera håll gäller det att chansa en del och våga ta ut svängarna genom att singla tecken som knappast går att beskriva som ”säkra”, men däremot spelvänliga.

■■ Match 4. Inte ens Henok Goitom kunde rädda AIK kvar i Europa Conference League. Den före detta anfallaren, som tagit över Gnaget efter att Bartosz Grzelak fick foten, fick erfara sin första förlust på tränarbänken när Slovacko vann torsdagens returmöte med 1-0. 0-4 totalt för solnaiterna således och det är inte godkänt mot ett lag av Slovackos kaliber. Goitom kunde i alla fall föra sitt lag till en 4-2-seger mot IFK Norrköping förra helgen vilket gör att de hänger på i toppen av Allsvenskan. Vincent Thill visades ut i den matchen och är därmed avstängd här, men offensivt finns det alternativ nu när Bahoui är tillbaka från sin skada. Bakåt ser det lite tunnare ut då Per Karlsson och Alexander Milosevic båda ser ut att saknas. Mikael Lustig bildade mittbackspar med Sotirios Papagiannopoulos i torsdags och det är inte Allsvenskans tryggaste duo direkt. Det saknas speed i mittförsvaret och det är ett problem när AIK ställs mot Hammarbys fartfyllda offensiv. Bajen kommer närmast från en 5-1-seger mot Degerfors där Veton Berisha på allvar presenterade sig för den svenska fotbollspubliken. Den norska anfallaren satte själv dit två mål och var direkt inblandad i ett tredje som Besara istället fick. Berisha är ständigt i rörelse och är en äkta fox in the box. Ludwigson river samtidigt upp ytor åt Berisha med sitt ständiga löpande och på mittfältet smeker Besara och Bojanic fram den ena mackan efter den andra. Jeppe Andersen är däremot avstängd, men de grönvita har en bred och fin trupp. Hammarby har haft svårt på Friends Arena under några år och gräs är inte deras föredragna underlag.

Samtidigt ser denna upplaga av Hammarby väldigt bra ut och spelare för spelare håller jag dem klart högre än söndagens motståndare. Trots hemmaplan för AIK lutar jag mest åt Bajen och stannar tvåan kring 40% är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

■■ Match 13. Werder Bremen är nykomlingar i Bundesliga och de har fått en finfin start med fem poäng efter tre omgångar. Närmast kommer de från en helt osannolik vändning borta mot Borussia Dortmund där 0-2 förvandlades till 3-2 under matchens sista skälvande minuter. Bremen satte dit sina baljor i 89:e, 93:e och 95:e minuten. En av de värsta vändningarna jag någonsin har sett. Det var inhopparna Buchanan, Schmidt och Burke som stod för målen i den matchen och offensivt ser Werder Bremen bra ut med sju gjorda mål så långt. Bakåt läcker det däremot betänkligt. Veljkovic, Friedl och Pieper är ingen trio som sätter skräck i motståndarnas anfallare direkt och faktum är att Bremen har släppt in två mål i var och en av sina tre seriematcher så långt. Det kommer såklart inte hålla i längden. Eintracht Frankfurt ska spela Champions League till hösten efter att ha vunnit Europa League i fjol och de lottades in i en grupp med Tottenham, Sporting och Marseille. Ett tufft test för Frankfurt som letar efter formen. Närmast kommer de från två raka kryss och då Eintracht inledde säsongen med att torska med 1-6 mot Bayern München innebär det att de fortfarande är segerlösa. Totalt sett har Örnarna bara mäktat med 2,50 i xG på sina tre ligamatcher och det är ingen bra siffra. Samtidigt finns det potential i gästernas offensiv. Borré och nye Alario är två skickliga strikers och bakom kan spelare som Götze, Lindström, Knauff och Kolo Muani ta plats. Det är bara en tidsfråga innan Glasner får ordning på sitt anfallsspel. Bakåt saknas Hinteregger som lagt av med fotbollen, men Tuta och N’Dicka är dugliga mittbackar. Eintracht må ha haft det jobbigt i början av säsongen, men truppen är stark och de lär sluta en bra bit framför Werder Bremen i tabellen när Bundesliga summeras i vår.

I skrivande stund står tvåan runt 20% och det är runt 15 procentenheter för lågt i vad som ska vara en helt jämn match. Grymt värde med andra ord och då slår jag till med en spännande chansspik.

