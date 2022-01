Jag måste gå emot världens bästa lag

■■ Det är svårt att bli uttråkad när det sker dråpliga situationer i AFCON dagligen, spelas veckomatcher i PL, supercuper i Spanien+Italien, fullt med vintersport under dagarna och onlinepoker-serier på kvällarna. Det är nästan så jag måste sjukanmäla mig från sjukstugan för att vila upp mig efter all denna action som vi serveras.

Riktigt kul är det så klart och höjdpunkten är som vanligt jackpotten till helgens Stryktips. Förra veckan gjorde Cambridge att det inte blev någon vinnare på 13, så nu är det finjackpot att se fram emot lördag kl 16.

Till dess ska jag även försöka knåpa ihop en trippel. Idag använder jag lite asiatiska handikapp. Vet man inte hur det funkar, googla eller läs mer om det på Gambling Cabins hemsida.

Trippelodds: 6,58.

Newcastle - Watford

■■ Vi börjar uppe i norr där skatorna tar emot Watford. De nya ägarna sägs vilja investera obegränsade pengar i att laget ska upp till toppen. Men först måste de lösa vidare kontrakt, med enbart elva poäng och en enda vinst på 19 matcher så borde det nästan vara kört. Dock ökas Newcastles chanser av att det finns fler lag i botten som gör rekorddåliga säsonger. Burnley och Norwich kan mycket väl hamna bakom och vinner Newcastle denna sexpoängsmatch mot Watford så går de om i tabellen. Startelvan ser relativt bra ut. Nyförvärvet Chris Wood går troligtvis in från start, pånyttfödda Joelinton och Saint-Maximin blir självklart nycklarna om det ska bli tre pinnar.

Watford har problem. Sju raka förluster med 20 mål insläppta. Stora skadeproblem, spelare till AFCON och startelvan ser minst sagt krystad ut. Ranieri kommer bli tvungen att göra något i hästväg för att rädda kvar The Hornets i högstadivisionen. Men om någon kan det så är det väl han. Vid denna tidpunkt 2015 låg Leicester sist i PL (under Pearson). 2016 under Ranieri vann de hela ligan efter årtusendets största ligaskräll. Skillnaden är självklart att utan spelare som Kante, Mahrez och Vardy blir detta uppdrag svårare, även om vi svenskar kan fortsätta hoppas på Ken Sema.

Jag tror oväntat mycket på Newcastle. Kanske beror det på att min kollega i Stryktipspodden, ”Giganten”, tjatat om hur vändningen kommer närsomhelst, men jag börjar tro på att de kommer göra en bra vår. Debaclet senast mot Cambridge tror jag inte har så stor betydelse och jag spelar den raka ettan!

Spel: Newcastle etta till 2,15

Man City - Chelsea

■■ Att gå emot världens bästa lag, Manchester City, är givetvis tungt redan från start. Oddsen på Etihad under Lördagen har dock sprungit i väg lite väl mycket på Chelsea vilket ändå gör att jag landar i ett spel på de mörkblåa.

City är blytunga men har inte imponerat lika mycket på slutet. Framför allt så var de klart sämre än Arsenal senast, vilket ändå måste ses som förvånande. Arsenal är klart förbättrat men City såg inte ut att vara på tårna. Det behöver så klart inte betyda så mycket, men det var uppfriskande att se Peps gäng ha det tufft mot ett Arsenal som varit så sågat. Nu saknas några stjärnor hos de ljusblå, däribland Mahrez och Foden samt kanske även Stones.

Chelsea har under väldigt lång period dragits med extrema mängder skador vilket nu äntligen tycks börja ljusna. Wingbacks-kuggarna Chilwell och James är egentligen de enda två riktigt viktiga namnen som fortsatt saknas ihop med Mendy som är i Afrika. Kepa har dock lyft sig enormt, likt resten av laget, sedan Thomas anslöt. Efter att fred tycks slutits mellan Lukaku och Tuchel dessutom så kan Chelsea blicka framåt. Förlust för London-laget här och ligan är avgjord.

