Jag skulle inte räkna bort blågula skrällen

■■ Söndagens Europatips är anledning till att jag inte gillar landslagssamlingar, framför allt inte EM- och VM-kval. Chansen att antalet stora favoriter blir många på kupongen är stor och denna runda är nog den värsta jag varit med om någonsin.

Det negativa med det är att utdelningen kommer bli låg. Det skulle förvåna om den kliver över femsiffrigt.

Det positiva är att det blir väldigt mycket lättare att få 13 rätt…

Att San Marinos match borta mot Slovenien finns med på kupongen gör att vi faktiskt bara måste tippa tolv matcher. Det här är som att GAIS skulle möta Manchester City på Etihad. Det kan bara sluta på ett sätt när världens sämsta landslag är i farten.

Men förutom den klaringen kryllar det av givna ”bankspikar”.

■■ Match 5. Först ut av dessa är Italien som ställs mot Malta. Mancinis mannar torskade mot England och har den sämsta anfallsbesättningen på riktigt länge. Samtidigt såg Retegui, som blev målskytt i sin debut, intressant ut mot England och samtliga anfallare som är uttagna i truppen hade såklart varit enorma stjärnor i Malta. Värdnationen från Medelhavet har tagit vissa steg på senare år och har en riktigt fin mittfältare i Teddy Teuma som till vardags spelar i Royale Union SG. De stod upp väl mot Nordmakedonien i torsdags i en match som förlorades med 1-2, men mot Italien är malteserna såklart helt chanslösa.

Tvåan är bara att spika av trots hög streckning.

■■ Match 6. Island är fjärran från det landslag som chockade England i EM 2016 och ö-nationen fick en tuff start på kvalet då det blev stryk med 0-3 borta mot Bosnien. Spelmässigt var det dock en ganska jämn match och spelare som Gudmundsson, Finnbogason och Sigurdsson kommer få ännu mer att säga till om nu. Dessutom är kapten Aron Gunnarsson tillbaka från sin avstängning och det gör mycket för moralen hos Vulkanerna. Liechtenstein är tveklöst ett av Europas allra sämsta landslag och det går enkelt att utlösa från resultatraden de senaste åren. De 22 senaste landskamperna har gett 21 förluster och ett kryss. Flera spelare i truppen tillhör till vardags FC Vaduz i den schweiziska andraligan och bättre än så blir det inte. I torsdags torskade Liechtenstein med 0-4 mot Portugal och även om motståndet är något enklare nu är lilleputtnationen chanslösa igen.

Tvåan är så given den kan bli.

■■ Match 7. Luxemburg har stadigt förbättrats på senare år och har faktiskt endast en förlust på de nio senaste landskamperna. Visst har motståndet oftast varit av något enklare art, men kryss mot Turkiet, Ungern och nu senast Slovakien är inte kattskit. Barreiro, Rodrigues och bröderna Thill är några pjäser som inte ska underskattas. Med allt detta sagt ska det väldigt mycket till för att Luxemburg ska ha någon chans alls under söndagen. Portugal slog tillbaka Liechtenstein med 4-0 för några dagar sedan och Cristiano Ronaldo blev då meste landslagsman i världen. Det firade han med tre baljor och CR7 är alltid sugen på fler mål. Det är dock inte så att portugiserna står och faller med sin veteran. Leao, Silva, Jota och Félix är andra lirare som ska kunna hitta luckor på värdnationen. Dessa båda lag var i samma VM-kvalgrupp för två år sedan och då vann Portugal med totalt 8-1 över två möten.

Tvåan är omöjlig att ifrågasätta nu också. Spika på!

När England och Danmark, som båda står i dryga 1,25, inte ens är bland de fyra största oddsfavoriterna på kupongen så vet man att det är en torr runda.

Här måste det chansas med skrälltecken om det ska finnas någon enda chans på någon slags utdelning.

