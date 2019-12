Jag jublar över en jackpotfri lördag

Crystal Palace

Tisdag. PL. Crystal Palace – Bournemouth. Efter det tuffa schemat Palace haft studsade man i helgen tillbaka på ett positivt sätt och bortaslog Burnley. Bortalaget kämpar med skador och har tre raka torsk. Viktigt ta tre poäng i såna här matcher för Hodgson. Spelar Crystal P -0.25 (halva insats tillbaka vid kryss) till 1,92. Spelar, alltid lika osäkert startande, Zaha så är det ett bra odds!

Säker bortaseger? Nej!

Onsdag. PL. Manchester United – Tottenham. Spännande möte! Mourinho tillbaka på Old Trafford. United har extremt svårt att vinna. Enkel bortaseger? Nej. Tottenham har gjort tio mål på tre senaste, men släppt in sex. Fungerar inte bakåt. Hemmalaget och tränaren pressade ta tre poäng och har man inte full tändning till den här matchen är något fel. Spelar Manchester United nollboll (draw no bet) till 2,03. Insatsen tillbaka vid kryss.

Målrikt möte att vänta!

Onsdag. PL. Southampton – Norwich. Bottenmöte. Trots prekärt läge har ändå Soton fått lite andrum efter fyra pinnar senaste två matcherna. Nu ytterligare en hemmamatch. Norwich nästjumbo och lång skadelista. Gedigen insats mot Arsenal och med Pukki och Cantwell tror jag det kan målas även här. Öppen historia, men tror på många mål. Spelar Över 3 mål (får insatsen tillbaka på just tre mål) till 2,03.

Schemat i EM-slutspelet

En spelare har alltid bäst koll i tv-soffan när det kommer till mästerskap. Men i EM-slutspelet fick ju Sverige trevliga spelstäder. Inleder 15 juni mot Spanien i Bilbao. Granngårds med matens Mekka, San Sebastian. Varför inte fira midsommar i Dublin? På midsommarafton, fredag 19 juni, spelar blågult mot ett av playoff-lagen. Avslutar även gruppen i den irländska huvudstaden mot Polen 24 juni.