Chelsea X2 till 1.70 (+1 asian) till 1.70 känns som en fin hörnsten i den här trippeln när Kante, Kovacic, Jorginho och ett gäng andra vitala spelare ska vara spelredo. City är dessutom inte totalt piskade att vinna matchen. Ett kryss mot Chelsea kan man suga i sig utan att bli allt för ledsna när marginalen redan är 10 poäng ner till tvåan.

Spel: Chelsea +1 (asian) 1,7

West Ham - Leeds

■■ Som sista spel vänder jag mig mot London. Matchen är en repris på förra veckans cupmatch då hemmalaget vann med 2-0 efter en jämnare match än väntat.

West Ham hamrar på och det är faktiskt så att de är uppe på en fjärdeplats i ligan. Vi får börja räkna in David Moyes och hans lag till verkliga utmanare till CL-platserna, resultaten är en sak men även spelmässigt så har de hållit nivån som krävs i toppen. Truppmässigt saknas kuggar som Zouma, Soucek och Benrahma, i övrigt borde det bli en ordinarie elva.

Leeds har fortsatta skadeproblem men ljuset i slutet på tunneln börjar skymta. Om man jämför med cupmötet för en vecka sen så kommer elvan se klart förbättrad ut med framför allt Bamford och Raphina tillbaka. De vita har haft en tuff period, men en bra insats mot Burnley i ligan tidigare pekar på att det absolut kan vända till våren. Vill man få ett leende på läpparna och en tår i ögonvrån så googla upp när Bielsa kramar sin assisterande efter slutsignalen. Man förstår att han är otroligt älskad av Leeds fans, ”El Loco” har passion i allt han gör.

Jag tycker att oddset på West Ham är för lågt. Förra veckans cupmatch var jämnare än väntat och nu med förbättrat Leeds-lag samt veckomatch för Hammers så gillar jag bortalaget. Jag väljer asiatiskt handikapp +1 med pengarna tillbaka om Leeds förlorar med en boll.

Spel: Leeds +1 (asian) till 1,8

Helgens chips och dip…

✓ … Premier League är tillbaka och så även jackpot på Stryktipset!

Ni har 12 miljoner anledningar att hänga med mig, Dybban och Giganten när vi går igenom veckans kupong i Stryktipspodden, som hittas på youtube eller där poddar finns!

✓ … Toppmöte i Championship mellan QPR och WBA. Det smakar fågel att skriva denna mening. Vinner hemmalaget så finns det allt hets och skoj till trots en reell chans att titta uppåt i seriesystemet.

Det blir dock tufft mot ett av ligans bästa lag och WBA är förtjänta favoriter. Ni säger City-Chelsea, jag säger vi ses på Loftus Road!

✓ … I en annan del av England, närmare bestämt i norra England, så spelas en match av precis raka motsatsen till den ovan. Nämligen en match för överlevnad.

Både jag och Giganten är inne på Newcastle-seger och skatorna kommer jobbas stenhårt under lördagen!

✓ … Fotbollsfesten i England rullar vidare under söndagen där fler hyperintressanta matcher väntar på oss. London-derby mellan Tottenham och Arsenal avslutar helgen på de brittiska öarna och matchen är oerhört viktig för bägge i racet om Champions League.

Conte och co. passerar Arsenal vid seger!

✓ … Har man inte fått nog av fotboll efter London-derbyt så kan blickarna under söndagskvällen riktas mot Serie A.

20:45 startar nämligen matchen mellan Atalanta och Inter, där Bergamos gator kommer fyllas till bredden och utsikterna för en riktigt sevärd fotbollsmatch är goda!

✓ … Parallellt med alla gottigheter ovan så rullar även AFCON vidare hela helgen. Turneringen blir varje upplaga slaktad av fotbollssupportrar för att nivån anses vara relativt låg. En annan kan dock hävda att det finns en otrolig charm i stökigheterna som uppstår i varje match.

Missa inte att kika in AFCON när du får tid över i helgen!