■■ Match 1. England gjorde ett riktigt svagt Nations League i höstas där de åkte ur A-divisionen. I VM blev det uttåg mot Frankrike i kvartsfinal och förbundskapten Gareth Southgate har varit hårt kritiserad. Därför var det säkerligen skönt för honom att Lejonen inledde sitt EM-kval med en stark bortaseger mot Italien. Första halvleken var riktigt bra och då styrde Jude Bellingham och Declan Rice mittfältet fullständigt. Den andra akten var dock inte alls lika imponerande och det var till sist rena turen att de vitklädda kunde hålla undan. Luke Shaw visades ut och finns inte med här. I övrigt slet Southgate riktigt hårt på sina kuggar, inte minst på Harry Kane som fick väldigt många smällar i Neapel. Något som kan ligga de vitklädda i fatet nu. Ukraina hade ingen kvalmatch i torsdags och passade istället på att träningsspela mot Brentfords reserver där Pontus Jansson fanns med i startelvan. De blågula kunde då gå på halvfart och låta alla sina spelare lira 45 minuter. Dessutom fanns inte ens Zinchenko med. De bör således vara betydligt fräschare ben hos gästerna i detta möte och det är inget dåligt lag Ukraina kan ställa upp med. Mittfältet med Stepanenko, Malinovsky och Zinchenko håller fin klass och på vänsterkanten får vi troligen se Mudryk trolla. Han vill garanterat visa sina färdigheter för den engelska publiken. Dessutom är Yaremchuk en riktig buffel på topp som kommer stångas med Maguire och Stones. Ukraina torskade med 0-4 mot England i EM för knappt två år sedan, men då var det ett sargat blågult landslag som nyligen gått en riktig holmgång mot Sverige. I senaste VM-kvalet kryssade ukrainarna två gånger om mot Frankrike och jag vill inte räkna bort besökarna här heller.

På en kupong som är översållad av högt streckade spikar är Wembley en favorit som åtminstone har möjlighet att falla. Då måste alla tecken ritas ned.

■■ Match 9. Hade alla matcher i den spanska andradivisionen spelats i Andalusien hade Granada varit klara för uppflyttning för längesedan. 16 ligamatcher på Estadio Nuevo Los Cármenes har gett 13 segrar och tre kryss. Det är något som tipparna tar fasta på när de streckar upp tabelltvåan till höga nivåer. Nu finns det dock en del som pekar mot att ett trendbrott är nära förestående. Den tveklöst viktigaste spelaren i Granada har denna säsong varit Myrto Uzuni som stått för 20 av lagets 43 mål i seriespelet. Nu är albanen både avstängd och iväg med landslaget och han kommer saknas. Dessutom har Shon Weissman stuckit iväg med det israeliska landslaget och då är det hård press på att Callejón ska leverera i fronten. Det är dock ingen stor målskytt. Granada får istället förlita sig på sitt försvar som enbart släppt in oerhört imponerande fyra baljor på de 16 hemmamatcherna. Hälften av dessa tappades dock in senast mot Ponferradina i en tillställning där Granada tryckte in 2-2 djupt inne på övertiden. Real Oviedo kommer närmast från en fin 1-0-seger borta mot Leganés där Luismi satte dit matchens enda mål. Tillsammans med Borja Bastón ska han se till att Real skapar chanser under söndagen och det behövs en kreativ gnista. Oviedo har nämligen gjort lika många mål som Uzuni löst själv denna säsong och det är Real sämst i ligan med. Samtidigt är besökarna tajta bakåt och båda gångerna som lagen mötts tidigare under säsongen (både liga och cup) har Real Oviedo vunnit med 1-0.

Bortaskrällen ska inte räknas bort nu heller. Missa inte högersidan där pengarna finns.

Spiken

Slovenien (match 8)

Världens sämsta landslag har inte en chans att hänga med när Slovenien skruvar upp tempot. San Marino har inte vunnit en match på 19 år och torskar givetvis klart i Ljubljana.

Skrällen

Real Oviedo (match 9)

Granada får klara sig utan Myrto Uzuni, en spelare som ensam har gjort lika många mål som hela Real Oviedo. Givetvis kommer ett sådant tapp märkas. Gästerna kan betydligt mer än vad tipparna tycks tro och högersidan får inte missas.

Favoriten i fara

England (match 1)

England gick en stenhård match mot Italien för bara tre dagar sedan medan Ukraina kommer utvilade. De blågula har ett helt okej spelarmaterial och ska inte räknas bort på Wembley. Ta med alla tecken och håll tummarna för en knall i London.