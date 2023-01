Jag räknar upp värdet i den här derbysegern

■ Det vankas derbyhelg i Premier League och den drar igång direkt med den tidiga matchen på lördagen. Manchester United tar emot Manchester City och för första gången på länge andas det optimism runt Manchester United som lag. Sedan uppehållet har ten Hags lag vunnit samtliga sex matcher och producerat tre mål framåt i fyra av dessa sex segrar. Då har ten Hag kunnat rotera friskt i cupmatcherna utan att kvalitén droppat nämnvärt.

■ För City har det inte sett lika självklart med all rotation. Spelet hackar och trots att man dominerar matcherna så kommer laget inte till tillräckligt många målchanser. Haaland fortsätter att göra mål men han får inte mycket hjälp i övrigt. Spelare som De Bruyne och Cancelo har ännu inte nått upp i den klass vi fick se från spelarna under fjolåret. Trots all kritik så ligger City faktiskt tvåa i tabellen bara fem poäng bakom Arsenal, vilket säger en del om kvalitén i laget.

■ Det kommer att vara ett taggat City efter kritiken man fick utstå i veckan när laget blev utslagna ur ligacupen av Southampton. Under fjolåret vann City med totalt 10-4 i båda derbymatcherna. Jag räknar inte med att det blir fullt så målrikt den här gången men för mig är City fortfarande det klart bättre laget. Oddset på tvåan har gått upp innan matchdag och till 1,86 finner jag värde i City-segern.

■ Systemet på Bomben bygger vi runt en komfortabel Skellefteå-seger hemma mot ett skadedrabbat Timrå. Timrå har spets men saknar bredd så när spelare blir skadade sjunker kvalitén i laget avsevärt. Mötet mellan Luleå och Växjö ser ut att bli en målsnål historia vilket också syns på mållinan i matchen som spelbolagen lagt ut. I Dalarna är det två desperata lag som ställs mot varandra. Båda behöver en seger och det fanns positiva saker att ta med från förra omgången för båda lagen även om det blev förluster. Leksand får bära favoritskapet i kraft av hemmaplan.

Matchlistan

Manchester United – Manchester City 2

Det var längesen maktförhållandena mellan lagen var så pass jämna inför derbyt. City kommer från ännu en tveksam insats medan United stått för flera fina insatser den senaste tiden.

Brighton – Liverpool 2

Brighton har gjort nio mål på sina två senaste matcher. Liverpool har visat svagheter defensivt som måste förbättrats om man ska vinna här. Brighton har Trossard osäker till spel.

Everton – Southampton 1

Nyckelmatch för Everton om Lampard ska behålla jobbet. Båda lagen befinner sig under strecket och snittar under ett mål framåt per match. Iwobi tillkom på skadelistan förra matchen för Everton.

Nottingham – Leicester 2

Leicester saknar en del spelare. Mest noterbart är att Maddison inte kommer till spel för The Foxes. Nottingham får klara sig utan skadade Lingard. Leicester har ett starkare lag på pappret - fin tvåa!

Wolverhampton – West Ham X

West Ham har varit en enorm besvikelse den här säsongen. Efter fjolårets fina resultat har man inte lyckats sätta ett anfallsspel som fungerar. Wolves har fått ett lyft efter tränarbytet. Vidöppet!

Reading – Queens PR 2

QPR har ett spännande lag offensivt med Chair, Willock och Dykes. Nu har man förstärkt ytterligare genom att låna in Lowe från Bournemouth. Reading överpresterar med sitt spelarmaterial.

Sunderland – Swansea 2

Swansea har inte fått resultaten med sig den här säsongen trots stundtals riktigt bra spel. Sunderland går in till mötet med fin form sedan uppehållet men jag håller Swansea högre. Värde i Swansea!

Brentford – Bournemouth 1

Brentford hoppas få tillbaka skyttekungen Toney efter skada. Jansson och Hickey saknas fortsatt för hemmalaget. Bournemouth går in till mötet med fem raka förluster i ryggen.

Dagens bästa spel

Manchester United – Manchester City 2

Odds: 1,86

ANNONS: Lämna in expertens spelförslag här

Trippeln

1. Manchester United – Manchester City 2

Odds: 1,86

2. Brighton – Liverpool: 2,5 mål.

Odds: 1,61

3. Brentford – Bournemouth 1

Odds: 1,66

Trippelodds: 4,97

ANNONS: Lämna in expertens spelförslag här

Bomben

A. Leksand – Malmö

4, 5, 6 – 2, 3

B. Skellefteå – Timrå

3, 5, 7 – 0, 2, 4

C. Luleå – Växjö

0, 2 – 2, 3

216 rader, spelstopp 15.14

ANNONS: Lämna in expertens spelförslag här