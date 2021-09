■■ Superettan, engelska League One och den spanska andraligan blandas idag upp med en afrikansk VM-kvalmatch och klubbfotboll från Sydamerika. Gott och blandat således och säkerligen en del matcher som det svenska folket inte har stenkoll på.

Det brukar betyda spelvärde.

■■ Två matcher sticker ut så här på måndagsförmiddagen där hemmalagen i match 2 och 5 blir alldeles för högt streckade. Den som spelar reducerade system kan med fördela reducera så att minst en av dessa favoriter inte får vinna för att garantera utdelning och öka värdet på kupongen.

Vinner både Sundsvall och Eibar blir det ändå bara fickpengar att slåss om.

■■ Match 2. Sundsvall har med Hallenius, Engblom och unge Bengtsson visserligen Superettans vassaste offensiv, iallafall på pappret. Den sistnämnda är dock en av flera betydande spelare på Sundsvalls skadelista och det har sannerligen varit en hel del upp och ner för Giffarna under säsongen med ett par rejäla bottennapp spelmässigt. En vinst ikväll gör ändå att de är med och hotar om en topp 3-placering. På NP3 Arena ska Sundsvall givetvis vara klara favoriter mot Örgryte, men här blir de för stora sådana. Öis har en tung säsong där marginalerna inte är på göteborgarnas sida. 2-2-matchen mot topplaget Norrby senast var talande där en 2-0-ledningen inte räckte med dryga tio minuter kvar. En tveksam straff emot och en kvittering på övertid gjorde att göteborgarna fick nöja sig med en pinne och nu är nere på negativ kvalplats i den jämna tabellen. Positivt var ändå att skyttekung Zeljkovic fortsätter visa fin form med ett mål och en assist och nu är uppe på totalt 9 baljor. Rutinerade Ailton pytsade också och känns bara bättre och bättre ju längre säsongen lider. Jag är generellt allergisk mot att spika stora favoriter i den här svårtippade serien där lagen har svårt att hålla en jämn nivå.

Just nu streckas ettan till hela 75%, vilket är alldeles för högt sett till Sundsvalls vinstchanser då strax under 60% vore mer korrekt. Då jag alltid gör för större utdelning är helgarderingen given där tvåan till 8% rensar friskt.

■■ Match 5. Ofta när det gäller poolspel så är det korrekt att lämna känslor och åsikter utanför boxen och spela efter ren sannolikhetslära. Det här är en sådan match. Visst ska fjolårets La Liga-lag Huesca vara favoriter på hemmaplan, men hur stora favoriter? Enligt oddsen ska den här ettan stå i max 60%, men är istället uppe och snurrar nära 75%. Här finns det väldigt stort värde på X2 således som nu fås till det totala REA-priset 25%, när det borde vara 40%. Det är sån här svajig streckning av det svenska folket som i grunden gör poolspel intressant och spelvärt. Huesca har sedan i fjol tappat flera viktiga spelare, framför allt skyttekungen Rafa Mir som stod för det mesta i offensiv väg. Real Oviedo är dessutom ingen slagpåse och visade i fjol att de även står upp bra på bortaplan där de tog poäng i 15 av 21 matcher. Ett starkt facit. Genom att chansa bort den överstreckade ettan så minskar jag chanserna till åtta rätt, men ökar å andra sidan värdet på kupongen betydligt.

Det innebär att jag tar bort en massa dåliga kombinationer av åtta rätt och slipper betala för rader som ändå inte ger så hög utdelning. X2!

■■ Match 7. Estudiantes de La Plata är en gammal argentinskt storklubb som vunnit Copa Libertadores hela fyra gånger, senast 2009. Säsongen inleddes lite svajigt, men nu har de fått upp farten. Åtminstone hemma i La Plata där Estudiantes radat upp tre raka segrar med den starka målskillnaden 7-0. Boca Juniors är ett av lagen som fått lämna med svansen mellan benen. Uruguayanen Manuel Castro värvades in från MLS och Atlanta Utd inför säsongen. Anfallaren har gjort succé med fem mål på åtta matcher och blir ett viktigt hot inatt igen. Argentinos Juniors är inne i en liten svacka med två förluster bakom sig. Senast åkte de på däng borta mot mittenlaget Unión Sante Fe utan att lyckas spräcka målnollan och på bortaplan imponerar sällan gästerna. Jag är ett stort fan av sydamerikanska lag på hemmaplan då hemmaplansfördelen på något sätt alltid tycks större i den här delen av världen.

Här kommer Estudiantes föra matchen och ha bra chans på fjärde raka hemmasegern. När det ser ut att bli relativt jämnstreckat är ettan ett trevligt drag runt 40%.

Spiken

Vélez Sarsfield (match 8)

Vélez Sarsfield har ännu inte visat sin riktiga nivå, men har kapacitet för att vara ett topplag i Argentina. På hemmaplan är de starka vilket två raka segrar med totalt 8-1 visar. När Unión Santa Fe besökte den här arenan i våras blev det stryk med 1-4. Trolig etta.

Skrällen

Real Oviedo (match 5)

Jämna Segundan är svårtippad och Real Oviedo ett stabilt bortalag. Huesca har tappat kraft från fjolårets La Liga-säsong och övervärderas kraftigt här. Spelvärdet ligger i X2.

Draget

Estudiantes (match 7)

Den gamla storklubben har fått upp farten på hemmaplan med tre raka segrar och hållen nolla. Här kommer de föra matchen mot ett mer defensivt Argentinos Juniors. När matchen streckas relativt jämnt lockar spikettan som ett drag runt 40%.