■■ Match 7. Efter tre raka segrar för några veckor sedan har IFK Göteborg nu tagits ner på jorden med två förluster i rad. 0-1 mot både Kalmar FF och Hammarby sätter ljuset på det svaga målskyttet. Marcus Berg missade ett par jättelägen mot KFF och när inte den före detta landslagsanfallaren får till det ser Blåvitt minst sagt trubbiga ut. Spelmässigt har det ändå varit en uppryckning under sommaren och det är till stor del tack vare Johan Bångsbos intåg. Tonåringen har helt konkurrerat ut Mattias Bjärsmyr och hans fina vänsterfot gör att Blåvitt kan spela upp från backlinjen på ett helt annat sätt än tidigare. En spelare med en stor framtid framför sig. I övrigt finns det mycket som är oklart till denna match. Alexander Jallow fanns inte med på träning tidigare under veckan och han rapporteras vara på väg till Serie B-klubben Brescia. Dessutom rycker Aarhus i Kevin Yakob som varit en av lagets bästa spelare de senaste månaderna. Sirius har precis som IFK blivit nollade i två raka matcher, men Uppsala-laget har flera intressanta offensiva lirare. Kouakou älskar att spela mot sin gamla klubb IFK Göteborg och även Patrik Karlsson Lagemyr lär ha en poäng att bevisa. Den duon får troligen sällskap av Sugita på topp och även om inte japanen har kommit upp i nivå detta år finns det hög potential i den lilla kroppen. Sylisufaj och nye Tashreeq Matthews är två andra spelare som vet hur man anfaller. Daniel Stensson och Tim Björkström är båda avstängda, men Filip Olsson och Jakob Voelkerling-Persson är vettiga ersättare där.

När lagen möttes i Uppsala vann Blåvitt med 2-1, men det var verkligen ingen rättvis seger. Jag håller dessa två lag som helt jämna och när ettan då överstreckas å det grövsta är det sista tecken att rita ned. Skrälltecknen X2 klickas med andra ord i där framför allt tvåan rensar magiskt.

■■ Match 8. De regerande spanska mästarna Real Madrid har inlett med två raka bortavinster och har nätat sex gånger på dessa matcher. Mot Celta Vigo vann Marängerna med klara 4-1 och då gjorde alla i topptrion Benzema, Vinícius Júnior och Valverde mål. Där finns även Hazard tillgänglig men han har sina bästa dagar bakom sig. På mittfältet fick givna Modric sällskap av Tchouaméni och Camavinga då Kroos var sjuk och Casemiro har flyttat till Manchester United. Kroos är tveksam till spel här också och då känns de vitklädda klart svagare centralt jämfört med förra säsongen. Bakåt är Alaba och Militao duktiga försvarare och även Rüdiger finns att tillgå. Det ska dock sägas att Real Madrid har släppt in mål i båda ligamatcherna så långt. Espanyol har också spelat borta mot Celta Vigo under sensommaren. Det mötet slutade 2-2 och det följde de blåvita upp med att få stryk av Rayo Vallecano hemma i Barcelona. En misslyckad insats där Sergi Gómez visades ut redan i den första halvleken. Han är därmed avstängd här. Calero lär gå in i mittförsvaret bredvid Cabrera istället och det är en duglig ersättare. Längre fram i banan är småskadade Raúl de Tomás tveksam till spel och det är såklart ett avbräck om inte strikern kan delta. Samtidigt har Joselu värvats in från Alavés och han har noterats för tvåsiffrigt antal mål tre säsonger i rad. Espanyol är normalt sett starka på hemmagräset och i fjol förlorade de bara fyra av 19 matcher på den här arenan. Bland annat besegrades just Real Madrid med 2-1.

Det är något som tipparna inte tar någon hänsyn till då de streckar upp Real gott och väl över 80%. Så stora favoriter ska inte huvudstadslaget vara och detta är ett solklart fall för helgarderingspennan. Om katalanerna lyckas skrälla igen försvinner en stor majoritet av lapparna.

Spiken

Hammarby (match 4)

AIK lär ha en del trötta ben i truppen efter torsdagens Europamatch och spelmässigt finns det massor att jobba på för Goitom. Hammarby spelar däremot fantastisk fotboll för tillfället och har sina nyckelspelare i form. Tvåan är då en vass spik i Stockholmsderbyt.

Skrällen

Sirius (match 7)

IFK Göteborg är på väg att sälja två ordinarie spelare och har inte gjort mål på två raka matcher. Visst ser det bättre ut rent spelmässigt än tidigare under våren, men spelare för spelare skiljer det inte mycket jämfört med Sirius. Bra skrällchans för Uppsala-gänget!

Favorit i fara

Real Madrid (match 8)

Real Madrid förlorade på den här arenan i fjol och med Kroos sjuk samt Casemiro såld ser mittfältet svagare ut än förra säsongen. Espanyol brukar trivas bra hemma i Barcelona och kan mycket väl överraska igen.